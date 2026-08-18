  
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
14:20 · 18. augusta 2026

Santander dostal zelenú od EÚ a posilňuje vo fintechoch 💳

Xuan Quang Dang
·

Trainee Analyst

Banco Santander a investičná spoločnosť Centerbridge Partners získali súhlas Európskej komisie so spoločnou kontrolou nad britskou platobnou skupinou Ebury. Komisia uviedla, že transakcia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže.

Schválenie odstraňuje jednu z dôležitých regulačných prekážok a umožňuje Ebury pokračovať v expanzii s podporou existujúcich aj nových investorov.

Santander zostáva majoritným akcionárom

Ebury v apríli získala približne 550 miliónov libier, teda približne 744 miliónov USD, v rámci financovania vedeného spoločnosťou Centerbridge.

Súčasťou transakcie boli aj existujúci investori Santander, Vitruvian Partners a 83North. Santander investoval ďalších 50 miliónov libier a zostal najväčším akcionárom s podielom približne 55 %.

To znamená, že španielska banka si naďalej zachováva dominantný ekonomický vplyv na spoločnosť, zatiaľ čo Centerbridge získava významnejšiu pozíciu vo vlastníckej štruktúre.

Ebury rastie rýchlym tempom

Ebury pôsobí na 30 regulovaných trhoch a obsluhuje viac než 27 000 firemných klientov po celom svete.

Od vstupu Santanderu v roku 2020 rástli tržby spoločnosti podľa skoršieho vyjadrenia Ebury tempom viac než 30 % ročne. Firma sa zameriava predovšetkým na medzinárodné platby, výmenu mien a ďalšie finančné služby pre podniky.

Práve rýchly rast a globálna expanzia robia z Ebury strategicky zaujímavé aktívum pre Santander aj Centerbridge.

Regulácia transakciu nebrzdí

Európska komisia dospela k záveru, že zmena kontroly nad Ebury neohrozuje konkurenciu na trhu. To je pre transakciu dôležité, pretože Ebury pôsobí v mnohých jurisdikciách a jej podnikanie patrí do čoraz viac regulovaného segmentu cezhraničných platieb.

Schválenie tak otvára cestu k tomu, aby spoločnosť využila nový kapitál na ďalší rast, rozširovanie produktov a vstup na nové trhy.

 

Zaujala Vás táto téma? 

 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

 

Články:

Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

Prejsť k autorovi 
19. augusta 2026, 15:50

AI boom naberá na sile ⚡ Dátové centrum pre Anthropic získalo obrovský úver 💰
19. augusta 2026, 15:12

Spor medzi EÚ a Čínou eskaluje 🔥
19. augusta 2026, 14:25

TJX prekonal očakávania. Akcie po oznámení rýchlejšej expanzie klesajú o 5 % 📉
19. augusta 2026, 14:03

Akcie Targetu klesajú napriek silným výsledkom a výhľadu 🚩 Drží sa americký spotrebiteľ stále dobre?

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Akciový trh