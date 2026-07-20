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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
8:37 · 20. júla 2026

BREAKING: Nemecký PPI spomaľuje. Cenové tlaky v priemyselnom sektore ustupujú

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Index cien výrobcov (PPI) – Nemecko

  • Inflácia PPI (m/m): skutočnosť -0,3 % (výhľad -0,2 %, predchádzajúca hodnota 0,3 %)
  • Inflácia PPI (r/r): skutočnosť 1,8 % (výhľad –, predchádzajúca hodnota 2,2 %)

Prečo sú tieto údaje dôležité?

Index cien výrobcov (PPI) v Nemecku meria zmeny cien tovarov na úrovni výrobcov ešte predtým, ako sa dostanú k spotrebiteľom. Ide o dôležitý predstihový ukazovateľ spotrebiteľskej inflácie (CPI), pretože zmeny výrobných nákladov sa môžu postupne preniesť do konečných cien. Keďže Nemecko je najväčšou ekonomikou eurozóny, údaje PPI sú mimoriadne dôležité pri hodnotení budúceho inflačného výhľadu v celom regióne.

Silnejší než očakávaný rast PPI by signalizoval pretrvávajúce nákladové tlaky v nemeckej ekonomike a mohol by obmedziť schopnosť Európskej centrálnej banky uvoľňovať menovú politiku. Naopak slabšie údaje, ako je najnovší výsledok ukazujúci medzimesačný pokles cien výrobcov a nižšie medziročné tempo rastu, naznačujú postupné oslabovanie inflačných tlakov. ECB tak získava väčšiu flexibilitu pri rozhodovaní o úrokových sadzbách.

Údaje PPI sú mimoriadne dôležité v súčasnom prostredí, keď nemecký priemyselný sektor naďalej čelí slabému dopytu a zvýšeným prevádzkovým nákladom. Pokračujúca dezinflácia by mohla podporiť holubičí prístup ECB, najmä ak ďalšie výsledky potvrdia ďalšie spomaľovanie rastu cien v eurozóne.

Zverejnenie má vplyv aj na finančné trhy. Silnejší než očakávaný rast PPI by mohol viesť k rastu výnosov európskych dlhopisov a podporiť euro v dôsledku očakávaní reštriktívnejšieho postoja ECB. Naopak slabšie údaje poukazujúce na obmedzené cenové tlaky by mohli mať opačný efekt. Posilnili by očakávania uvoľnenejšej menovej politiky a mohli by vytvoriť dodatočný tlak na euro.

Čo zverejnené údaje ukázali?

Nemecké údaje PPI poukázali na ďalšie zmiernenie cenových tlakov na úrovni výrobcov. Najnovší výsledok bol slabší než očakávania trhu. Ceny výrobcov medzimesačne klesli o 0,3 %, zatiaľ čo sa očakával pokles o 0,2 %. Medziročné tempo rastu spomalilo z predchádzajúcich 2,2 % na 1,8 %.

Údaje naznačujú, že nemecké spoločnosti majú naďalej obmedzenú možnosť prenášať vyššie náklady na zákazníkov. To odráža slabší dopyt a pokračujúce problémy v priemyselnom sektore. Výsledok podporuje pohľad, že inflačné tlaky v eurozóne postupne ochladzujú. Môže tiež posilniť očakávania opatrnejšieho prístupu Európskej centrálnej banky k menovej politike.

Z pohľadu devízového trhu je zverejnenie mierne negatívne pre euro, pretože potvrdzuje absenciu silných inflačných impulzov a poukazuje na pokračujúcu slabosť nemeckej ekonomiky.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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