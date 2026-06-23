📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (22.6.2026)

Víťazi:
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Super Micro Computer Inc (SMCI): +15,66 % – Spoločnosť vyvíja a vyrába vysoko výkonné servery a IT infraštruktúru optimalizovanú pre umelú inteligenciu.
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Coherent Corp (COHR): +9,22 % – Firma je popredným výrobcom laserov, optických komponentov a pokročilých materiálov pre priemysel.
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ON Semiconductor Corp (ON): +8,16 % – Podnik navrhuje a vyrába čipy a polovodičové riešenia primárne pre automobilový priemysel a energetiku.
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Corning Inc (GLW): +7,65 % – Spoločnosť sa špecializuje na výrobu špeciálnych odolných skiel, keramiky a optických vlákien pre technológie a siete.
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Ciena Corp (CIEN): +7,50 % – Firma dodáva sieťové vybavenie a softvér nevyhnutný pre prevádzku vysokorýchlostných optických telekomunikačných sietí.
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Vertiv Holdings Co (VRT): +7,48 % – Podnik poskytuje kritickú digitálnu infraštruktúru, najmä systémy chladenia a záložného napájania pre dátové centrá.
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Micron Technology Inc (MU): +6,82 % – Spoločnosť patrí medzi najväčších svetových producentov počítačových pamätí a čipov pre dátové úložiská.
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AbbVie Inc (ABBV): +6,25 % – Táto globálna biofarmaceutická firma sa zameriava na výskum a vývoj pokročilých liekov pre závažné ochorenia.
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Generac Holdings Inc (GNRC): +5,87 % – Podnik navrhuje a vyrába záložné generátory elektrickej energie pre domácnosti aj priemyselné využitie.
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Flex Ltd (FLEX): +5,56 % – Firma poskytuje komplexné služby v oblasti zmluvnej výroby elektroniky a riadenia dodávateľských reťazcov.
Porazení:
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Moderna Inc (MRNA): −7,22 % – Spoločnosť sa zameriava na výskum a vývoj inovatívnych vakcín a liečiv postavených na technológii mRNA.
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Palantir Technologies Inc (PLTR): −6,98 % – Softvérová firma vyvíja pokročilé analytické platformy na spracovanie veľkých dát, často využívané vládnym sektorom.
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VeriSign Inc (VRSN): −6,40 % – Podnik spravuje kritickú internetovú infraštruktúru a funguje ako hlavný registrátor populárnych domén .com a .net.
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Chipotle Mexican Grill Inc (CMG): −6,00 % – Spoločnosť prevádzkuje medzinárodnú sieť populárnych fast-casual reštaurácií s ponukou mexickej kuchyne.
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Netflix Inc (NFLX): −5,82 % – Firma je celosvetovým lídrom v poskytovaní online streamovacích služieb a produkcii vlastných filmov a seriálov.
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Lululemon Athletica Inc (LULU): −5,67 % – Značka navrhuje a predáva prémiové športové oblečenie, ktoré sa pôvodne preslávilo predovšetkým vybavením na jogu.
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Domino's Pizza Inc (DPZ): −5,56 % – Spoločnosť prevádzkuje jednu z najväčších globálnych sietí pizzerií so silným zameraním na rýchly rozvoz.
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Fox Corp (FOXA): −5,44 % – Tento mediálny gigant sa zaoberá produkciou a televíznym vysielaním spravodajstva, športových prenosov a zábavných programov.
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Clorox Co/The (CLX): −5,43 % – Nadnárodná korporácia vyrába a celosvetovo distribuuje širokú škálu známych čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
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Alphabet Inc (GOOGL): −5,08 % – Materská spoločnosť Googlu dominuje globálnemu trhu v oblasti internetového vyhľadávania, online reklamy a cloudových služieb.
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