Boeing opäť získava dôveru regulátorov. Pomáha mu veľká objednávka aj návrat výrobných právomocí ✈️

Spoločnosť Boeing zaznamenala na leteckom veľtrhu vo Farnborough niekoľko významných pozitívnych správ. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) oznámil, že Boeingu obnovuje právomoc schvaľovať novo vyrobené lietadlá modelových radov 737 Max a 787 Dreamliner. Výrobca o túto právomoc prišiel po sérii problémov s kvalitou a incidente s lietadlom 737 Max na začiatku roka 2024.
Podľa predstaviteľov FAA dosiahol Boeing výrazný pokrok v oblasti kontroly kvality a bezpečnostných procesov. Regulátor však zdôraznil, že nad výrobou spoločnosti bude aj naďalej vykonávať zvýšený dohľad. Obnovenie týchto právomocí predstavuje dôležitý krok, ktorý môže Boeingu pomôcť zvýšiť tempo výroby a postupne zlepšiť finančnú situáciu.
Výrobca v súčasnosti pracuje na stabilizácii produkcie svojho kľúčového modelového radu 737 na úrovni približne 47 lietadiel mesačne. V nasledujúcich rokoch plánuje výrobu zvýšiť až na 63 strojov mesačne. Ďalším pozitívnym faktorom je očakávané schválenie variantov 737 Max 7 a 737 Max 10 v najbližších mesiacoch. Certifikácia modelu Max 7 je podľa predstaviteľov úradu už veľmi blízko dokončenia.
Ďalšou významnou správou je vyjadrenie vedenia spoločnosti k vývoju novej generácie úzkotrupých lietadiel. Generálny riaditeľ Kelly Ortberg uviedol, že Boeing pravdepodobne predstaví nové lietadlo až na konci budúcej dekády. Spoločnosť sa chce najskôr sústrediť na stabilizáciu výroby súčasných modelov, zlepšenie cash flow a postupné znižovanie zadlženosti.
Podľa Ortberga navyše zákazníci zatiaľ nevyvíjajú výrazný tlak na uvedenie nového modelu a uprednostňujú pokračovanie výroby súčasných lietadiel. Boeing preto zvolil konzervatívnejší prístup. Chce minimalizovať riziko predčasného uvedenia novej technológie na trh a zároveň neohroziť predaj súčasnej rodiny lietadiel 737.
Významnú podporu pre budúcu produkciu predstavuje aj nová objednávka leasingovej spoločnosti SMBC Aviation Capital. Tá oznámila nákup celkovo 100 lietadiel Boeing 737 Max. Objednávka zahŕňa 60 lietadiel Max 10 a 40 lietadiel Max 8.
Objednávka predstavuje jednu z najväčších transakcií tohtoročného veľtrhu vo Farnborough a potvrdzuje, že dopyt po úzkotrupých lietadlách zostáva veľmi silný. Leasingové spoločnosti navyše zohrávajú v leteckom priemysle čoraz dôležitejšiu úlohu. Leteckým spoločnostiam umožňujú modernizovať flotilu bez potreby vysokých jednorazových investícií.
Pre investorov predstavujú posledné udalosti pozitívny signál. Boeing postupne obnovuje dôveru regulátorov, získava nové objednávky a vytvára predpoklady na ďalší rast výroby. Naďalej však bude kľúčové sledovať, či sa spoločnosti podarí udržať vysokú úroveň kvality a úspešne dokončiť certifikáciu zostávajúcich variantov radu 737 Max.
Graf Boeing (BA.US, D1)
Zdroj: xStation5
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