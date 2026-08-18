Santander dostal zelenú od EÚ a posilňuje vo fintechoch 💳

Banco Santander a investičná spoločnosť Centerbridge Partners získali súhlas Európskej komisie so spoločnou kontrolou nad britskou platobnou skupinou Ebury. Komisia uviedla, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže.
Schválenie odstraňuje jednu z dôležitých regulačných prekážok a umožňuje Ebury pokračovať v expanzii s podporou existujúcich aj nových investorov.
Santander zostáva majoritným akcionárom
Ebury v apríli získala približne 550 miliónov libier, teda približne 744 miliónov USD, v rámci financovania vedeného spoločnosťou Centerbridge.
Súčasťou transakcie boli aj existujúci investori Santander, Vitruvian Partners a 83North. Santander investoval ďalších 50 miliónov libier a zostal najväčším akcionárom s podielom približne 55 %.
To znamená, že španielska banka si naďalej zachováva dominantný ekonomický vplyv na spoločnosť, zatiaľ čo Centerbridge získava významnejšiu pozíciu vo vlastníckej štruktúre.
Ebury rastie rýchlym tempom
Ebury pôsobí na 30 regulovaných trhoch a obsluhuje viac než 27 000 firemných klientov po celom svete.
Od vstupu Santanderu v roku 2020 rástli tržby spoločnosti podľa skoršieho vyjadrenia Ebury tempom viac než 30 % ročne. Firma sa zameriava predovšetkým na medzinárodné platby, výmenu mien a ďalšie finančné služby pre podniky.
Práve rýchly rast a globálna expanzia robia z Ebury strategicky zaujímavé aktívum pre Santander aj Centerbridge.
Regulácia transakciu nebrzdí
Európska komisia dospela k záveru, že zmena kontroly nad Ebury neohrozuje konkurenciu na trhu. To je pre transakciu dôležité, pretože Ebury pôsobí v mnohých jurisdikciách a jej podnikanie patrí do čoraz viac regulovaného segmentu cezhraničných platieb.
Schválenie tak otvára cestu k tomu, aby spoločnosť využila nový kapitál na ďalší rast, rozširovanie produktov a vstup na nové trhy.
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