Výbuchy v texaskej rafinérii – čo znamená požiar v Port Arthure pre trh?

Požiar vypukol v rafinérii spoločnosti Valero, jedného z hlavných hráčov na miestnom trhu s uhľovodíkmi. Pred niekoľkými mesiacmi spoločnosť podpísala dohodu so spoločnosťou Chevron o spracovaní venezuelskej ropy.
Podľa dostupných informácií bol zdrojom požiaru hydroprocesná dieselová jednotka. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu, nad areálom sa však stále drží dym. Závod spoločnosti Valero predstavuje takmer 2 % celkovej rafinérskej kapacity v USA. Dôležité je, že podľa najnovších správ o zásobách ropy sa najväčšie nedostatky v dodávateľskom reťazci objavujú na strane rafinácie, nie pri samotnej rope. Za zmienku stojí aj to, že táto rafinéria patrí medzi kľúčových producentov okrem iného aj leteckého paliva. To je teraz najnedostatkovejším typom paliva v dôsledku konfliktu v Perzskom zálive. V tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že by celkový výstup rafinérie bol obmedzený spôsobom, ktorý by bol významný pre trh alebo ekonomiku.
Je však dobré pripomenúť, že iránski predstavitelia varovali Donalda Trumpa pred možnými „prekvapeniami“ a rastom cien. V tejto chvíli na to neexistujú žiadne dôkazy, no nie je neopodstatnené podozrenie, že tento incident nemusel byť nehodou a že nemusí ísť o jedinú udalosť tohto druhu, ktorú v najbližších týždňoch uvidíme.
