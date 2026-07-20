Zhrnutie trhov: Letecké spoločnosti pod tlakom, Európa odoláva drahej rope

Európsky trh na začiatku týždňa výrazne obmedzuje volatilitu. Možno očakávať, že investori v Európe budú s rozhodnutiami vyčkávať, kým sa neobjavia jasnejšie signály týkajúce sa situácie na Blízkom východe. Mimoriadne dôležitá bude aj štvrtková tlačová konferencia ECB.
Napriek ďalšej pomerne rozsiahlej výmene paľby medzi USA a Iránom zaznamenáva európsky trh celkovo mierne, no stále kladné zisky.
Zo sektorového pohľadu podporuje lepší sentiment voči technológiám európskych výrobcov polovodičov. Výsledky spoločnosti Ryanair a obavy z leteckej dopravy na Blízkom východe naopak vytvárajú tlak na európske letecké spoločnosti.
Firemné správy
- Ryanair: Letecká spoločnosť zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026. Očakávania boli nízke, takže takmer tretinový pokles zisku a tržby pod cieľom už boli z veľkej časti započítané v cene. Slabé výsledky však potvrdzujú, že sa napĺňa negatívny scenár pre letecké spoločnosti. Akcie Ryanairu klesajú o ďalších 5 %. Air France, Wizz Air a Lufthansa oslabujú približne o 1–3 %.
- Thales: Krátko pred zverejnením výsledkov spoločnosť potvrdila objednávky na nové vojenské vrtuľníky a radary. Hodnota zákazky by mala dosiahnuť približne jednu miliardu eur. Akcie reagujú miernym rastom.
- Thule: Dodávateľ outdoorového vybavenia zverejnil svoje výsledky. Napriek solídnemu rastu tržieb a rekordnej marži akcie klesli približne o 3 %. Pravdepodobne ide o vyberanie ziskov po silných výsledkoch.
- Crane Ware: Britská spoločnosť poskytujúca softvér pre americký zdravotnícky systém sa stala obeťou hackerského útoku a úniku dát. Akcie klesajú približne o 8 %.
Makro
- Nemecký PPI bol nižší, než sa očakávalo. To môže naznačovať oslabovanie inflačných tlakov, ale aj pomalší hospodársky rast.
Forex
- Meny z regiónu Antipód pokračujú v silnom raste voči americkému doláru. AUD a NZD posilňujú voči USD o viac než 0,5 % vďaka zmene očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb.
Komodity
- Spomedzi poľnohospodárskych komodít vyniká pokles kakaa o viac než 3 %. Pravdepodobne ide o korekciu spôsobenú vyberaním ziskov po prudkom raste cien.
- Ropa Brent sa krátko vracia nad 90 USD. Energetické komodity rastú v dôsledku pokračujúcej eskalácie konfliktu na Blízkom východe a slabnúcich vyhliadok na jeho rýchle ukončenie.
Krypto
- Sentiment voči kryptomenám je počas pondelkovej seansy pred otvorením amerického akciového trhu vyrovnaný. Bitcoin zostáva v bočnom pásme mierne pod 65 000 USD, zatiaľ čo Solana a Ethereum posilňujú o necelé 1 %.
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