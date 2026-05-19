OpenAI poráža Muska na súde a odstraňuje kľúčovú prekážku pre možné IPO

OpenAI dosiahol 18. mája významné právne víťazstvo po tom, čo federálna porota v Oaklande rozhodla proti Elonovi Muskovi v jeho žalobe týkajúcej sa odklonu spoločnosti od pôvodnej neziskovej misie. Porota dospela k záveru, že Musk podal žalobu príliš neskoro, a jednomyseľný verdikt prijala za menej než dve hodiny. Rozhodnutie odstraňuje výrazný právny previs pre OpenAI v čase, keď firma zvažuje možné budúce IPO, hoci zatiaľ neurčila žiadny termín vstupu na burzu.
Musk tvrdil, že OpenAI, generálny riaditeľ Sam Altman a prezident Greg Brockman zradili pôvodné poslanie firmy po tom, čo v jej začiatkoch prispel sumou 38 miliónov USD. OpenAI namietal, že Musk o komerčných ambíciách firmy vedel už roky a svoju žalobu z augusta 2024 podal až po uplynutí premlčacej lehoty. Sudkyňa Yvonne Gonzalez Rogers už v apríli zamietla Muskove žaloby za podvod, takže proces sa následne sústredil len na nároky týkajúce sa porušenia charitatívnej dôvery a bezdôvodného obohatenia. Musk uviedol, že sa odvolá.
Prečo je verdikt pre OpenAI dôležitý
Verdikt je dôležitý aj preto, že OpenAI pripravuje podmienky pre možné IPO, ktoré by podľa Reuters mohlo firmu ohodnotiť až na 1 bilión USD. Reuters už v októbri 2025 uviedol, že OpenAI zvažoval podanie dokumentov už v druhej polovici roka 2026 a že interné úvahy pracovali aj s možným listingom v roku 2027, hoci hovorca firmy vtedy uviedol, že IPO „nie je naším zameraním" a žiadny termín stanovený nebol. Pondelkový verdikt teda nevytvára nový plán IPO, ale zjednodušuje cestu tým, že odstraňuje významnú žalobu spojenú so štruktúrou spoločnosti.
OpenAI bol založený v roku 2015, Musk opustil jeho správnu radu v roku 2018 a firma v roku 2019 vytvorila ziskovú divíziu. Trhy teraz budú sledovať, či bude mať Muskovo odvolanie nejakú váhu a či OpenAI nadviaže na reštrukturalizáciu formálnym IPO filingom ešte v roku 2026 alebo až v roku 2027.
