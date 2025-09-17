⏬US100 klesol o 1 % počas konferencie Fedu

Fed vidí riziká na trhu práce, ale tvrdí, že nie je potrebné ponáhľať sa so znížením sadzieb ⚔️
Hneď po rozhodnutí sme zaznamenali jasné oslabenie dolára v reakcii na krok Fedu, ktorý bol v súlade s očakávaniami, ale panovala neistota ohľadom toho, aké prognózy Fed predloží. Stojí za zmienku, že ide o prvé zníženie v tomto roku. V minulom roku Fed znížil sadzby trikrát, celkovo o 100 bázických bodov. Oslabenie dolára a počiatočné zisky na Wall Street však netrvali dlho.
Stredná hodnota prognózy sadzieb na tento rok poukazuje na dve potenciálne zníženia. Až 9 členov predpokladá zníženie o 50 bázických bodov v tomto roku. Miran (s najväčšou pravdepodobnosťou) predpokladá oveľa väčšie zníženia, pod 3 % v tomto roku. Za zmienku stojí aj to, že Fed zvýšil prognózy rastu na tento rok a nasledujúce roky, pričom znížil prognózy nezamestnanosti do budúcnosti. To naznačuje, že nevidí riziká recesie. Zároveň prognóza inflácie zostáva nezmenená v porovnaní s júnom, keď bol vplyv ciel neistý. To znamená, že Fed nepovažuje clá za jasné riziko. Na budúci rok boli prognózy inflácie mierne zvýšené.
Kľúčové však boli slová Powella počas tlačovej konferencie. Pripustil, že trh práce oslabol, ale povedal, že rozhodnutia odložiť zníženie sadzieb boli správne. Kľúčovým vyhlásením, ktoré viedlo k poklesu US100 a EURUSD, bolo, že Fed nemusí so znížením sadzieb ponáhľať.
US100 testuje 24 000 bodov. Ak uzavrie na týchto úrovniach, môžeme očakávať formáciu večernice. Zdroj: xStation5
EURUSD v priebehu dňa stráca na hodnote. Zdroj: xStation5
