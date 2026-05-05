US OPEN: Wall Street dosahuje nové maximá vďaka optimizmu okolo partnerstva Intelu a Applu

- Partnerstvo Intelu a Applu: Akcie Intelu vzrástli o 10 % po správach o prieskumných rokovaniach s Applom o výrobe procesorov v USA, čo by mohlo predstavovať významný míľnik pre foundry biznis Intelu.
- Trhové rekordy a geopolitika: S&P 500 dosiahol nové historické maximá, keďže krehké prímerie medzi USA a Iránom drží, čo viedlo k poklesu cien ropy WTI smerom k 103 USD za barel.
- Ochladenie sektora služieb: Index ISM v službách klesol na päťmesačné minimum 53,6, čo signalizuje spomalenie expanzie, zatiaľ čo firemný sentiment oslabil pre prudké zhoršenie výhlaďu PayPalu.
Wall Street v utorok otvorila vyššie, pričom index S&P 500 smeroval k novému historickému maximu, keď v úvode obchodovania rástol o 0,6 % na 7 245 bodov. Ak si index tieto úrovne udrží, prekoná svoje predchádzajúce rekordné uzatvorenie na 7 230 bodoch z piatka. Kým futures na širší trh sa pohybovali blízko otváracích úrovní, technologicky orientovaný Nasdaq 100 vykazoval výraznejšiu silu a rástol o 1 %, pretože sektor naďalej poháňa päťtýždňovú rally.
Trhový sentiment podporilo krehké prímerie medzi USA a Iránom, ktoré sa podľa všetkého drží napriek nedávnym stretom v Hormuzskom prielive a raketovým útokom proti SAE. Táto relatívna stabilita podporila návrat do rizikových aktív, čo viedlo k poklesu ropy West Texas Intermediate (WTI) približne o 3,5 % na zhruba 103 USD za barel. Pokles cien energií, keď Brent smeruje k 111 USD, mierne zmiernil bezprostredné obavy z inflácie poháňanej energiami.
Na makroekonomickom fronte klesol index ISM v službách podľa Institute for Supply Management v apríli na päťmesačné minimum 53,6, čo ukazuje na mierne ochladenie ekonomiky služieb. Hoci sektor zostáva v expanzii, rast nových objednávok výrazne spomalil a klesol o viac než 7 bodov na 53,5. Ešte väčšie obavy pre tvorcov politiky predstavuje cenová zložka, ktorá zostala na 70,7, teda na rovnakej úrovni ako svoje maximum od roku 2022, čo naznačuje, že nákladové tlaky v sektore služieb zostávajú tvrdohlavo zvýšené. Investori teraz vyčkávajú na piatkový report non-farm payrolls, ktorý by mohol priniesť ďalšie vodítka ohľadom sadzieb Fedu.
Technický výhlaď pre S&P 500 (US500)
Index S&P 500 (US500) sa po otvorení obchodoval okolo 7 245 bodov, zatiaľ čo Nasdaq 100 (US100) zaznamenal agresívnejší rast o 1 %. Technici sledujú úroveň 7 300 bodov ako kľúčovú rezistenciu, zatiaľ čo najbližší support sa nachádza okolo 7 220 bodov.
Firemné správy
Intel (INTC.US): Akcie vyskočili o 10 % po správach, že Apple viedol prieskumné rokovania o využití výrobných kapacít Intelu v USA pre svoje hlavné procesory do zariadení. Analytici naznačujú, že takáto dohoda by predstavovala významný míľnik pre foundry divíziu Intelu, ktorá sa doteraz potýkala s problémom získať veľkých externých klientov mimo partnerstva s Terafab Elona Muska.
AMD (AMD.US): Akcie vzrástli o 2,6 % pred zverejnením výsledkov po uzatvorení trhu. Titul má za sebou najsilnejší mesačný rast od roku 2001, čo podľa niektorých analytikov znamená, že je teraz „nacenený k dokonalosti“.
Pfizer (PFE.US): Akcie farmaceutického giganta sa takmer nezmenili po zverejnení tržieb za prvý štvrťrok, ktoré prekonali odhady. Silný dopyt po jeho zavedených „blockbuster“ liekoch pomohol vykompenzovať očakávaný pokles príjmov z produktov súvisiacich s covidom.
PayPal (PYPL.US): Akcie sa prepadli o 9,5 % po tom, čo spoločnosť varovala pred trendmi smerujúcimi k spodnej hranici svojho celoročného výhlaďu, hoci prekonala odhady zisku za prvý štvrťrok.
Pinterest (PINS.US): Akcie vyskočili o 17 % po výhľade, ktorý signalizoval silný rast reklamného biznisu, a po tržbách za prvý štvrťrok, ktoré prekonali odhady analytikov.
Palantir (PLTR.US): Akcie klesli o 4,2 %; hoci spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď tržieb, nedokázala naplniť odhady pri amerických komerčných tržbách.
GameStop (GME.US): Maloobchodný titul oslabil o 2,6 % po tom, čo investor Michael Burry oznámil, že predal celý svoj podiel. Burry uviedol obavy z dlhu, ktorý by spoločnosť mohla prevziať po ponuke na akvizíciu eBay v hodnote 56 miliárd USD.
