Micron predlžuje rally, keď dopyt po pamätiach pre AI ďalej sťahuje ponuku

Akcie Micronu sa 6. mája obchodovali za 654,39 USD, čo znamenalo denný rast o 2,2 % a trhovú kapitalizáciu firmy približne 747,3 miliardy USD. Za pokračujúcou rally stojí najmä silný dopyt po pamätiach pre AI, napätá ponuka v celom odvetví a rastúce presvedčenie investorov, že pamäťový cyklus je teraz viac poháňaný výdavkami na dátové centrá než krátkodobým spotrebiteľským dopytom.
Dopyt po AI posúva trh s pamäťami do ešte tesnejšej rovnováhy
Pohyb podporuje aj vlastný výhľad Micronu. V marci spoločnosť odhadla tržby za fiškálny tretí štvrťrok na 33,5 miliardy USD, teda nad očakávaniami analytikov, po tom čo vo fiškálnom druhom štvrťroku vykázala tržby 23,86 miliardy USD a rekordnú ziskovosť vďaka dopytu po AI pamäťových čipoch a napätej ponuke. Micron zároveň uviedol, že zlepšenie výsledkov stojí na AI dopyte, štrukturálne obmedzenej ponuke a silnejšej exekúcii.
Spoločnosť zároveň uviedla, že AI ďalej zvyšuje význam dátových centier v celom pamäťovom trhu. Vo svojej marcovej prezentácii Micron uviedol, že dopyt po DRAM a NAND z dátových centier má v kalendárnom roku 2026 po prvý raz prekročiť 50 % celkového priemyselného TAM, zatiaľ čo dopyt po AI serveroch aj tradičných serveroch stále obmedzuje nedostatočná ponuka DRAM a NAND.
Býčí výhľad podporujú aj signály z celého odvetvia
Rovnaký obraz ukazuje aj širší trh s pamäťami. Reuters v januári uviedol, že globálny nedostatok vyvolaný budovaním AI infraštruktúry poslal ceny niektorých pamäťových čipov na viac než dvojnásobok úrovní z februára 2025, keď výrobcovia presúvali kapacity smerom k high-bandwidth memory pre AI servery. Novšie Samsung uviedol, že nedostatok čipov sa pravdepodobne ešte zhorší v roku 2027, keďže zákazníci ďalej zvyšujú výdavky na AI a ceny pamätí rastú.
Trhy teraz budú sledovať, či Micron dokáže ďalej rozširovať výrobu bez toho, aby ceny príliš rýchlo poľavili, a či napätá ponuka v DRAM, NAND a HBM dokáže ďalej podporovať marže. Investori zároveň budú hľadať známky, že dopyt po AI serveroch zostáva dosť silný na to, aby ospravedlnil rastúce kapitálové výdavky Micronu aj natiahnutejšiu valuáciu akcie.
