India ruší nákupy sójového oleja

India, ktorá je najväčším dovozcom jedlých olejov na svete, začala vo väčšej miere rušiť objednávky sójového oleja. Dôvodom je jeho rýchle zdraženie voči alternatívam, najmä voči palmovému oleju, ktorý je teraz pre kupujúcich výrazne atraktívnejší.
Podľa zástupcov spoločnosti Patanjali Foods bolo v posledných dňoch zrušených približne 25 000 ton sójového oleja z Ruska a ďalších 6 000 až 8 000 ton z Južnej Ameriky. Ruské dodávky mali doraziť do Indie na prelome marca a apríla, zatiaľ čo juhoamerické kontrakty pokrývali obdobie apríl až júl.
Nejde pritom o ojedinelý krok. Indickí dovozcovia v posledných mesiacoch rušia kontrakty opakovaně:
-
Približne 70 000 ton juhoamerického sójového oleja bolo zrušených minulý týždeň
-
Najmenej 35 000 ton kontraktov padlo už v januári
-
V decembri 2025 bolo zrušených alebo odložených viac než 100 000 ton argentínskych dodávok
Jedným z hlavných dôvodov je aj oslabenie indickej rupie, ktoré zdražuje dovoz komodít obchodovaných v dolároch. Ďalším faktorom je rozdiel medzi domácimi a importovanými cenami, ktorý sa podľa obchodníkov pohybuje približne 30 až 40 USD za tonu.
Situáciu navyše vyostrilo napätie na energetických trhoch. Nedávne útoky USA v Iráne narušili dodávky energie z Blízkeho východu a podporili rast cien rastlinných olejov, pretože rastúce ceny energií zvyšujú dopyt po bionafte, ktorej výroba využíva práve rastlinné oleje.
Sójový olej sa tak teraz obchoduje s najvyššou prémiou voči palme od roku 2023. Palmový olej je pritom podľa obchodníkov aktuálne k dispozícii približne o 60 až 70 USD na tonu lacnejší, čo motivuje indických dovozcov k rýchlej zmene nákupnej stratégie.
Ak tento trend vydrží, môže to výrazne zmeniť globálny tok obchodov s rastlinnými olejmi a zvýšiť dopyt po palme, najmä z Indonézie a Malajzie, ktoré patria medzi jej najväčších producentov.
