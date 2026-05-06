Lucid zostáva pod tlakom, keď pád akcie za posledných 12 mesiacov dosiahol 74 %

- Akcie Lucidu za posledných 12 mesiacov stratili približne 74 %, pričom investori sa sústreďujú na problémy s exekúciou, cash burn a riziko riedenia akcií.
- Posledný tlak prišiel po tom, čo Lucid pozastavil výhľad produkcie na rok 2026 a vykázal tržby za 1. štvrťrok vo výške 282,5 milióna USD, výrazne pod očakávaniami, po probléme u dodávateľa, ktorý narušil dodávky modelu Gravity.
- Trhy teraz budú sledovať aktualizovaný výhľad Lucidu, tempo dodávok modelu Gravity a to, či firma dokáže zlepšiť exekúciu bez potreby ďalších navýšení kapitálu.
Akcie Lucid Group sa 6. mája obchodovali okolo 5,94 USD, čo znamená, že titul za posledných 12 mesiacov stratil približne 74 %. Posledný tlak prišiel po tom, čo Lucid pozastavil výhľad produkcie na rok 2026 a oznámil tržby za prvý štvrťrok vo výške 282,5 milióna USD, výrazne pod očakávaním analytikov na úrovni 440,4 milióna USD, keď dodávky modelu Gravity vo februári narušil problém u dodávateľa. Táto správa znovu posilnila obavy investorov z exekúcie, cash burnu a riedenia akcií aj napriek tomu, že firma v apríli získala nový kapitál. Zdroj: xStation5
Prečo akcie Lucidu oslabovali
Lucid v prvom štvrťroku 2026 vyrobil 5 500 vozidiel a dodal 3 093 vozidiel. Spoločnosť uviedla, že dodávky modelu Gravity vo februári výrazne zasiahli problémy s dodávateľom sedadiel v druhom rade, zároveň však dodala, že problém bol počas štvrťroka vyriešený a že príjem objednávok v Severnej Amerike v marci medzimesačne vzrástol o 144 %. Napriek tomu Reuters uviedol, že akcie po výsledkoch 5. mája v after-markete oslabili o viac než 8 %.
Zložitý zostáva aj širší finančný obraz. Lucid v roku 2025 dodal 15 841 vozidiel a vygeneroval ročné tržby 1,3538 miliardy USD, no čistá strata pripadajúca na kmeňových akcionárov dosiahla na základnej báze približne 3,68 miliardy USD. Ešte vo februári firma počítala s produkciou 25 000 až 27 000 vozidiel v roku 2026, tento výhľad je však teraz pozastavený, zatiaľ čo nový generálny riaditeľ Silvio Napoli vykonáva revíziu biznisu.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Lucid uvádza, že jeho pro forma likvidita by na konci prvého štvrťroka dosahovala približne 4,7 miliardy USD po aprílovom navýšení kapitálu približne o 1,05 miliardy USD a po rozšírení delayed-draw term loanu. Vedenie tvrdí, že táto hotovostná runway by mala firme vystačiť do druhej polovice roka 2027, čo Lucidu dáva čas na škálovanie produkcie Gravity, posun midsize platformy a rozšírenie robotaxi partnerstva s Uberom a Nuro.
Trhy teraz budú sledovať aktualizovaný celoročný výhľad pri výsledkoch za druhý štvrťrok, tempo dodávok modelu Gravity a tiež to, či sa zvýšené zásoby podarí premeniť na tržby a hotovosť. Pre investorov bude ďalším testom to, či Lucid dokáže ukázať stabilnejšiu exekúciu bez potreby opakovaného riedenia akcií na financovanie rastu.
