🛢️Graf dňa – ropa opäť reaguje na Trumpove slová. Skutočný pokles, alebo len korekcia?

Ropný trh opäť ukázal, akým silným, no často krátkodobým katalyzátorom môžu byť slová Donalda Trumpa. Včerajšie komentáre, podľa ktorých sú USA v „záverečnej fáze rokovaní“ s Iránom a rokujú s „oveľa rozumnejšími“ predstaviteľmi Teheránu, okamžite otočili trhový sentiment. Investorom to prinieslo citeľnú úľavu a vyvolalo prudký pokles cien ropy. Kľúčová otázka však zostáva: ide o skutočný pokrok, alebo rovnako ako zakaždým predtým len o ilúziu nádeje?
Za optimistickou politickou rétorikou sa skrýva tvrdá realita. Dnes prebieha 83. deň vojny a Hormuzský prieliv, kľúčový pre globálny obchod, je zablokovaný už 12 týždňov. Hoci Irán vysiela signály o pomalom obnovení premávky, nezávislé údaje ukazujú, že lodná doprava sa tam takmer úplne zastavila. Prepláva iba niekoľko menších plavidiel alebo lodí, ktoré v regióne uviazli už pred týždňami. Goldman Sachs upozorňuje, že lodná premávka dosahuje len 5 % bežného stavu. Americká administratíva vrátane viceprezidenta Vancea navyše tlmí očakávania a varuje, že armáda je pripravená obnoviť útoky. Irán na to reagoval hrozbami eskalácie konfliktu „mimo regiónu“.
V tomto kontexte dočasný pokles cien ropy vyvolaný Trumpovým komentárom naráža na tvrdé dlhodobé prognózy finančných inštitúcií a energetických agentúr pre rok 2026.
Technická analýza ropy WTI
Ropa WTI včera prudko klesla o viac než 5 %, z úrovne okolo 104,5 USD za barel pod 99 USD za barel. Dnes trh čaká na ďalšie impulzy z Blízkeho východu.
Z technického pohľadu stojí za zmienku, že sa pohybujeme v rámci trojuholníkovej formácie a aktuálne testujeme jej spodnú hranicu v podobe rastúcej trendovej línie a 25 SMA, ktorá bráni rope v hlbšom poklese. Až prelomenie pod zónu 90–93 USD za barel by mohlo signalizovať skutočný vstup do hlbšej korekcie. Zároveň však platí, že aj keby sa Hormuzský prieliv otvoril, fyzický trh s ropou zostane extrémne napätý a ceny sa pravdepodobne udržia nad 80 USD za barel, aby trh mohol pokračovať v stabilizácii.
Očakávania gigantov z Wall Street: Goldman Sachs a JPMorgan
Popredné investičné banky vnímajú tieto politické udalosti s vysokou mierou skepsy a kvôli štrukturálnej ponukovej kríze držia svoje cenové prognózy na zvýšených úrovniach.
- Goldman Sachs: Banka na konci apríla revidovala svoje prognózy pre štvrtý štvrťrok roka 2026 a zvýšila očakávanú cenu ropy Brent na 90 USD za barel a WTI na 83 USD za barel, z predchádzajúcich 83 USD, respektíve 78 USD. Analytici banky posunuli očakávania normalizácie prevádzky cez Hormuzský prieliv na koniec júna. Goldman zdôrazňuje, že strata približne 14,5 milióna barelov denne produkčnej kapacity na Blízkom východe spôsobuje rekordné odčerpávanie globálnych zásob.
- JPMorgan: Vo svojej májovej správe banka predpokladá, že ropa Brent bude v roku 2026 v priemere stáť 96 USD za barel. Odhaduje 103 USD v 2Q, 104 USD v 3Q a pokles na 98 USD v 4Q. Pri rope WTI očakáva priemernú cenu 89 USD. Experti banky upozorňujú, že zatiaľ čo trh vstúpil do roku 2026 s vysokými zásobami, pokračujúca blokáda úplne zmenila rovnováhu síl. Varujú, že ak sa konflikt pretiahne, hlavným kanálom dopadu na ekonomiku budú extrémne drahé rafinované produkty, čo povedie k takzvanej deštrukcii dopytu.
Postoj oficiálnych agentúr: správy IEA a EIA za máj 2026
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) aj americká vládna agentúra EIA vo svojich najnovších správach potvrdzujú, že trh čelí historickému ponukovému šoku.
- IEA: Vo svojej májovej správe IEA odhaduje, že globálny dopyt po rope v roku 2026 medziročne klesne o 420 000 barelov denne na úroveň 104 miliónov barelov denne. To je o výrazných 1,3 milióna barelov denne menej než prognózy pred vypuknutím konfliktu. Dôvodom sú vysoké ceny, zhoršujúce sa makroekonomické prostredie a programy energetických úspor. Globálna ponuka medzitým v apríli klesla o ďalších 1,8 milióna barelov denne, čím sa celkové straty od februára zvýšili na 12,8 milióna barelov denne. Agentúra predpokladá, že trh zostane v hlbokom deficite až do posledného štvrťroka 2026, keď sa podľa predpokladov začne prevádzka cez Hormuzský prieliv pomaly vracať k normálu.
- EIA: V najnovšom vydaní krátkodobého energetického výhľadu STEO agentúra EIA výrazne rozšírila prognózu globálneho deficitu ropy pre rok 2026. Novšie očakáva celoročný deficit 2,56 milióna barelov denne, zatiaľ čo o mesiac skôr predpokladala len 0,30 milióna barelov denne. EIA očakáva masívny prepad globálnych zásob v druhom štvrťroku, a to až o 8,5 milióna barelov denne, čo by malo držať cenu ropy Brent v máji a júni okolo 106 USD za barel. Agentúra optimisticky predpokladá, že proces uvoľňovania prielivu začne v júni. To by umožnilo pokles ceny ropy Brent na priemerných 89 USD v 4Q 2026 a 79 USD v roku 2027.
Zhrnutie
Hoci slová Donalda Trumpa o „záverečných rokovaniach“ ponúkajú účastníkom trhu upokojenie, tvrdé fundamentálne údaje od Goldman Sachs, JPMorgan, IEA a EIA tento optimizmus miernia. Ropný trh je v roku 2026 pod bezprecedentným tlakom. Kým nebude Hormuzský prieliv fyzicky, bezpečne a plne znovu otvorený pre masovú dopravu, akýkoľvek pokles cien vyvolaný titulkami by mal byť vnímaný striktne ako technická a krátkodobá korekcia.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
🎉Ranné zhrnutie – Nvidia a Trump podporujú trhový sentiment (21.05.2026)
Denné zhrnutie: 6 % pokles ropy podporuje rast akcií
US Open: Nasdaq rastie pred výsledkami Nvidie
Graf dňa: Najsilnejšia mena roka 2026 v tieni škandálu (19. 5. 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.