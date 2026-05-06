US Open: Wall Street rastie vďaka výpredaju ropy a optimizmu okolo technologických akcií 📈

Vyhliadka na mier na Blízkom východe podporila optimizmus investorov, zvýšila apetít po riziku a viedla k silným nákupom hlavných technologických akcií, zatiaľ čo na ropné a plynárenské spoločnosti vyvíja výrazný tlak.
- US500 a US100 pridávajú takmer 1 % hodinu po otvorení americkej seansy, hoci mierová dohoda s Iránom založená na „maximalistických“ požiadavkách USA sa stále javí ako neistá.
- Zamestnanosť v americkom súkromnom sektore dosiahla mierne nižšiu hodnotu, než sa očakávalo, 109 tisíc oproti odhadom 120 tisíc, no zároveň výrazne nad predchádzajúcou hodnotou 69 tisíc.
- Americké ministerstvo financií podľa The New York Times zvažuje zaradenie akcií do takzvaných „Trump Accounts“.
- Arista Networks po výsledkoch oslabuje, zatiaľ čo Disney a AMD vykazujú silné rasty, čo zlepšuje sentiment v širšom polovodičovom sektore.
US500 (interval D1)
US500 vzrástol na nové historické maximá blízko hranice 7 400 bodov. Index sa teraz obchoduje takmer 20 % nad lokálnymi korekčnými minimami zaznamenanými na konci marca. Ak by sa zopakoval vzorec z apríla 2025 spojený s panikou okolo colnej vojny, index by stále mohol mať priestor na ďalší rast. Súčasná výsledková sezóna zostáva veľmi silná a naznačuje, že zvýšené valuácie amerických spoločností nie sú úplne odtrhnuté od fundamentov trhu.
Zdroj: xStation5
V rámci technologických akcií je slabosť viditeľná pri výrobcoch pamäťových čipov vrátane Sandisk a tiež pri cloudovom sieťovom gigantovi Arista Networks. Naopak polovodičový, elektronický a kovový sektor vykazujú silné rasty, podporené rastom cien zlata a striebra.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Ťažobné spoločnosti, aerolinky a prevádzkovatelia výletných lodí rástli po správach naznačujúcich možné zbližovanie medzi USA a Iránom ohľadom memoranda, ktoré by malo ukončiť vojnu. Súčasne sa pod tlak dostali energetické spoločnosti a výrobcovia hnojív, pretože trhy začali započítavať možnosť vyššej ponuky ropy. Polovodičový sektor zostal po nedávnej rally poháňanej AI zmiešaný, hoci niektoré technologické akcie pokračovali v raste.
- AMD a Super Micro Computer posilňovali, pretože investori ďalej započítavajú silný dopyt po AI infraštruktúre a dátových centrách.
- Advanced Micro Devices vzrástli o 4 % po zverejnení výhľadu segmentu AI čipov, ktorý prekonal trhové očakávania.
- Alphabet rástol po lepších než očakávaných výsledkoch spoločnosti Verily za prvý štvrťrok, hoci firma zároveň upozornila na náročné podnikateľské prostredie smerom k roku 2026.
- Apollo Global posilnilo po prekročení hranice 1 bilióna USD aktív v správe, čo podporilo očakávania pokračujúceho prílevu kapitálu do alternatívnych aktív.
- Compass zaznamenal silné rasty po zverejnení kvartálnych výsledkov nad očakávaním a po vydaní výhľadu tržieb na druhý štvrťrok nad konsenzom Wall Street.
- CVS Health rástol po zvýšení celoročného výhľadu, podporenom zlepšenou ziskovosťou poisťovacieho biznisu.
- GE Aerospace posilnil po zvýšení celoročného výhľadu EBITDA, čo ďalej podporilo sentiment v leteckom sektore.
- KKR rástol po kvartálnych tržbách nad očakávaním trhu, pričom rast naďalej podporujú investície do infraštruktúry a energetiky.
- JPMorgan uviedla, že zlepšujúce sa podmienky v priemysle a reštrukturalizačné kroky by mohli v nasledujúcich štvrťrokoch podporiť tržby spoločnosti 3M.
- Super Micro Computer vyskočil o 13 % po zlepšení marží a náznakoch lepšej kontroly nákladov súvisiacich s dodávkami AI serverov.
- TransMedics sa prepadol o 21 % po tom, čo Needham znížil odporúčanie na „hold“ po slabších než očakávaných kvartálnych výsledkoch.
- Uber rástol o 9 % po vydaní silnejšieho než očakávaného výhľadu hrubých bookings, čo naznačuje odolný spotrebiteľský dopyt napriek geopolitickému napätiu.
- Veracyte vzrástol o 14 % po tom, čo kvartálne výsledky prekonali konsenzuálne odhady Wall Street.
Akcie Arista Networks (interval D1)
Arista Networks vykázala silné výsledky za prvý štvrťrok, investori sa však zamerali na tlak na marže a na celoročný výhľad, ktorý úplne nenaplnil zvýšené očakávania. Tržby vzrástli medziročne o 35 % na 2,71 miliardy USD, nad konsenzom 2,61 miliardy USD. Upravený EPS dosiahol 0,87 USD oproti 0,66 USD pred rokom, zatiaľ čo rast billings zrýchlil na 54 % medziročne. Napriek tomu akcie ANET v after-markete klesli takmer o 14 %. Hlavnou obavou bol výhľad upravenej prevádzkovej marže pre druhý štvrťrok na úrovni 46–47 %, teda pod 47,8 % v prvom štvrťroku a 48,8 % pred rokom. Arista zároveň zvýšila výhľad rastu tržieb pre rok 2026 na 27,7 %, no analytici očakávali skôr pásmo 28–30 %.
AI networking zostáva kľúčovým motorom rastu spoločnosti. Arista predstavila nové kvapalinou chladené optiky XPO pre dátové centrá novej generácie zamerané na AI a uviedla „universal AI spine“ založenú na platforme 7800, určenú na podporu rozsiahlych AI workloadov. Wall Street zostáva prevažne pozitívna. Morgan Stanley ponechala rating Overweight a označila Aristu za „jeden z najčistejších spôsobov, ako sa podieľať na cykle AI networkingu“. Hlavná debata sa teraz presúva od sily dopytu k otázke, či Arista dokáže zabezpečiť dostatočné dodávky, aby efektívne uspokojila dopyt poháňaný AI.
Zdroj: xStation5
