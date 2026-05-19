Odrážajú výsledky spoločnosti Home Depot silu amerického spotrebiteľa❓🛒

Spoločnosť Home Depot (HD.US) odštartovala svoj fiškálny rok 2026 výsledkami, ktoré — hoci neboli nijako oslnivé — hovoria o trhu viac než mnohé makroekonomické ukazovatele. Spoločnosť dosiahla tržby 41,77 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 4,8 % a mierne prekonanie konsenzuálnych odhadov. Upravené tržby na akciu dosiahli 3,43 USD oproti očakávaným 3,41 USD — skromný výsledok, ale nad odhadmi. V prostredí, kde spotrebitelia uťahujú opasky, sa počíta každý cent nad očakávaniami.
Kľúčovým záverom však nie je ani tak samotný výsledok, ako skôr fakt, že bol potvrdený celoročný výhľad. Home Depot naďalej očakáva rast porovnateľných tržieb o 0–2 % a rast EPS o 0–4 %. Znie to skromne, ale v prostredí rastúcich úrokových sadzieb, tlaku na trh s bývaním a spotrebiteľskej neistoty je udržanie výhľadu odvážnym krokom a jasným signálom pre trh. Pre celý sektor ide o optimistickú správu: spoločnosť vidí skôr stabilizáciu dopytu než pokračujúci pokles.
Za týmito číslami sa však skrýva niečo dôležitejšie — momentka priemerného Američana. Home Depot nie je luxusná ani technologická spoločnosť. Je to barometer stavu americkej strednej triedy. Keď ľudia renovujú kúpeľne, menia strechy alebo modernizujú kuchyne, znamená to, že majú prácu, úspory a najmä dôveru vo svoju finančnú situáciu. Medziročný nárast priemernej hodnoty účtenky o 2,3 % na 92,76 USD naznačuje, že sa zákazníci nevyhýbajú väčším nákupom, hoci počet transakcií mierne klesol o 0,9 %. Inými slovami: nakupujú menej často, ale nie lacnejšie. To je správanie typické pre opatrného, nie odradeného spotrebiteľa.
Tlak na realitný trh a hypotekárne úrokové sadzby zostávajú skutočnou záťažou. CEO Ted Decker otvorene priznal, že spoločnosť pociťuje dôsledky spotrebiteľskej neistoty a bariéry dostupnosti bývania. To vysvetľuje, prečo boli výsledky „v súlade s očakávaniami“, a nie oslnivé. Porovnateľné tržby v USA vzrástli len o 0,4 %, výrazne pod odhadom 0,88 %. To je jediná slabina celého obrazu. Realitný trh zostáva zmrazený vysokými úrokovými sadzbami. Majitelia nepredávajú, pretože nechcú prísť o nízke sadzby z obdobia pred rokom 2022. Obrat nehnuteľností je tak nízky a spolu s ním klesá aj dopyt po renováciách.
Celkovo však výsledky Home Depot vykresľujú obraz ekonomiky, ktorá sa odmieta vzdať. Spoločnosť v jedinom štvrťroku generuje prevádzkový cash flow viac než 6 mld. USD, udržiava hrubú maržu 33 %, vypláca dividendy vo výške 2,32 mld. USD a tento rok plánuje otvoriť 15 nových predajní.
Kľúčové finančné údaje za prvý štvrťrok 2026
🔹 Tržby: 41,77 mld. USD (odhad: 41,51 mld. USD) 🟢; +4,8 % r/r
🔹 Upravené tržby na akciu: 3,43 USD (odhad: 3,41 USD) 🟢
🔹 Porovnateľné tržby: +0,6 % (odhad +0,9 %) 🔴
🔹 Porovnateľné tržby v USA: +0,4 %
🔹 Čistý zisk: 3,3 mld. USD
Výhľad pre fiškálny rok 2026:
🔹 Rast porovnateľných tržieb: od základnej úrovne do +2,0 % (odhad +1,55 %) 🟡
🔹 Rast tržieb: od +2,5 % do +4,5 %, potvrdené
🔹 Rast upraveného EPS: od základnej úrovne do +4,0 %, potvrdené
🔹 Nové predajne: približne 15
🔹 Upravená prevádzková marža: 12,8–13,0 %
Komentár:
🔸 „Výsledky za prvý štvrťrok boli v súlade s našimi očakávaniami.“
🔸 „Základný dopyt v našom sektore bol vo všeobecnosti podobný tomu, ktorý sme pozorovali počas celého fiškálneho roka 2025, a to napriek vyššej spotrebiteľskej neistote a tlakom súvisiacim s dostupnosťou bývania.“
Akcie spoločnosti sa v premarkete obchodujú bez výraznejšej zmeny. Počiatočné mierne zisky boli zatiaľ vymazané a akcie HD sa teraz obchodujú približne 0,75 % pod včerajším záverom.
Home Depot testuje silnú úroveň supportu okolo 299–300 USD. RSI(14), aktuálne na hodnote 32,7, sa blíži k prepredanému pásmu pod 30, hoci cena zostáva výrazne pod všetkými tromi EMA (50/100/200). Zdroj: xStation
