Ferrari klesá o viac ako 6 % 💥 — trh hovorí „nie“ elektrickému Luce ⚡

Ferrari (RACE.IT) práve predstavilo svoj vôbec prvý plne elektrický automobil — model Luce, navrhnutý v spolupráci s Jonym Ivom, bývalým šéfom dizajnu spoločnosti Apple. Výsledok? Akcie spoločnosti dnes na milánskej burze klesajú o viac ako 6 % a seansa otvorila stratou takmer 7 %. Za posledných 12 mesiacov akcia už stratila takmer 27 % svojej hodnoty.
Model Luce zobrazený na webe Ferrari. Zdroj: Ferrari Investor Relations
Problém je jednoduchý: Luce vyzerá ako niečo, čo fanúšikovia Ferrari zrejme nechcú. Na sieti X používatelia porovnávali auto za 550 000 EUR s Nissanom Leaf za 30 000 USD. Jeden komentujúci napísal, že vyzerá ako „Fiat Panda vo verzii limuzína“. Ďalší sa pýtal, či je možné „kúpiť interiér Luce bez karosérie“. Niekoľko používateľov sa pustilo do vlastných redesignov v ChatGPT a Grok. Každý z nich vyšiel nižší, ostrejší a viac v štýle Ferrari. Dokonca aj čínske elektromobily v týchto porovnaniach získali lepšie hodnotenia.
Na papieri je samotné auto pôsobivé. Má štyri elektromotory s celkovým výkonom viac ako 1 000 koní, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, dojazd približne 530 km a architektúru 880 V s možnosťou nabíjania výkonom 350 kW. Interiér medzitým stelesňuje filozofiu Jonyho Ivea v kove a skle: fyzické tlačidlá namiesto dotykových obrazoviek, volant vyrobený z 19 kusov recyklovaného hliníka a unikátny kľúč s displejom E Ink, ktorý sa po zasunutí do zapaľovania „stráca“ a splýva s palubnou doskou. Jony Ive tvrdí, že dotyková obrazovka v aute by mu „nikdy nenapadla“, pretože vyžaduje pozerať sa na ruky, a nie na cestu. Recenzenti z odvetvia pripúšťajú, že interiér je prelomový. Trh však nakupuje očami, nie podľa špecifikácií.
Investori sa obávajú niečoho hlbšieho než len vzhľadu auta. Ferrari má takú hodnotu, pretože je tým, čím Ferrari je — teda značkou postavenou na športovej DNA, zvuku motora a absolútnej nekompromisnej dokonalosti. Luce je prvý päťmiestny sedan v histórii spoločnosti, váži viac ako 2 300 kg a cieli na úplne nových zákazníkov — v Škandinávii, Kalifornii a v dlhodobom horizonte aj v Číne. Znie to ako expanzia, no trh to vidí inak: ako riziko rozriedenia značky, ktorá za svoju prémiovú valuáciu vďačí práve svojej exkluzivite a nedostupnosti. Kľúčové bude, ako na tento model zareagujú zákazníci v regióne EMEA a v Amerike, ktorí spoločne tvoria jadro predajov značky. Zdroj: Ferrari Investor Relations
V tomto kontexte pôsobí rozhodnutie Ferrari o to odvážnejšie, keďže celý sektor sa vydáva opačným smerom. Lamborghini zrušilo plány na plne elektrický model a vrátilo sa k hybridom. Porsche obmedzilo svoje ciele v oblasti elektromobilov po slabej dopyte v Číne a USA. Jaguar už po svojom elektrickom rebrandingu zažil vlastnú krízu imidžu. Ferrari ide proti prúdu, ale vzhľadom na to, že každé štvrté auto predané na svete je teraz elektromobil, vrátane hybridov, by sa to v budúcnosti mohlo ukázať ako lukratívny niche pre značku z Maranella. Zdroj: Statista
CEO Benedetto Vigna trvá na tom, že Luce predstavuje „novú kapitolu v histórii spoločnosti“ a že každý motor „má svoj vlastný zvuk“. Možno sa o niekoľko rokov ukáže, že mal pravdu a Luce bude vnímaný ako prelomové strategické rozhodnutie. Zatiaľ však trh hlasuje nohami a 52-týždňové maximum na úrovni 519 USD pôsobí ako spomienka z úplne inej éry.
Downtrend pri akciách RACE je neúprosný. Od dosiahnutia vrcholu na úrovni 477 EUR v lete 2024 cena klesla takmer o 40 % a každý pokus o odraz od konca minulého roka skončil na rovnakom mieste — pri 100-dňovom EMA (fialová línia), ktorý už niekoľko mesiacov funguje ako nepreniknuteľný strop. Zdroj: xStation
