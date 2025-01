Výsledková sezóna: Má Starbucks to najhoršie už za sebou ?

Starbucks vykázal zmiešané výsledky za prvý kvartál. Tržby v Severnej Amerike, ktorá tvorí 70 % celkových príjmov, klesli o 0,7 % kvôli nižšiemu počtu transakcií (-8 %). Prevádzkový zisk sa prepadol o 22,3 % a marža klesla na 16,7 %. Medzinárodné tržby mierne vzrástli (+1,4 %), no v Číne došlo k poklesu (-6 %), najmä kvôli znižovaniu cien. Licencované produkty zaznamenali pokles tržieb (-2,6 %), hoci marža v tomto segmente vzrástla na 47,7 %.

Analytici očakávali horšie čísla, no Starbucks ich prekonal. CEO oznámil reštrukturalizáciu vrátane znižovania stavov a nového systému výdaja nápojov. Firma vidí priestor na zdvojnásobenie počtu prevádzok v USA, no priznala, že úsporný plán 4 mld. USD do roku 2028 nesplní. Výhľad analytikov predpokladá návrat k rastu tržieb (+3,3 % v ďalšom kvartáli) a zotavenie marží v druhej polovici roka. Trh reagoval rastom o viac ako 5 %.