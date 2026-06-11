📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (10.6.2026)

Víťazi:
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Casey's General Stores Inc (CASY): +20,29 % – Spoločnosť prevádzkuje sieť maloobchodných predajní kombinujúcich predaj potravín s čerpacími stanicami.
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Devon Energy Corp (DVN): +5,74 % – Táto nezávislá energetická spoločnosť sa zameriava na prieskum a ťažbu ropy i zemného plynu.
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J.M. Smucker Co/The (SJM): +4,15 % – Podnik vyrába portfólio potravín a nápojov, vrátane džemov a kávy.
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Lumentum Holdings Inc (LITE): +3,83 % – Spoločnosť vyvíja a dodáva optické a fotonické komponenty pre telekomunikačné siete.
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APA Corp (APA): +3,80 % – Tento energetický podnik sa zaoberá vyhľadávaním, ťažbou a produkciou ropy a zemného plynu.
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Cboe Global Markets Inc (CBOE): +3,61 % – Firma pôsobí ako prevádzkovateľ búrz a trhov s finančnými derivátmi.
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T-Mobile US Inc (TMUS): +3,39 % – Tento mobilný operátor poskytuje telekomunikačné služby a vysokorýchlostné pripojenie.
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Campbell's Company/The (CPB): +3,39 % – Spoločnosť je výrobcom balených potravín, polievok a konzervovaných produktov.
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Targa Resources Corp (TRGP): +3,17 % – Podnik sa špecializuje na zber, prepravu a skladovanie zemného plynu a ropných produktov.
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ONEOK Inc (OKE): +3,17 % – Firma prevádzkuje infraštruktúru na distribúciu a prepravu zemného plynu i ďalších energetických surovín.
Porazení:
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Super Micro Computer Inc (SMCI): −27,98 % – Spoločnosť navrhuje a vyrába servery a hardvérové riešenia pre dátové centrá.
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Generac Holdings Inc (GNRC): −8,38 % – Firma vyrába záložné generátory a energetické riešenia pre domácnosti i priemysel.
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Zebra Technologies Corp (ZBRA): −7,43 % – Podnik vyvíja dátové terminály, čítačky čiarových kódov a zariadenia na sledovanie majetku.
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NRG Energy Inc (NRG): −7,16 % – Táto energetická spoločnosť sa zameriava na výrobu a distribúciu elektriny.
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FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): −6,96 % – Táto divízia poskytuje logistické a prepravné služby so špecializáciou na nákladnú dopravu.
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QUALCOMM Inc (QCOM): −6,92 % – Spoločnosť vyvíja a vyrába polovodičové čipy a telekomunikačné riešenia pre mobilné zariadenia.
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Mosaic Co/The (MOS): −6,86 % – Podnik vyrába a distribuuje fosfátové a draselné hnojivá pre poľnohospodárstvo.
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International Paper Co (IP): −6,65 % – Korporácia sa zaoberá výrobou papiera, celulózy a obalových materiálov.
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Eaton Corp PLC (ETN): −6,54 % – Firma dodáva priemyselné a elektrické komponenty pre riadenie energie.
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Caterpillar Inc (CAT): −6,40 % – Spoločnosť vyrába ťažkú techniku, stavebné a ťažobné stroje.
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