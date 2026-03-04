Zhrnutie trhov: Európske a americké akcie sa snažia odraziť 📈

Okolo poludnia je sentiment na globálnych akciových trhoch mierne pozitívny. Objavujú sa náznaky opatrného návratu k rizikovým aktívam: index volatility VIX klesol takmer o 10 % zo svojho nedávneho lokálneho maxima, zatiaľ čo futures na Nasdaq 100 (US100) rastú približne o 0,5 % a Bitcoin sa dostal nad 70 000 USD. Rast je viditeľný aj na trhu drahých kovov, kde striebro po včerajšom poklese posilňuje približne o 5 %.
- Investori čakajú na dáta ADP z amerického súkromného sektora a tiež na finálne údaje ISM zo sektora služieb. V Európe inflácia PPI klesla menej, než sa očakávalo (-2,1 % y/y vs. -2,6 % očakávanie), zatiaľ čo miera nezamestnanosti dosiahla 6,1 % oproti očakávaným 6,2 %. Finálne PMI z Nemecka boli mierne vyššie než predbežné hodnoty a relatívne silné (53,2 pre kompozitný index a takmer 52 pre služby). PMI eurozóny tiež prekonalo očakávania.
- Európskej obchodnej seanse momentálne dominujú kupci. Futures na nemecký DAX rastú, zatiaľ čo Euro Stoxx 50 pridáva takmer 1,8 %. Straty sa vymazávajú naprieč sektormi ako banky, ťažobné spoločnosti a automobilky. ADR spoločnosti Samsung medzitým rastú takmer o 7 % po panickom výpredaji na kórejskom trhu, počas ktorého bolo obchodovanie na indexe KOSPI pozastavené po prepade o viac než 10 %.
- Ropa (OIL) klesla z približne 85 USD na 82 USD za barel, zatiaľ čo futures na americký zemný plyn Henry Hub klesli o viac než 5 % zo svojich nedávnych lokálnych maxím. Finančné médiá uviedli, že iránske úrady mohli začať rokovania s americkou CIA, hoci predstavitelia izraelskej armády (IDF) uviedli, že bombardovanie cieľov v Iráne bude pokračovať minimálne ďalšie dva týždne. Turecko zároveň zachytilo iránsku raketu, ktorá vstúpila do vzdušného priestoru NATO.
- Časť stabilizácie sentimentu nasledovala po vyjadreniach Donalda Trumpa, ktorý uistil trhy, že tok energií a obchod cez Perzský záliv zostane neprerušený. Napriek tomu dnes ceny ropy opäť rastú približne o 3 %, čo naznačuje, že geopolitická riziková prémia zostáva v cenách komodít.
Komentáre analytikov
- Kion: Spoločnosť Jefferies zvýšila odporúčanie na „hold“, keďže riziká ďalšieho poklesu sú z aktuálnych úrovní obmedzenejšie.
- Európske banky: Podľa Morgan Stanley môže sektor zostať pod krátkodobým tlakom, ak konflikt na Blízkom východe pretrvá.
- Thales: JPMorgan znížila odporúčanie na neutral, keďže výhľad divízie cyber & digital je slabší, napriek silnému obrannému segmentu.
- EuroAPI: Výhlaď pre rok 2026 naznačuje približne 29 % zníženie konsenzuálnych očakávaní core EBITDA.
- ASM International: Holandský výrobca polovodičového vybavenia zverejnil silnejší výhlaď pre Q1 2026 a očakáva ešte vyššie tržby v druhej polovici roka. Akcie rastú v pre-market obchodovaní približne o 6 %.
Kľúčové firemné správy
Siemens Energy plánuje program spätného odkupu akcií až za 2 mld. EUR
EQT oznámila nový program odkupu akcií
Quilter oznámil buyback vo výške 100 mil. GBP
Bayer očakáva EBITDA v roku 2026 medzi 9,6–10,1 mld. EUR
Adidas očakáva prevádzkový zisk približne 2,3 mld. EUR v roku 2026, čo je pod konsenzom trhu
Continental očakáva upravenú EBIT maržu 11–12,5 % v roku 2026
Traton očakáva upravenú prevádzkovú maržu 5,3–7,3 %
Symrise očakáva organický rast tržieb 2–4 %
Redcare Pharmacy oznámila výrazné medziročné zlepšenie EBITDA
NKT získala kontrakt za 2,2 mld. EUR na energetický projekt Eastern Green Link 3 vo Veľkej Británii
BAE Systems získala sedemročný kontrakt za 163 mil. AUD od austrálskej vlády
Capita získala outsourcingový kontrakt za 370 mil. GBP
Maersk zaviedol dodatočný poplatok za kontajnerovú dopravu do oblasti Blízkeho východu
Dopady na trhy
Globálne trhy zostávajú veľmi citlivé na geopolitický vývoj. Prudký výpredaj v Ázii zvyšuje riziko ďalšej volatility v Európe, zatiaľ čo ceny energií a vývoj konfliktu na Blízkom východe zostávajú kľúčovými faktormi investorského sentimentu. Zároveň sa objavujú pozitívne firemné správy, najmä v sektoroch polovodičov a energetiky.
Zmeny odporúčaní analytikov
Zvýšenia odporúčaní
AMG: zvýšené na buy (Deutsche Bank), cieľová cena 42 EUR
Clas Ohlson: zvýšené na hold (SEB Equities), cieľová cena 360 SEK
Danone: zvýšené na outperform (BNP Paribas), cieľová cena 83 EUR
Emeis: zvýšené na reduce (AlphaValue/Baader)
Kion: zvýšené na hold (Jefferies), cieľová cena 56 EUR
Nexans: zvýšené na overweight (Barclays), cieľová cena 157 EUR
Zníženia odporúčaní
BW LPG: znížené na hold (ABG), cieľová cena 191 NOK
BW LPG: znížené na hold (Arctic Securities), cieľová cena 185 NOK
Dassault Systèmes: znížené na neutral (Goldman Sachs), cieľová cena 20 EUR
Eezy: znížené na reduce (Inderes), cieľová cena 0,60 EUR
Equinor: znížené na hold (ABG), cieľová cena 300 NOK
Kuehne + Nagel: znížené na reduce (HSBC), cieľová cena 160 CHF
PhotoCure: znížené na hold (ABG), cieľová cena 72 NOK
Segro: znížené na neutral (UBS), cieľová cena 840 pencí
Syensqo: znížené na neutral (UBS), cieľová cena 54 EUR
Thales: znížené na neutral (JPMorgan), cieľová cena 275 EUR
DE40 (D1)
Futures kontrakt na nemecký DAX (DE40) sa vrátil nad 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200). Graf ukazuje dlhý spodný knot, čo signalizuje, že kupci zostávajú aktívni, napriek tomu, že širší trend na trhu zostáva klesajúci.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
