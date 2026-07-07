Výpredaj na Nasdaqu 🚩 DeepSeek a reakcia na výsledky Samsungu posielajú polovodičové akcie nadol

- Výsledky Samsungu a oznámenie DeepSeek, že vyvíja vlastný AI čip, dnes zaťažujú polovodičové akcie.
- Akcie SpaceX po debute na Nasdaqu klesajú takmer o 6 %, napriek tomu, že získali pozitívne hodnotenia od viacerých bánk z Wall Street.
- Ceny ropy sa odrážajú o viac než 2 % takmer k 74 USD za barel, keďže po viacerých útokoch na obchodné plavidlá neďaleko Ománu a Hormuzského prielivu eskaluje napätie medzi USA a Katarom na jednej strane a Iránom na strane druhej.
- Výsledky Samsungu a oznámenie DeepSeek, že vyvíja vlastný AI čip, dnes zaťažujú polovodičové akcie.
- Akcie SpaceX po debute na Nasdaqu klesajú takmer o 6 %, napriek tomu, že získali pozitívne hodnotenia od viacerých bánk z Wall Street.
- Ceny ropy sa odrážajú o viac než 2 % takmer k 74 USD za barel, keďže po viacerých útokoch na obchodné plavidlá neďaleko Ománu a Hormuzského prielivu eskaluje napätie medzi USA a Katarom na jednej strane a Iránom na strane druhej.
Pamäťové a polovodičové akcie dnes ťahajú Wall Street nižšie a posielajú Nasdaq 100 nadol približne o 2 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average stráca 0,3 % a S&P 500 klesá o 0,5 %. Akcie Micronu, SanDisku, Intelu, Applied Materials a Marvellu klesajú o 6 až 10 %, pričom výpredaj bol z veľkej časti vyvolaný negatívnou reakciou trhu na výsledky Samsungu. Dnešná slabosť naprieč Nasdaqom a polovodičovým sektorom odráža zhoršujúci sa sentiment voči umelej inteligencii, ktorá bola hlavným ťahúňom tohtoročnej rally. Zároveň eskalovalo geopolitické napätie po útokoch na obchodné plavidlá neďaleko Ománu a Hormuzského prielivu, čo zvyšuje napätie spojené s Iránom, Spojenými štátmi a Katarom. Vyššie ceny ropy tiež zaťažujú technologické akcie.
- Akcie Nvidie klesajú po tom, čo Reuters uviedol, že čínsky startup DeepSeek vyvíja vlastný AI čip, čo by mohlo časom znížiť jeho závislosť od procesorov Nvidie a Huawei.
- Správa vyvolala široký výpredaj polovodičových akcií. Philadelphia Semiconductor Index klesá o viac než 5 %, zatiaľ čo Intel, Micron, Marvell, Western Digital a SanDisk zaznamenávajú prudké straty.
- Investori tiež vyberajú zisky po silnej AI rally sektora pre obavy, že valuácie sú napäté a nadchádzajúca výsledková sezóna môže priniesť výrazne vyššiu volatilitu.
- Výsledky Samsungu sektor takisto nepodporili. Hoci spoločnosť vykázala mimoriadne silný rast zisku, jej akcie klesli, čo ďalej oslabilo sentiment voči pamäťovým a polovodičovým titulom.
- Trh sa tiež pripravuje na nadchádzajúci listing SK Hynix na Nasdaqu a zároveň čaká na zverejnenie zápisu z prvého zasadnutia Fedu vedeného Kevinom Warshom, čo niektorých investorov vedie k zníženiu rizikovej expozície.
V dôsledku toho tlak na najväčšie spoločnosti spojené s AI zaťažuje širší Nasdaq vzhľadom na dominantnú váhu technologického sektora v indexe a význam Nvidie, TSMC a ďalších polovodičových spoločností v rámci benchmarku.
