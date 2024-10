➡️US500 Limituje poklesy pred ADP

Indexy na Wall Street sa stabilizujú pred kľúčovými údajmi o práci

US500 sa dnes pokúša o odraz po výraznom poklese v prvej polovici týždňa. Pozoruhodné je, že vidíme aj výrazné zisky cien dlhopisov, ktoré by teoreticky mali podporiť rast Wall Street.

Dnes sa po včerajšej správe JOLTS dočkáme ďalších kľúčových údajov z amerického trhu práce. Stojí za to zdôrazniť, že včerajšie slabé čítanie sa týkalo júla, čo sa zhoduje s veľmi slabým predchádzajúcim čítaním NFP. Očakáva sa, že dnešná správa ADP vykáže v porovnaní s predchádzajúcim čítaním oživenie. ADP by mal vykázať nárast na 145 tisíc z predchádzajúcej úrovne 122 tisíc v auguste. Hoci správa ADP bola v posledných dvoch rokoch pomerne slabým ukazovateľom NFP, za posledné tri mesiace sa rozdiel medzi týmito dvoma správami zreteľne znížil. Preto existuje šanca, že dnešné čítanie ADP určí tón pre indexy na Wall Street a pre dolár.

Stojí za to pripomenúť, že júlové údaje o počte pracovných miest zverejnené začiatkom augusta, ktoré dosiahli 114 tisíc (s očakávaným odrazom na 160 tisíc za august), viedli k výrazným obavám o zdravie americkej ekonomiky, čo začiatkom augusta viedlo k masívnej korekcii US500 o takmer 10 %. Oživenie zamestnanosti v USA by malo obnoviť náladu na trhu, ale na druhej strane by ďalší slabý údaj bližšie k 100 tis. mohol oživiť obavy trhu a zároveň výrazne zvýšiť pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov počas septembrového zasadnutia Fed-u, ktoré je naplánované na 18. septembra.

Zdroj: SITA, FRANKFURT, ref: Bloomberg Finance LP, XTB

US500

US500 sa dnes pokúša o odraz, pričom pod úrovňou 5530 sa tvoria jasné tiene nižších sviečok. Na úrovni 5555 však môžeme zaznamenať rezistenciu v podobe 23,6 Fibonacciho retracementu nedávnej vzostupnej vlny. Kľúčová zóna dopytu sa nachádza na úrovni 5500 spolu s 38,2 Fibonacciho retracementom. Výrazne nižšia hodnota, ako je konsenzus, by mala viesť k prelomeniu uvedenej podpory. Na druhej strane, čítanie bližšie k 180 - 200 tis. by mohlo viesť k prerazeniu nad 5600 bodov. Čítanie blízke konsenzu by malo umožniť mierny odraz k úrovni 5555.