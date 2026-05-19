Vstúpia polovodiče do korekcie po historickom raste?

Sektor polovodičov vstupuje do fázy vyššej volatility po veľmi silnom odraze, ktorý bol viditeľný v apríli a na začiatku mája. Podľa Seaport Research sa niektoré spoločnosti začali vzďaľovať svojim fundamentom, hoci dlhodobý trend spojený s AI zostáva jedným z kľúčových rastových motorov celého odvetvia.
- Polovodiče stále zostávajú chrbtovou kosťou akciovej rally ťahanej AI, najmä po tom, čo ETF iShares Semiconductor od začiatku roka pridal približne 65 %. Nasledujúce týždne však môžu viac priať spoločnostiam s realistickejšími valuáciami a jasnejšou trajektóriou rastu ziskov, zatiaľ čo akcie, pri ktorých sa očakávania už blížia dokonalosti, môžu byť pod tlakom.
- Analytik Seaportu Jay Goldberg sa domnieva, že čipový sektor môže v blízkom období zostať „choppy“, teda nervóznejší a náchylnejší na korekcie. Podľa neho majú AMD a Intel relatívne lepšiu šancu do svojich súčasných valuácií v čase dorásť. Nvidia naopak zostáva zviazaná extrémne vysokými trhovými očakávaniami a pokračujúcimi obmedzeniami na strane ponuky.
- KKM Financial vníma nedávny výpredaj primárne ako vyberanie ziskov po historickej rally. Jeff Killburg tvrdí, že investori teraz s polovodičovými akciami zaobchádzajú ako s „krátkodobým bankomatom“ a znižujú pozície, aby po parabolickom raste sektora navýšili hotovosť. Podľa neho to nemusí nevyhnutne signalizovať koniec trendu, ale skôr snahu uzamknúť zisky po mimoriadne silnej výkonnosti.
Zároveň zostáva dopyt po procesoroch, pamäťových čipoch a špecializovanom AI hardvéri veľmi silný. Nedostatok ponuky podporoval marže naprieč polovodičovým odvetvím, ale zároveň zvýšil náklady hyperscalerom, ako sú Apple a Google. To zostáva dôležitým rizikovým faktorom, pretože ak veľké technologické spoločnosti začnú obmedzovať výdavky na dátové centrá, niektoré súčasné trhové očakávania rastu sa môžu ukázať ako príliš optimistické. Najväčšie trhové motory však zostávajú zachované, takže korekcia môže napokon otvoriť priestor pre ďalšiu rastovú vlnu.
Zdroj: xStation5
