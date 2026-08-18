Apple vzdoruje prehlbujúcemu sa výpredaju na Nasdaqu! Ideálne zaistenie proti AI?

Akcie Apple (AAPL.US) rastú približne o 1,5 % napriek prehlbujúcemu sa poklesu indexu Nasdaq 100 (US100: -1,4 %). Akciám pomáha práve oznámené vyriešenie sporu spoločnosti s Európskou komisiou, ako aj odlev kapitálu zo sektorov spojených s AI v dôsledku rastúcich obáv z dlhu a inflácie.
Spoločnosť oznámila úpravy podmienok pre vývojárov v Európskej únii s cieľom ukončiť prebiehajúci protimonopolný spor podľa nariadenia o digitálnych trhoch (DMA), ktorý už predtým viedol k pokute vo výške 500 mil. EUR. Zmeny vstúpia do platnosti 1. októbra a zjednotia podmienky pre vývojárov do jedného rámca, upravia sadzby provízií a zavedú ochranné opatrenia, ktoré aplikáciám zakážu presmerovávať používateľov mladších ako 13 rokov mimo App Store za účelom externých platieb.
Zmeny reagujú na požiadavky EÚ, podľa ktorých musia platformy umožniť alternatívnu distribúciu aplikácií a neobmedzovať presmerovanie zákazníkov k možnostiam nákupu prostredníctvom tretích strán. Európska komisia úpravy privítala a plánuje dohliadať na ich zavedenie. Apple sa tak môže vyhnúť prípadným sankciám za nedodržiavanie pravidiel, ktoré by mohli dosiahnuť až 10 % celosvetových ročných tržieb.
Technická analýza: AAPL.US (D1)
Akcie Apple sa postupne zotavujú po tom, ako našli silný support vo vyznačenej dopytovej zóne v blízkosti 61,8 % Fibonacciho retracementu na úrovni 300 USD. Táto oblasť odolala aj po povýsledkovom poklese vyvolanom obavami zo slabšieho dopytu v Číne.
Dôležité je, že cena zostáva nad rastúcim 100-dňovým EMA na 298,53 USD, čo zachováva hlavný rastový trend. Akcie sa teraz dostávajú nad 50 % Fibonacciho retracement na 309,11 USD a EMA10 na 309,06 USD a približujú sa k bezprostrednému testu 30-dňového EMA na 312,15 USD.
Jasné prerazenie tejto dynamickej bariéry by mohlo otvoriť cestu smerom k 317,46 USD, kde sa nachádza 38,2 % Fibonacciho retracement.
Zdroj: xStation5
Zostáva Apple vhodným „anti-AI“ obchodom?
Dnešný rast akcií Apple zároveň zdôrazňuje ich rastúcu úlohu ako zaistenia proti širšiemu AI trendu. Akcie sa obchodujú v zelených číslach, zatiaľ čo hlavní výrobcovia polovodičov a pamätí čelia obnovenému výpredaju v dôsledku rastúcich dlhopisových výnosov, ktoré znižujú atraktivitu rizikovejších technologických titulov. Nvidia stráca 2,3 %, ASML 4,6 %, SK Hynix 8,3 % a SanDisk 8,6 %.
Táto divergencia sa prvýkrát výraznejšie prejavila počas výpredaja AI titulov pred zasadnutím FOMC. Apple sa namiesto masívnych kapitálových výdavkov do vlastnej výpočtovej infraštruktúry rozhodol pre strategické partnerstvá. Korelácia jeho akcií s polovodičovým sektorom sa tak dostala do záporného pásma.
Táto stratégia však prináša aj určité riziká. Prudko rastúci dopyt spojený s AI zvýšil náklady na pamäťové komponenty, čo môže pred uvedením kľúčových produktov vytvárať tlak na hardvérové marže. Apple sa navyše obchoduje približne za 32-násobok očakávaného zisku, zatiaľ čo tempo rastu tržieb spomaľuje. Ocenenie spoločnosti sa tak dostáva pod väčší drobnohľad a viacerí analytici už znížili svoje odporúčania.
Býci však poukazujú na mimoriadne silnú súvahu Apple, rozsiahle spätné odkupy akcií a nižšiu závislosť od polovodičového cyklu. Vďaka tomu môžu akcie predstavovať atraktívnejšiu defenzívnu alternatívu v obdobiach, keď slabne optimizmus okolo masívnych investícií do AI infraštruktúry.
Výkonnosť akcií Apple a futures na Nasdaq 100 od začiatku roka. V júli sa ich vývoj výrazne rozišiel, čo poukázalo na potenciál Apple ako zaistenia proti AI trendu. Zdroj: XTB Research
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