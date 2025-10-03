US500 dosahuje nové historické maximum📈 Applied Materials oslabuje, RareEarth USA prudko rastie na špekuláciách o dohode s vládou USA

- Trhy pokračujú v raste napriek rastúcej pravdepodobnosti predĺženého amerického shutdownu (Kalshi odhaduje približne 14 dní).
- Index US500 sa posúva na nové historické maximá, blíži sa k úrovni 6 800 po slabších dátach ISM Services v USA.
- Akcie Applied Materials klesajú po tom, čo spoločnosť varovala, že americká obchodná politika zaťaží jej tržby.
- USA Rare Earth, raná ťažobná spoločnosť zameraná na vzácne zeminy, prudko rastie vďaka špekuláciám o možnej dohode s americkou vládou.
Index US500 stúpa na nové rekordné maximá, zatiaľ čo indikátor RSI sa posunul nad 73 bodov – čo signalizuje silný optimizmus a rastovú dynamiku naprieč širším trhom, a to aj napriek shutdownu vlády. Zaujímavé je, že po 86 % minulých shutdownov obchodoval index S&P 500 o 12 mesiacov neskôr vyššie s priemerným ziskom +12,7 %, hoci samotný shutdown skončil vyšším kurzom len v približne 55 % prípadov. Dôvod spočíva v histórii: shutdowny v 70. a 80. rokoch často sprevádzali prudké výpredaje. Od roku 1995 však S&P 500 vždy po každom ďalšom shutdowne rástol. Na makro úrovni dáta ISM ukázali prudký pokles nových objednávok, čo zabránilo celkovému indexu splniť očakávania; medzitým subindexy zamestnanosti a cien mierne vzrástli a prekonali prognózy.
Zdroj: xStation5
Novinky z akcií
- Applied Materials (AMAT.US) klesli o približne 2 % po tom, čo tento výrobca polovodičového zariadenia varoval, že jeho tržby vo fiškálnom roku 2026 môžu klesnúť o 600 mil. USD. Pokles vyplýva z nového pravidla amerického Ministerstva obchodu, ktoré bude vážiť na budúcich predajoch.
- Freeport-McMoRan (FCX) vzrástol o 1,3 % po tom, čo UBS zvýšila odporúčanie pre tohto producenta medi a zlata z neutral na buy, čo signalizuje väčšiu dôveru vo výhľad spoločnosti.
- Baidu (BIDU.US) pridalo takmer 2 % po tom, čo Morgan Stanley zvýšila cieľovú cenu pre čínskeho prevádzkovateľa vyhľadávača zo 100 na 140 USD, čo odráža silnejšie očakávania rastu.
- USA Rare Earth (USAR.US) vyskočila asi o 10 % po tom, čo CNBC uviedla, že spoločnosť vedie priame rokovania s administratívou Donalda Trumpa. Správa podporila špekulácie o možnej dohode s vládou USA a zvýšila optimizmus investorov.
- Maplebear (CART.US), materská spoločnosť Instacartu, oslabila asi o 1,5 % po tom, čo Tom Champion z Piper Sandler znížil odporúčanie z overweight na neutral kvôli rastúcej konkurencii v sektore doručovacích služieb.
- Tronox Holdings (TROX.US) klesli takmer o 3 % po tom, čo JPMorgan znížila odporúčanie z overweight na neutral, poukazujúc na zhoršujúce sa podmienky v odvetví oxidu titaničitého, ktoré môžu zaťažiť krátkodobý výkon.
Makrodáta – US ISM Services (september)
- ISM Services PMI: 50,0 (očak. 51,7; predch. 52,0)
- ISM Services Employment: 47,2 (očak. 46,6; predch. 46,5)
- ISM Services New Orders: 50,4 (očak. 54,0; predch. 56,0)
- ISM Services Prices Paid: 69,4 (očak. 68,0; predch. 69,2)
Technická analýza (AMAT.US & FCX.US)
Applied Materials (AMAT.US): Akcie ustúpili po tom, čo dosiahli 71,6 % Fibonacci retracement rastu z júna 2024. Prvá významná podpora v korekčnom scenári leží okolo 205 USD, definovaná predchádzajúcimi cenovými reakciami a 61,8 % Fibonacci retracementom.
Zdroj: xStation5
Freeport-McMoRan (FCX.US): Akcie sa pokúšajú vrátiť do uptrendu, keď vytvorili V-obrat z nedávneho cenového dna pri 32 USD.
Zdroj: xStation5
