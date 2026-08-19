Wall Street stráca momentum 🗽 Držia fundamenty stále krok s býčím trhom?

Napriek nedávnym poklesom zostáva index S&P 500 v blízkosti historických maxím, a prirodzene tak vzniká otázka, či už trh nezašiel príliš ďaleko. Samotná úroveň indexu však neposkytuje úplný obraz. V posledných štvrťrokoch sa zisky aj očakávania ich ďalšieho vývoja zlepšovali dostatočne rýchlo, takže rast trhu nemožno vysvetliť iba expanziou valuácií.
- Zisky spoločností z indexu S&P 500 vzrástli v poslednom štvrťroku takmer o 50,4 % medziročne, zatiaľ čo pôvodné očakávania počítali s rastom o 23,2 %. Išlo o najsilnejšie tempo od 3. štvrťroka 2021. Časť tohto výsledku však súvisela so spoločnosťami Alphabet a Amazon, ktoré vykázali zisky spojené so SpaceX a Anthropic. Bez týchto vplyvov by rast ziskov dosiahol približne 32 % medziročne, stále asi o 10 percentuálnych bodov viac ako samotný rast indexu S&P 500.
- Išlo už o druhý štvrťrok v rade s rastom ziskov nad 20 % a siedmy štvrťrok v rade s dvojciferným rastom. Zrýchľuje sa aj rast tržieb, ktoré medziročne vzrástli približne o 15 %, najrýchlejším tempom od 4. štvrťroka 2021. Aj bez energetického a technologického sektora by rast tržieb dosahoval približne 9,7 %.
- Zlepšenie sa neobmedzuje iba na najväčšie technologické spoločnosti. Až 8 z 11 sektorov indexu S&P 500 vykazuje dvojciferný rast ziskov. Zisky energetického sektora rastú približne o 135 % medziročne, zatiaľ čo komunikačné služby a sektor cyklickej spotreby zaznamenávajú rast takmer o 110 %. To oslabuje argument, že celý býčí trh ťahá iba niekoľko najväčších technologických spoločností.
Graf US500 (D1 interval)
Pri pohľade na kontrakt na S&P 500 (US500) sa kľúčový support z pohľadu price action nachádza okolo 7 620 bodov a je navyše posilnený 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom EMA50 (oranžová línia). Kľúčové rezistencie sa nachádzajú na úrovniach 7 800 a 8 000 bodov.
Zdroj: xStation5
Tempo rastu 12-mesačného forwardového odhadu EPS spoločností z indexu S&P 500 vzrástlo približne na 35 % medziročne, a to napriek tomu, že v minulom roku nedošlo k recesii. To potvrdzuje výraznú fundamentálnu podporu trhu.
Zdroj: XTB Research
S&P 500 je drahý, ale nie extrémne drahý
Keďže sa index obchoduje v blízkosti rekordných maxím, valuácie zostávajú zvýšené, stále však nie sú porovnateľné s najextrémnejšími obdobiami v histórii. 12-mesačné forwardové P/E sa pohybuje okolo 21,8x. To je výrazne nad väčšinou úrovní zaznamenaných od roku 1980, ale stále pod extrémami z obdobia dot-com bubliny alebo postpandemického oživenia.
Ešte dôležitejší je však vzťah medzi úrovňou indexu a očakávaniami ziskov. S&P 500 rastie, zatiaľ čo forwardové P/E sa nezvyšuje rovnakým tempom. To znamená, že časť rastu indexu absorbuje rast očakávaného EPS, namiesto toho, aby bol poháňaný iba ochotou investorov platiť vyššie násobky ocenenia.
To je dôležitý rozdiel. Trh môže zostať v absolútnom vyjadrení drahý, ale ak odhady ziskov rastú rýchlejšie než ceny akcií, jeho relatívna valuácia sa prestáva zhoršovať. Súčasné nastavenie tak pripomína skôr trh podporovaný zlepšujúcimi sa fundamentmi než klasickú fázu čistej expanzie valuácií.
Zdroj: XTB Research
Revízie ziskov sa vymykajú historickým vzorcom
Ešte výraznejšie je to viditeľné v odhadoch ziskov analytikov. Historicky bývajú odhady ziskov spoločností z indexu S&P 500 na začiatku roka relatívne vysoké a následne sa postupne znižujú. V priemere od roku 2000 klesali revízie približne o 9 %.
V roku 2026 sa však deje opak. Očakávaný rast ziskov sa blíži k 30 %, zatiaľ čo prognózy boli od začiatku roka zvýšené približne o 15 %. Takto výrazné pozitívne revízie predstavujú skôr historickú výnimku než bežnú súčasť cyklu.
