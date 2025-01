USA zaradili čínskeho dodávateľa batérií Tencent a CATL na čiernu listinu

Spojené štáty pridali spoločnosti Tencent Holdings Ltd. a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) na svoju čiernu listinu pre údajné väzby na čínsku armádu. Tento nečakaný krok sa týka dvoch priemyselných gigantov len niekoľko týždňov pred nástupom Donalda Trumpa do funkcie.

CATL, kľúčový dodávateľ spoločnosti Tesla Inc., a Tencent, najväčší svetový vydavateľ hier, boli zaradené do federálneho registra pre ich údajné prepojenie na Ľudovú oslobodzovaciu armádu (PLA). Obe spoločnosti tieto obvinenia odmietli, označili svoje zaradenie za chybu a popreli akékoľvek prepojenie s armádou. Po tomto oznámení klesli akcie spoločnosti Tencent v Hongkongu o viac ako 7 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od októbra, zatiaľ čo akcie spoločnosti CATL klesli približne o 3 %.

Širšie hospodárske dôsledky

Rozhodnutie predstavuje riziko eskalácie napätia medzi USA a Čínou, najväčšími svetovými ekonomikami. Hoci zaradenie na čiernu listinu Pentagónu neznamená priame sankcie, slúži ako varovanie pre americké spoločnosti, aby sa vyhýbali obchodom s firmami uvedenými na zozname. Zaradenie spoločnosti CATL by mohlo narušiť globálne dodávateľské reťazce, keďže spoločnosť dodáva batérie nielen spoločnosti Tesla, ale aj popredným výrobcom automobilov, ako sú Volkswagen AG a Stellantis NV. Tento vývoj sa zhoduje so zvýšenou kontrolou zo strany vlád USA a Európy v súvislosti s rastúcim vplyvom Číny v kritických odvetviach, ako sú elektrické vozidlá.

Na čiernej listine sú uvedené aj ďalšie čínske firmy vrátane SenseTime Group Inc., významnej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou, a Changxin Memory Technologies Inc., kľúčového hráča v oblasti výroby polovodičov. Obe firmy sa považujú za kľúčové pre technologické ambície Pekingu. Okrem toho boli na zoznam pridané aj spoločnosti Cnooc Ltd. a Cosco Shipping Holdings Co. Akcie spoločnosti Cosco klesli v Hongkongu o 4,4 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Cnooc klesli o 1,6 %.

Reakcie trhu a reakcie spoločností

Napriek obavám investorov analytici Citigroup, vrátane Alicie Yapovej, varovali pred unáhlenými závermi a upozornili na nedostatok presvedčivých dôkazov na odôvodnenie zaradenia na čiernu listinu. Tencent, najhodnotnejšia čínska technologická spoločnosť, zdôraznila svoju úlohu súkromnej firmy bez vojenských väzieb. Spoločnosť Tencent, známa svojimi investíciami do herných spoločností, ako sú Epic Games Inc. a Activision Blizzard Inc.

„Nie sme vojenská spoločnosť ani dodávateľ,“ uviedol hovorca spoločnosti Tencent. „Toto zaradenie nemá žiadny vplyv na naše podnikanie, ale budeme spolupracovať s ministerstvom obrany, aby sme vyriešili akékoľvek nedorozumenia.“ Podobne aj spoločnosť CATL uviedla, že nemá žiadne vojenské väzby, a dodala, že bola založená súkromne a na burzu vstúpila v roku 2018.

Historický kontext a politické dôsledky

Čierna listina Pentagónu má pôvod v exekutívnom príkaze podpísanom Trumpom v roku 2020, ktorý zakazoval americké investície do čínskych firiem napojených na PLA. Toto opatrenie je súčasťou širšej stratégie USA na boj proti rastúcemu hospodárskemu a technologickému vplyvu Číny, ktorá je často kritizovaná za „zneužívanie obchodných praktík“.

Americkí predstavitelia vrátane senátora Marca Rubia, obhajovali zameranie sa na spoločnosti, ako je CATL, vzhľadom na ich strategický význam pri dodávkach kritických technológií. Čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii odsúdilo sankcie USA, označilo ich za „nezákonné“ a vyzvalo Washington, aby svoje kroky zmenil.

Výzvy pre dotknuté spoločnosti

Niektoré čínske spoločnosti úspešne napadli svoje zaradenie na zoznam. Napríklad spoločnosť Xiaomi Corp. dosiahla v roku 2021 urovnanie sporu, zatiaľ čo spoločnosť Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. sa minulý rok dočkala zrušenia svojho zaradenia. Zaradenie na čierny zoznam však prichádza v náročnom období pre čínske technologické firmy, z ktorých mnohé čelili regulačným zásahom na domácej úrovni a hospodárskemu poklesu. Napriek týmto nepriaznivým vplyvom sa spoločnosti Tencent podarilo minulý rok dosiahnuť 42 % nárast jej akcií kótovaných na burze v Hongkongu vďaka jej herným a fintech divíziám.

Globálne dôsledky pre CATL

Spoločnosť CATL, ktorá v treťom štvrťroku 2024 kontrolovala viac ako tretinu celosvetových dodávok batérií, je nosným prvkom v dodávateľskom reťazci elektrických vozidiel. Rastúce geopolitické napätie a potenciálne globálne spomalenie výroby elektrických vozidiel by však mohli poškodiť činnosť spoločnosti. Veľkí zákazníci, ako napríklad Ford Motor Co. údajne znižujú objednávky, čo spoločnosť CATL prinútilo preskúmať možnosť licencovania svojich technológií, aby sa vyhla clám.

Ministerstvo obrany USA objasnilo, že spoločnosti na čiernej listine môžu požiadať o prehodnotenie svojho zaradenia. Zatiaľ nie je jasné, či spoločnosti Tencent a CATL budú úspešné pri napadnutí svojich zaradení.