📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (16.6.2026)

Víťazi:
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Take-Two Interactive Software (TTWO): +6,35 % – Vývoj a vydávanie videohier a interaktívneho softvéru.
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Moderna (MRNA): +6,27 % – Výroba vakcín a biotechnológie.
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Western Digital (WDC): +4,22 % – Výroba a predaj pamäťových zariadení a dátových riešení.
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Fiserv (FI): +4,01 % – Finančné technológie a služby pre banky a podniky.
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Pool Corp (POOL): +3,69 % – Distribúcia bazénového vybavenia a príslušenstva.
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JPMorgan Chase (JPM): +3,68 % – Bankové a finančné služby.
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Vistra Corp (VST): +3,32 % – Energetické služby a dodávky elektrickej energie.
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Moody’s Corp (MCO): +3,16 % – Hodnotenie úverovej spoľahlivosti a analytické služby.
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Capital One Financial (COF): +3,08 % – Bankové a finančné služby, kreditné karty.
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Digital Realty Trust (DLR): +3,00 % – Realitný investičný trust zameraný na dátové centrá.
Porazení:
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Cboe Global Markets (CBOE): −9,45 % – Prevádzka burzy a obchodných platforiem, finančné deriváty.
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Monolithic Power Systems (MPWR): −9,29 % – Vývoj a výroba polovodičových komponentov.
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Lumentum Holdings (LITE): −8,55 % – Optické a fotonické produkty pre telekomunikácie.
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Intel (INTC): −8,45 % – Výroba CPU a technologických riešení pre dátové centrá.
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Coherent (COHR): −7,50 % – Laserové a optické systémy pre priemysel a vedu.
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KLA Corp (KLAC): −7,44 % – Polovodičové inšpekčné a testovacie systémy.
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AMD (AMD): −7,30 % – Výroba procesorov a grafických čipov pre dátové centrá a PC.
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Ciena (CIEN): −7,14 % – Optické telekomunikačné riešenia pre vysokorýchlostné siete.
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Skyworks Solutions (SWKS): −6,35 % – Komunikačné čipy pre mobilné a bezdrôtové zariadenia.
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Micron Technology (MU): −6,18 % – Výroba pamäťových modulov a čipov.
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