Silný by mal zostať aj rok 2027, hoci rast tržieb by sa mal z aktuálnych úrovní postupne normalizovať. Analytici očakávajú, že tržby spoločností v indexe vzrastú v Q2 2026 približne o 11,3 % medziročne a v Q4 o 10,9 %. V roku 2027 by sa tempo malo spomaliť približne na 8,4 %.
Stále tak ide o veľmi solídny rastový scenár. Zároveň sa však ponúka otázka, či už nie je latka nastavená tak vysoko, že bude v ďalších štvrťrokoch čoraz ťažšie očakávania ďalej zvyšovať.
Zdroj: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet
AI CAPEX ďalej rastie a podporuje súčasný cyklus
Hyperscaleri sa nesprávajú tak, akoby očakávali výraznejšie spomalenie dopytu po AI infraštruktúre. Celkový očakávaný CAPEX spoločností Alphabet, Amazon, Meta a Oracle vzrástol z približne 560 miliárd USD na 612,5 miliardy USD. Ide o nárast o 52,5 miliardy USD, teda približne o 9,4 %.
Alphabet zvýšil svoj výhľad zo 185 na 200 miliárd USD, Amazon z 200 na 220 miliárd USD, Meta zo 135 na 137,5 miliardy USD a Oracle zvýšil svoj výhľad zo 40 na 55 miliárd USD. V prípade Oracle ide o revíziu až o 37,5 %.
Na štvrťročnej báze to znamená približne ďalších 50 miliárd USD dodatočných výdavkov spojených s AI. To je dôležité pre celý infraštruktúrny reťazec, od dátových centier a cloud computingu až po polovodiče. Big Tech zároveň naďalej vykazuje solídne výsledky v cloudovom biznise a rastúce investície naznačujú, že najväčšie spoločnosti zatiaľ nevidia dôvod zo súčasného cyklu ustupovať.
Očakávania pre polovodičový sektor sú však zároveň mimoriadne vysoké. Očakávaný rast EPS v polovodičovom sektore indexu S&P 500 počas nasledujúcich 12 mesiacov dosahuje približne 143 % medziročne. To poukazuje nielen na rozsah potenciálneho rastu, ale aj na vysokú latku očakávaní, ktorú budú spoločnosti musieť naplniť.
Zdroj: XTB Research
Trh platí za budúce zisky, nie za tie minulé
Za pozornosť stojí aj rozdiel medzi trailing P/E a forwardovým P/E. Násobok založený na historických ziskoch zostáva výrazne vyšší, zatiaľ čo forwardové P/E je relatívne stabilnejšie.
Trh tak zjavne počíta s tým, že nasledujúce štvrťroky prinesú ďalšie zlepšenie firemných ziskov. Pokiaľ budú odhady EPS naďalej revidované smerom nahor, zostáva toto nastavenie valuácií vnútorne konzistentné. Problém by nastal vo chvíli, keď by sa rast odhadov začal spomaľovať, zatiaľ čo ceny akcií by zostali na vysokých úrovniach.
To je jeden z najdôležitejších prvkov súčasného trhového prostredia. Rizikom dnes nie je iba samotná vysoká úroveň P/E, ale aj to, do akej miery je toto ocenenie závislé od veľmi silného scenára rastu ziskov.
Zdroj: XTB Research
Wall Street je drahý, ale fundamenty zostávajú silné
Súčasné trhové prostredie nemožno jednoducho zhrnúť tým, že je S&P 500 na historických maximách, a preto musí byť nadhodnotený. Fundamenty sú silnejšie než v predchádzajúcich štvrťrokoch, šírka rastu ziskov sa zlepšuje, revízie sú mimoriadne pozitívne a CAPEX spojený s AI ďalej rastie.
Zároveň však nejde o trh, ktorý by ponúkal veľký priestor na chyby. Investori už do cien započítavajú ďalší rast EPS, pokračujúce vysoké investície a ďalšiu monetizáciu AI. Ak sa tieto predpoklady budú napĺňať, index môže ďalej rásť aj bez výraznejšej expanzie valuácií.
Ak by sa však tempo revízií ziskov začalo spomaľovať, súčasný forwardový násobok okolo 21–22x by mohol rýchlo pôsobiť menej komfortne. Wall Street tak zostáva drahý, ale súčasné valuácie podporujú viac rastúce zisky než samotný optimizmus investorov.
Kľúčovou otázkou pre nasledujúce štvrťroky už nie je to, či budú zisky dobré, ale či budú dostatočne silné na to, aby ďalej zvyšovali už aj tak veľmi vysoko nastavené očakávania.
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