Zdroj: xStation5
Graf US100 (interval H1)
Pri pohľade na graf US100 vidíme, že oblasť 30 450 až 30 800 bodov opakovane priťahovala silný predajný tlak. Ak by index prerazil pod 29 100 bodov, ďalším pravdepodobným cieľom poklesu by bola oblasť okolo 28 100 bodov, kde sa predtým objavil záujem kupujúcich. Kľúčovou rezistenciou zatiaľ zostáva úroveň 30 000 bodov.
Zdroj: xStation5
Akcie TSMC (interval D1)
Akcie Taiwan Semiconductor (TSMC.US), najväčšieho výrobcu polovodičov na svete, ustúpili z nedávnych maxím takmer o 10 % a teraz testujú spodnú hranicu svojho rastúceho cenového kanála. Kľúčový support sa nachádza neďaleko 430 USD za akciu, zatiaľ čo horná hranica kanála aktuálne leží okolo 480 USD. Najbližšou rezistenciou je 50-dňový EMA (oranžová línia), aktuálne blízko 450 USD.
Zdroj: xStation5
Prečo akcie Samsungu klesajú?
Paradoxne neboli výsledky Samsungu problémom. Naopak, spoločnosť vykázala 19-násobný nárast prevádzkového zisku a dramaticky prekonala minuloročné výsledky. Akciové trhy sa však pozerajú dopredu, nie dozadu. Investori dospeli k záveru, že ani také spektakulárne čísla neposkytli presvedčivý nový dôvod na ospravedlnenie ďalšej expanzie valuácií spojených s AI.
Po prvé, očakávania už boli mimoriadne vysoké. Výrobcovia pamätí patrili tento rok medzi najväčších príjemcov AI investičného boomu, čo znamená, že aj rekordné výsledky len mierne prekonali očakávania analytikov. Ide o klasickú reakciu „buy the rumor, sell the news“, keď sa vynikajúce výsledky stávajú príležitosťou na uzamknutie ziskov.
Po druhé, Samsung zverejnil len predbežné výsledky a neposkytol detailné informácie o svojom polovodičovom biznise ani aktualizovaný výhľad. Investori tak zostali bez jasnej odpovede na kľúčovú otázku: možno súčasné tempo rastu ťahané AI udržať aj v nasledujúcich štvrťrokoch?
Sentiment bol ďalej zaťažený rastúcimi pochybnosťami o životnosti AI investičného cyklu. Správy, že Meta zvažuje komercializáciu prebytočnej výpočtovej kapacity, spolu so správami, že DeepSeek vyvíja vlastný AI procesor, prinútili investorov prehodnotiť dlhodobý dopyt po najpokročilejších AI čipoch. To nutne neznamená, že dopyt dnes slabne, ale zvýšilo to obavy, že súčasný AI investičný boom nemusí pokračovať donekonečna.
Samsung napokon výsledkami nesklamal. Investorov skôr sklamalo, že jeho rekordné výsledky neposkytli nový katalyzátor pre ďalší rast naprieč polovodičovým sektorom. Pri už zvýšených valuáciách sa ani mimoriadne silná finančná výkonnosť neukázala ako dostatočná na prilákanie ďalšieho nákupného záujmu, čo ponecháva trh čoraz citlivejší na cyklické riziká, ktorým odvetvie čelí.
Akcie Samsungu (interval D1)
Akcie Samsungu aktuálne korigujú podstatnú časť svojej nedávnej rally a klesli späť pod 50-dňový EMA (oranžová línia), v pohybe pripomínajúcom korekciu z marca až apríla 2026 vyvolanú napätím na Blízkom východe. Akcie sa teraz obchodujú približne 25 % pod svojím historickým maximom.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Polovodiče zaťažujú Wall Street 📉 Ropa rastie o 3 %, US30 ochladzuje po rekordných maximách
SpaceX klesá o 6 % napriek vlne býčích začatí pokrytia z Wall Street 📉
📈 OIL rastie o 2 %
US Open: US100 stráca 1 %, polovodiče ustupujú 📉 Akcie Big Tech a DJIA rastú
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