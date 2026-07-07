US Open: US100 stráca 1 %, polovodiče ustupujú 📉 Akcie Big Tech a DJIA rastú

Futures na Nasdaq 100 klesajú o 1,1 %, pretože sa do polovodičového sektora vracia volatilita. Futures na S&P 500 oslabujú o 0,2 %, zatiaľ čo futures na Dow Jones rastú takmer o 0,2 %. SpaceX sa dnes zaradí do indexu Nasdaq 100. Široký výpredaj výrobcov čipov, vrátane Taiwan Semiconductor, Nvidia, AMD, Micron a Intel, kompenzuje zisky v softvéri a pri skupine Magnificent Seven, kde rast vedú Meta Platforms a Alphabet.
- Hlavný tlak prichádza z výsledkov Samsungu, ktoré nesplnili zvýšené očakávania investorov napriek 19-násobnému rastu kvartálneho zisku. Akcie Samsungu klesajú takmer o 9 %, zatiaľ čo Micron a Sandisk strácajú viac než 5 %.
- Investori čoraz viac spochybňujú vysoké ocenenia polovodičových spoločností a pýtajú sa, či môže AI boom spolu so stovkami miliárd dolárov investovaných do AI infraštruktúry ďalej generovať silné výnosy.
- Európske akcie sa obchodujú zmiešane. Stoxx 600 klesá o 0,1 %, hoci 14 z 20 sektorov rastie. Investori pokračujú v rotácii do iných častí technologického sektora.
- AI hyperscaleri, ako sú Amazon a Alphabet, posilňujú, zatiaľ čo Microsoft rastie o 1,5 % spolu so širším softvérovým sektorom.
- Globálne dlhopisové trhy zostávajú pod tlakom, pretože investori zvyšujú stávky na prísnejšiu menovú politiku. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu vzrástol o 2 bázické body na 4,49 %.
- Ropa Brent rastie o 1 % na 72,66 USD za barel po obnovených útokoch na lodnú dopravu v blízkosti Hormuzského prielivu, ktoré zdôrazňujú pretrvávajúce bezpečnostné riziká pre globálne dodávky energií.
Zdroj: xStation5
Správy z akciového trhu
- Dow Jones dosahuje nový rekord, zatiaľ čo Nasdaq zostáva pod tlakom. Index Dow Jones Industrial Average pridal zhruba 0,3 % a dosiahol nové historické maximum. S&P 500 medzitým mierne oslabil a Nasdaq klesol približne o 0,5 %, hlavne pre slabosť polovodičových akcií.
- Rivian sa prepadá po oznámení novej emisie akcií. Akcie výrobcu elektromobilov klesli o viac než 13 % po tom, čo spoločnosť oznámila verejnú ponuku 75 miliónov akcií triedy A. Navýšenie kapitálu síce posilňuje súvahu Rivianu, investori však negatívne reagovali na riedenie podielov súčasných akcionárov. Akcie minulý týždeň vzrástli o 19 % a v pondelok pridali ďalších 8 %.
- Amazon plánuje emisiu dlhopisov v hodnote 25 miliárd USD. Podľa mediálnych správ spoločnosť pripravuje jeden z najväčších predajov firemných dlhopisov za posledné roky. Akcie Amazonu rastú približne o 1 %, pretože investori očakávajú, že výnosy podporia ďalšie investície do AI infraštruktúry a dátových centier.
- Obchodný deficit USA sa v máji výrazne rozšíril. Deficit vzrástol na 77,6 miliardy USD z revidovaných 54,6 miliardy USD v apríli, hoci výsledok bol mierne pod očakávaniami trhu. Export klesol o 3,2 %, zatiaľ čo import vzrástol o 3,3 %, čo ukazuje na výrazné zhoršenie americkej obchodnej bilancie.
- DeepSeek vyvíja vlastný AI čip. Čínsky startup údajne navrhuje interný čip pre inference, ktorý sa používa na generovanie odpovedí z už vytrénovaných AI modelov. Projekt je stále v ranej fáze, ale zdôrazňuje silnejúcu technologickú súťaž medzi Čínou a USA.
- Vertex kupuje Crinetics v transakcii za 10 miliárd USD. Vertex sa dohodol, že zaplatí 85 USD za akciu za prevzatie vývojára terapií súvisiacich s hormónmi. Akcie Crinetics vzrástli takmer o 100 %, zatiaľ čo akcie Vertexu mierne oslabili. Akvizícia by mala posilniť pozíciu Vertexu v oblasti inovatívnych špecializovaných liekov.
- JPMorgan zvyšuje cieľovú cenu pre Eli Lilly. Banka zvýšila cieľ na 1 400 USD za akciu, čo znamená približne 17 % potenciál rastu oproti poslednej záverečnej cene. Analytici očakávajú ďalší silný kvartálny report vďaka pokračujúcemu rastu tržieb liekov Mounjaro a Zepbound. Eli Lilly zároveň zostáva jedným z ich hlavných farmaceutických tipov.
- First Solar rastie po zvýšení odporúčania od Deutsche Bank. Deutsche Bank zvýšila odporúčanie z Hold na Buy s odkazom na atraktívne ocenenie po nedávnych poklesoch a potenciál priaznivých zmien v obchodnej politike. Akcie výrobcu solárnych panelov rastú približne o 3 %.
Čínsky DeepSeek chystá vlastný AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉
Santander Brasil zaostáva za materskou skupinou a trh špekuluje o odkúpení akcií 💰
Graf dňa: Prinesie vstup SpaceX do Nasdaq 100 novú vlnu rastu? (07.07.2026)
Samsung na vlne AI. Stačil investorom rekordný zisk?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.