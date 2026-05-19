Nestlé a Mondelez sa pripajajú k iniciatíve 40 firiem na rozšírenie regeneratívneho poľnohospodárstva

Nestlé a Mondelez sa pripojili k 40 veľkým potravinárskym a poľnohospodárskym skupinám, ktoré podpísali spoločné vyhlásenie na podporu regeneratívneho poľnohospodárstva prostredníctvom programu Regenerating Together od SAI Platform. Vyhlásenie oznámené 19. mája spája spoločnosti ako Carlsberg, Diageo, ADM, McCormick a Unilever za spoločným rámcom, ktorý má urýchliť zmeny na úrovni fariem naprieč globálnymi dodávateľskými reťazcami.
Odvetvie podporuje spoločný rámec
SAI Platform uviedla, že jej program Regenerating Together má potravinárskemu a nápojovému sektoru ponúknuť globálnu definíciu a zosúladený prístup k regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Program sa zameriava na výsledky, ako sú zdravie pôdy, biodiverzita, klimatická odolnosť, hospodárenie s vodou a živobytie farmárov, namiesto jedného pevného súboru postupov pre všetky regióny.
Reuters uviedol, že signatári vyhlásili, že žiadna jednotlivá organizácia ani jedno samostatné riešenie nemôžu samy priniesť potrebnú systémovú zmenu. Nezisková sieť zároveň uviedla, že program zahŕňa vstupy farmárov, mimovládnych organizácií a akademikov s cieľom zosúladiť úsilie v celom dodávateľskom reťazci a obmedziť roztrieštenosť medzi jednotlivými firemnými iniciatívami.
Prečo je tento krok dôležitý
Oznámenie prichádza v čase, keď regeneratívne poľnohospodárstvo priťahuje viac firemných investícií, no stále naráža na problém so škálovaním. Reuters uviedol, že spoločnosti ako McCain, PepsiCo a Nestlé tento rok rozšírili svoje programy regeneratívneho hospodárenia, zatiaľ čo rámec SAI Platform vychádza z trojročného pilotného projektu v 25 krajinách, do ktorého sa zapojili členovia ako Nestlé, Louis Dreyfus Company a McCain.
Práve tento kontext pomáha vysvetliť, prečo veľké značky teraz tlačia na spoločný rámec. Zdieľaná definícia a spoločný prístup k meraniu by mohli firmám uľahčiť overovanie pokroku, znížiť administratívnu záťaž pre farmárov a dodávateľov a nasmerovať viac investícií do praktických zmien na farmách namiesto oddelených reportovacích systémov.
Trhy teraz budú sledovať, či sa spoločné vyhlásenie po širšom spustení programu v júni premení na reálnejšiu adopciu a či veľké potravinárske firmy podporia rámec konkrétnejšími cieľmi pri nákupe surovín a podpore farmárov. Investori budú zároveň sledovať, či konzistentnejšie štandardy pomôžu presunúť regeneratívne poľnohospodárstvo z pilotných projektov do širšej stratégie dodávateľských reťazcov v celom odvetví.
