Výsledky Berkshire: Čo nám report hovorí o ďalšom smerovaní trhu?

Legendárny fond Warrena Buffetta, teraz už bez Warrena Buffetta, zverejnil v sobotu 8. augusta výsledky za 2. štvrťrok 2026.
Očakávania týkajúce sa výsledkov fondu boli mierne. Hoci je „Veštec z Omahy“ už na dôchodku, najnovšie výsledky naznačujú, že nové vedenie môže mať stále problém dosahovať tempo rastu a ziskovosti, ktoré by akcionári mohli očakávať.
Výsledky
- Tržby vzrástli na 101,8 mld. USD oproti očakávaniam okolo 96,5 mld. USD. Medziročne ide o rast približne o 10 %.
- Prevádzkový zisk Berkshire vzrástol na 12,9 mld. USD, medziročne o 16 %.
- Čistý zisk (GAAP) dosiahol až 25,6 mld. USD, čo znamená investičné zisky vo výške 12,6 mld. USD. Medziročne ide o nárast o 107 %, respektíve 155 %.
- EPS tak dosiahol 6 USD, výrazne nad konsenzom vo výške 5 USD.
Takto prezentovaný zisk fondu však nie je spoľahlivým odrazom skutočnej situácie spoločnosti v 2. štvrťroku 2026.
Z prevádzkového zisku Berkshire vo výške 12,9 mld. USD:
- 326 mil. USD pochádzalo z kladných kurzových rozdielov. O rok skôr táto položka predstavovala stratu 877 mil. USD.
- Po zohľadnení tohto efektu dosahuje skutočný rast prevádzkového zisku iba 5 %.
Segmenty a odvetvia
Rozdelenie výsledkov holdingu podľa jednotlivých segmentov ponúka transparentnejší pohľad.
- Poisťovací segment (underwriting) vytvoril zisk 1,7 mld. USD, medziročne menej, predovšetkým v dôsledku slabších výsledkov GEICO.
- BNSF Railways vykázala zisk 1,56 mld. USD, čo predstavuje rast o 6 %.
- Berkshire Energy a segment služieb a maloobchodu zvýšili zisk o ďalších 27 %, respektíve 24 %, pričom spolu dosiahli zisk viac ako 5 mld. USD.
- Energetickému segmentu sa darí predovšetkým vďaka rastúcemu dopytu po prenose energie a preprave tovaru.
- Segment služieb a maloobchodu si však nevedie tak dobre, ako samotný rast naznačuje. Významná časť zisku totiž pochádza z vrátenia predtým zaplatených ciel.
Peňažné toky
- Prevádzkový cash flow vzrástol z 20,9 mld. USD na 21,6 mld. USD, teda o 3,2 %.
- Voľný cash flow dosiahol 11,02 mld. USD oproti 11,85 mld. USD pred rokom, čo predstavuje pokles o 7 %.
- Napriek tomu nový CEO oznámil rekordný spätný odkup akcií v hodnote 4,5 mld. USD.
Reakcia trhu je podľa očakávania vlažná. Akcie sa pri otvorení prvej seansy po zverejnení výsledkov obchodujú mierne pod predchádzajúcou zatváracou cenou.
Alokácia kapitálu
Zdroj: xStation5
V kontexte súčasnej situácie na trhoch ide o veľmi dôležitý signál. Fond čakal celé štyri roky, kým opäť začal nakupovať. Naposledy bol čistým kupujúcim akcií v roku 2022.
Je tiež dôležité pripomenúť, že od prepadu trhu počas pandémie COVID-19 až do súčasnosti fond prekonával širší trh v anualizovanom vyjadrení približne o 5 %.
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