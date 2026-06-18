📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (17.6.2026)

Víťazi:
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Moderna Inc (MRNA): +11,55 % – Spoločnosť sa zameriava na vývoj a výrobu inovatívnych vakcín na báze mRNA technológií.
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Robinhood Markets Inc (HOOD): +8,78 % – Platforma umožňuje širokej verejnosti bezpoplatkové online obchodovanie s akciami a kryptomenami.
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GE Vernova Inc (GEV): +6,77 % – Odčlenená divízia General Electric dodáva moderné energetické riešenia a technológie pre výrobu elektriny.
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Vertiv Holdings Co (VRT): +6,00 % – Firma vyrába a spravuje kritickú infraštruktúru a chladiace systémy pre dátové centrá.
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Western Digital Corp (WDC): +4,56 % – Podnik patrí medzi popredných svetových výrobcov pevných diskov a komplexných dátových úložísk.
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Applied Materials Inc (AMAT): +4,35 % – Korporácia dodáva špecializované výrobné zariadenia a softvér pre produkciu polovodičov.
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Broadcom Inc (AVGO): +4,30 % – Spoločnosť navrhuje a vyvíja široké spektrum polovodičových riešení pre telekomunikácie a siete.
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Mosaic Co/The (MOS): +3,78 % – Podnik je jedným z najväčších svetových producentov fosfátových a draselných poľnohospodárskych hnojív.
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Dell Technologies Inc (DELL): +3,77 % – Technologická firma poskytuje IT infraštruktúru od osobných počítačov až po cloudové riešenia.
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Intel Corp (INTC): +3,46 % – Výrobca sa špecializuje na vývoj počítačových procesorov a hardvéru pre dátové centrá.
Porazení:
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Carvana Co (CVNA): −10,25 % – Podnik prevádzkuje online platformu na nákup a predaj ojazdených automobilov.
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EchoStar Corp (SATS): −7,66 % – Spoločnosť poskytuje satelitnú komunikáciu a širokopásmové pripojenie pre komerčný aj vládny sektor.
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Equifax Inc (EFX): −7,35 % – Agentúra zhromažďuje a analyzuje finančné dáta pre spotrebiteľské úverové spravodajstvo.
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AppLovin Corp (APP): −6,93 % – Softvérová firma ponúka nástroje pre marketing a monetizáciu mobilných aplikácií.
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Charter Communications Inc (CHTR): −6,90 % – Telekomunikačný operátor poskytuje káblovú televíziu a širokopásmový internet pod značkou Spectrum.
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Nasdaq Inc (NDAQ): −6,72 % – Finančná spoločnosť prevádzkuje rovnomennú elektronickú burzu a poskytuje trhové dáta.
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Gartner Inc (IT): −6,09 % – Firma poskytuje technologický prieskum a strategické poradenstvo pre vrcholových manažérov.
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Estee Lauder Cos Inc/The (EL): −5,85 % – Nadnárodná korporácia vyrába a celosvetovo distribuuje prémiovú kozmetiku a parfumy.
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ServiceNow Inc (NOW): −5,77 % – Podnik ponúka cloudovú platformu pre digitalizáciu a automatizáciu firemných procesov.
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Accenture PLC (ACN): −5,75 % – Konzultačná firma poskytuje strategické poradenstvo a služby v oblasti digitálnej transformácie.
BREAKING: USD po tlačovej konferencii FOMC prehlbuje zisky na 0,8 % 📈
BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉
Americký Fed ponechal sadzby bez zmeny: tlak na akciové trhy, zlato a hypotéky
Denné zhrnutie: Otrasie Fed trhmi?
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