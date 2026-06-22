US Open: Wall Street stavia na nádeje na mier

Wall Street začala týždeň v pozitívnom duchu, hoci sentiment investorov zostáva ďaleko od eufórie. Po predĺženom víkende sa pozornosť trhu sústreďuje najmä na vývoj na Blízkom východe. Situácia okolo Iránu a Perzského zálivu zostáva veľmi neistá. Posledné dni priniesli obnovené napätie a výmenu hrozieb medzi zúčastnenými stranami. Zároveň však známky pokroku v diplomatických rokovaniach pomohli udržať nádeje na deeskaláciu, čo investorov povzbudilo k opatrnému návratu k rizikovým aktívam.
Napriek zvýšeným geopolitickým rizikám hlavné americké akciové indexy vykazujú mierne zisky. Zdá sa, že trhy čoraz viac odpisujú najhorší scenár konfliktu na Blízkom východe. Napätie už síce narušilo globálne obchodné toky a prepravu komodít, investori však teraz presúvajú pozornosť k možnosti postupnej normalizácie podmienok. Očakávania deeskalácie a prípadného obnovenia plynulého tranzitu cez Hormuzský prieliv podporujú sentiment. Účastníci trhu si však uvedomujú, že oprava narušených dodávateľských reťazcov a zvrátenie ekonomických dopadov nedávnych udalostí potrvá.
Dôveru investorov podporili aj správy o pokroku v rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom. Americký viceprezident J.D. Vance opísal posledné kolo rozhovorov ako rokovania s „významným pokrokom“. Trhy tento vývoj interpretovali ako zvýšenie pravdepodobnosti ďalšej deeskalácie v regióne. Hoci situácia zostáva premenlivá, investori sa čoraz viac zameriavajú na možnosť trvalej dohody, nie na scenáre širšieho regionálneho konfliktu.
Ekonomický kalendár je na začiatku týždňa relatívne prázdny. Investori sa preto zameriavajú na niekoľko kľúčových udalostí naplánovaných na najbližšie dni. Štvrtkové zverejnenie inflačnej správy PCE, preferovaného inflačného ukazovateľa Fedu, bude pozorne sledované pre náznaky ďalšieho vývoja amerických úrokových sadzieb. Vzhľadom na to, že predstavitelia Fedu nedávno signalizovali opatrný prístup k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky, akýkoľvek náznak pretrvávajúcich inflačných tlakov môže výrazne ovplyvniť trhové očakávania.
Veľkú pozornosť priťahujú aj nadchádzajúce štvrťročné výsledky spoločnosti Micron, ktoré môžu byť jednou z najdôležitejších udalostí týždňa pre polovodičový sektor. Investori budú hľadať potvrdenie, že silný dopyt spojený s infraštruktúrou AI, dátovými centrami a pokročilými pamäťovými riešeniami zostáva pevný. Silné výsledky by mohli byť ďalším katalyzátorom pre technologický sektor, ktorý v posledných mesiacoch patril k najsilnejším častiam trhu.
Zatiaľ investori volia opatrný optimizmus. Stavajú na ďalšiu geopolitickú deeskaláciu a zároveň si udržiavajú dôveru v odolnosť firemných ziskov. Začiatok týždňa naznačuje, že trhy sa naďalej sústreďujú na postupnú normalizáciu podmienok na Blízkom východe. Významnejší test sentimentu však môže prísť neskôr tento týždeň s kľúčovými makroekonomickými údajmi a firemnými výsledkami.
Futures na S&P 500 (US500) rastú, pretože investori čoraz viac prijímajú výhlaď na trvalú deeskaláciu na Blízkom východe. Správy o pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom a rastúce očakávania, že by mohlo dôjsť k formálnej dohode, podporujú globálnu chuť riskovať. Trhy stavajú na to, že prípadné prímerie by otvorilo cestu k postupnej normalizácii podmienok v regióne, vrátane obnovenia neobmedzenej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, jednu z najdôležitejších svetových trás pre obchod s energiou.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
- Micron (MU.US) rastie pred zverejnením štvrťročných výsledkov, ktoré majú byť jednou z kľúčových udalostí tohto týždňa pre polovodičový sektor. Investori hľadajú ďalšie dôkazy o zlepšujúcich sa podmienkach na trhu s pamäťami, kde silný dopyt naďalej prevyšuje rast ponuky. Pokračujúca expanzia infraštruktúry pre umelú inteligenciu zostáva dôležitým podporným faktorom a zvyšuje dopyt po pokročilých pamäťových riešeniach využívaných v dátových centrách. Výsledky by mohli slúžiť ako kľúčový ukazovateľ širšej kondície ekosystému AI.
- Akcie SpaceX (SPCX.US) zostávajú pod tlakom po oznámení prvej emisie firemných dlhopisov spoločnosti. Tento krok prichádza po silnej rally po IPO a niektorí investori ho vnímajú ako príležitosť na realizáciu ziskov. Dodatočný kapitál by zároveň mohol podporiť budúce expanzné iniciatívy a strategické investície, ktoré zostávajú kľúčové pre dlhodobé rastové plány spoločnosti.
- Super Micro Computer (SMCI.US) sa obchoduje vyššie, pretože investori zaujímajú konštruktívnejší pohľad na výhlaď spoločnosti. Obavy z riedenia podielov akcionárov zrejme ustupujú, zatiaľ čo pozornosť sa opäť presúva k silnému dopytu po serverovej infraštruktúre zameranej na AI. Očakávania pokračujúceho rastu objednávok súvisiacich s vysokovýkonnými výpočtami a umelou inteligenciou zostávajú kľúčovým faktorom sentimentu voči akcii.
- Cerebras Systems (CBRS.US) zostáva v centre pozornosti pred nadchádzajúcim zverejnením výsledkov. Investori pozorne sledujú schopnosť spoločnosti napĺňať rastovú stratégiu a udržať silné obchodné momentum. Dôveru vo výhlaď spoločnosti podporili významné strategické partnerstvá oznámené v posledných mesiacoch, ktoré pomohli zmierniť obavy o budúci dopyt po jej výpočtových riešeniach pre AI.
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