Meta čelí žalobe 29 štátov. Spor môže zásadne zmeniť Instagram a Facebook 🚨

Spoločnosť Meta Platforms čaká jeden z najvýznamnejších právnych sporov vo svojej histórii. V Kalifornii sa začína súdny proces, v ktorom koalícia 29 amerických štátov tvrdí, že Facebook a Instagram boli navrhnuté spôsobom, ktorý môže vytvárať závislosť u detí a dospievajúcich a negatívne ovplyvňovať ich duševné zdravie.
Proces môže mať ďalekosiahle dôsledky nielen pre finančné výsledky spoločnosti, ale aj pre samotné fungovanie jej sociálnych sietí. Žalujúce štáty totiž okrem finančných sankcií požadujú aj zmeny niektorých kľúčových funkcií platforiem.
Meta čelí obvineniu z návykového dizajnu
Prípad vedú Colorado, Kalifornia, New Jersey a Kentucky v mene širšej skupiny 29 štátov. Tie tvrdia, že Meta navrhovala Instagram a Facebook tak, aby podporovali návykové používanie medzi mladými používateľmi, a zároveň mala verejnosť zavádzať o bezpečnosti svojich platforiem.
Ďalšia časť žaloby sa týka nakladania s osobnými údajmi detí. Všetkých 29 štátov obviňuje spoločnosť z toho, že mala neoprávnene zhromažďovať a využívať údaje neplnoletých používateľov v rozpore s federálnymi zákonmi.
Meta obvinenia odmieta. Argumentuje tým, že do ochrany mladistvých investovala značné prostriedky a že štáty nepredložili dostatočné dôkazy o konkrétnych škodách spôsobených používateľom.
V hre môžu byť stovky miliárd dolárov
Finančné riziko je potenciálne mimoriadne vysoké. Meta už skôr uviedla, že podľa určitého výkladu požiadaviek žalujúcich štátov by sankcie mohli dosahovať až 1,4 bilióna USD, teda sumu približujúcu sa vtedajšej trhovej kapitalizácii spoločnosti.
Generálni prokurátori zatiaľ konečnú výšku požadovaných sankcií neurčili. Pri nedávnom vypočutí však uviedli, že výsledná suma by mohla byť skôr okolo 200 miliárd USD.
Pre investorov preto pôjde o dôležitý proces. Aj výrazne nižšie sankcie by mohli predstavovať citeľný finančný zásah, pričom ešte významnejšie môžu byť prípadné dlhodobé zmeny obchodného modelu spoločnosti.
Instagram a Facebook sa môžu výrazne zmeniť
Žalujúce štáty neusilujú iba o finančnú kompenzáciu. Požadujú tiež, aby súd spoločnosti nariadil zaviesť vekové obmedzenia, odstrániť nekonečné rolovanie obsahu a vykonať ďalšie zmeny naprieč platformami v celých Spojených štátoch.
Práve táto časť sporu môže mať pre Metu najväčší dlhodobý význam. Funkcie podporujúce dlhý čas strávený v aplikáciách sú dôležité pre používateľskú aktivitu, ktorá následne ovplyvňuje množstvo zobrazovanej reklamy a príjmy spoločnosti.
Prípad by tak mohol vytvoriť precedens aj pre ďalšie technologické spoločnosti a ovplyvniť spôsob, akým sociálne siete navrhujú svoje produkty pre mladších používateľov.
Zuckerberg bude vypovedať
Počas niekoľkotýždňového procesu sa očakáva výpoveď generálneho riaditeľa Marka Zuckerberga aj šéfa Instagramu Adama Mosseriho. Štáty majú zároveň predložiť interné dokumenty a výskumy spoločnosti Meta a výpovede bývalých zamestnancov a odborníkov.
Žaloba nadväzuje na rozsiahlejšie vyšetrovanie začaté po zverejnení interných materiálov bývalou zamestnankyňou Frances Haugen. Tá v roku 2021 pred americkým Senátom tvrdila, že spoločnosť vedela o potenciálnych negatívnych dopadoch svojich produktov na mladých používateľov.
Meta pritom nie je jedinou technologickou spoločnosťou pod tlakom. Podobným žalobám a regulačnému tlaku čelia aj ďalší prevádzkovatelia veľkých sociálnych platforiem.
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