Zlato rastie o 3 % pre klesajúce výnosy dlhopisov a oslabujúci americký dolár

Zlato a striebro v stredu 6. mája prudko rastú, pričom hlavným motorom ziskov je slabší americký dolár. Dolár je pod tlakom pre nižšie ceny ropy, ktoré zmierňujú obavy z inflačných tlakov. Ešte pred týždňom zostávali drahé kovy pod tlakom pred zasadnutím Fedu, no súčasné momentum podporujú náznaky možného pokroku v mierových rokovaniach medzi USA a Iránom a klesajúce výnosy dlhopisov.
Zlato sa odráža vyššie s poklesom amerického dolára a výnosov dlhopisov
Zlato v stredu výrazne posilnilo, predovšetkým vďaka poklesu výnosov amerických štátnych dlhopisov a slabšiemu doláru. Trhy reagovali na správy naznačujúce možný pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom, čo dočasne zmenilo sentiment na trhu drahých kovov. Pre zlato zostávajú nižšie výnosy obzvlášť dôležité, pretože znižujú alternatívne náklady držby aktív, ktoré nenesú výnos. Keď výnosy dlhopisov rastú, zlato zvyčajne stráca časť svojej atraktivity, pretože negeneruje úrokový príjem. V stredu tento tlak poľavil, čo umožnilo cene zlata priblížiť sa k 50-dňovej EMA blízko 4 800 USD za uncu.
To však zatiaľ nepotvrdzuje širší obrat trendu. Keď ceny dosiahli túto technickú zónu rezistencie, objavilo sa vyberanie ziskov, čo naznačuje, že investori zostávajú opatrní voči možnosti geopolitického prielomu. Trhy na podobné titulky reagovali už mnohokrát, a preto niektorí účastníci stále vnímajú súčasný pohyb skôr ako krátkodobý odraz než ako začiatok udržateľného býčieho trendu.
V krátkodobom horizonte zostáva 50-dňová EMA kľúčovou úrovňou rezistencie. Trvalé prerazenie nad túto zónu by mohlo zlepšiť technický výhlaď zlata a podporiť ďalšie rastové momentum. Na druhej strane akékoľvek zhoršenie situácie na Blízkom východe môže rýchlo zvýšiť volatilitu a stlačiť ceny späť smerom k oblasti 4 600 USD. Zatiaľ zostáva trh so zlatom veľmi citlivý na výnosy amerických dlhopisov, pohyb amerického dolára a geopolitické titulky z Blízkeho východu.
