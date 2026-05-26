Kanada opäť láka energetických gigantov ⚡ Northern Oil & Gas chystá prelomovú dohodu 🛢️

- Northern Oil & Gas má kúpiť 25 % podiel v kanadských aktívach v oblasti Duvernay.
- Hodnota transakcie má dosiahnuť 350 miliónov CAD, teda približne 254 miliónov USD.
- Kanada opäť priťahuje zahraničné energetické firmy vďaka lepšej infraštruktúre a ústretovejšiemu politickému prostrediu.
- Dohoda by pre Northern Oil & Gas znamenala prvý vstup na medzinárodný trh.
Americká energetická spoločnosť Northern Oil & Gas sa podľa ľudí oboznámených so situáciou blíži k prvej akvizícii zahraničných energetických aktív. Firma má kúpiť podiel v kanadských ropných a plynových aktívach, čím by po prvý raz rozšírila svoje pôsobenie mimo Spojených štátov.
Northern Oil & Gas má podľa dostupných informácií zaplatiť spoločnosti Parallax Energy Operating celkovo 350 miliónov CAD, teda približne 254 miliónov USD, a to kombináciou hotovosti a akcií. Za túto sumu by mala získať 25 % podiel v produkujúcich ropných aktívach a v rozsiahlych pozemkoch v oblasti Duvernay v Alberte.
Duvernay patrí medzi významné bridlicové formácie v Kanade a tiahne sa od oblasti Red Deer až po Grande Prairie. Región je bohatý najmä na ľahkú ropu a kondenzát, ktorý má dôležité využitie pri riedení bitúmenu z ropných pieskov. Pre Northern Oil & Gas tak nejde iba o geografickú expanziu, ale aj o vstup do strategicky atraktívnej oblasti kanadského energetického sektora.
Dohoda zároveň prichádza v čase, keď sa zahraničné energetické firmy po rokoch odpredajov začínajú opäť viac zaujímať o Kanadu. Krajine pomáha rozšírený ropovod na západné pobrežie a tiež zmena politického prístupu k fosílnemu sektoru. Vláda premiéra Marka Carneyho signalizuje snahu zrýchliť schvaľovanie projektov a uvoľniť niektoré environmentálne pravidlá, aby podporila rozvoj domácich zdrojov.
Zmena sentimentu je viditeľná aj pri ďalších veľkých transakciách. Spoločnosť Shell nedávno uzavrela dohodu o kúpe kanadského producenta Arc Resources za 13,6 miliardy USD, čo potvrdzuje rastúci záujem veľkých hráčov o kanadské energetické aktíva. Ešte pred niekoľkými rokmi pritom mnoho zahraničných firiem z Kanady naopak odchádzalo, najmä pre regulačnú neistotu a tlak na fosílne palivá.
Northern Oil & Gas sídli v Minnetonke v Minnesote a doteraz držala aktíva predovšetkým v Spojených štátoch, okrem iného v oblasti Permian Basin. Vstup do Kanady tak predstavuje dôležitý strategický krok, ktorý môže firme priniesť širšiu diverzifikáciu a prístup k novým produkčným oblastiam.
Podľa plánovanej štruktúry dohody má Parallax, ktorú podporuje houstonská investičná spoločnosť Carnelian Energy Capital, naďalej zostať operátorom aktív. Northern Oil & Gas by tak získala ekonomický podiel na produkcii bez toho, aby priamo preberala prevádzkové riadenie. Tento model zodpovedá jej doterajšiemu prístupu, keď firma často pôsobí ako neoperujúci partner v energetických projektoch.
Pre investorov je táto transakcia dôležitá hneď z niekoľkých dôvodov. Ukazuje, že kanadský energetický sektor sa opäť dostáva do hľadáčika zahraničného kapitálu, a zároveň naznačuje, že firmy hľadajú nové príležitosti mimo tradičných amerických paniev. Ak sa podmienky pre rozvoj energetických projektov v Kanade ďalej zlepšia, podobných cezhraničných obchodov môže v najbližších mesiacoch pribúdať.
