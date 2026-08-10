US OPEN: Dlh a situácia v Hormuzskom prielive prehlbujú obavy

Začiatok prvej seansy nového týždňa zatiaľ nedokázal trhom určiť jasný smer. Futures na hlavné indexy Wall Street pri otvorení mierne klesajú, straty sa však pohybujú iba okolo 0,2 %.
- Pri absencii výraznejších makroekonomických impulzov a výsledkov veľkých spoločností sa pozornosť trhu opäť sústreďuje na neistú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Napriek vyjadreniam amerického prezidenta a ministra financií zatiaľ k žiadnej dohode nedošlo a konkrétnych detailov je stále minimum.
- Nervozita a netrpezlivosť investorov sú jasne viditeľné na komoditných trhoch. Brent sa vrátil nad 85 USD za barel a európsky zemný plyn sa približuje k 60 EUR/MWh.
- Podľa útržkovitých informácií zo zdrojov vrátane agentúry Reuters nie je iránska strana ochotná ustúpiť zo svojich požiadaviek týkajúcich sa poplatkov za tranzit.
- Medzi rastúcimi titulmi skupiny MAG7 aktuálne vedie Alphabet, ktorý čiastočne podporujú aj nákupy zo strany Berkshire. Naopak Microsoft a Apple zaostávajú.
- SpaceX sa zotavuje a rastie o 3 %, čiastočne vďaka optimizmu týkajúcemu sa zatiaľ nezverejnených výsledkov spoločnosti Rocket Lab.
Firemné správy:
- Apple (AAPL.US): Akcie spoločnosti klesajú približne o 1 % po tom, čo dostali negatívne odporúčanie od investičnej banky. Analytici vo svojom hodnotení upozornili najmä na tlak na marže a cenotvorbu nových iPhonov.
- Intel (INTC.US): Akcie amerického výrobcu čipov pri otvorení klesajú až o 3 % po tom, čo spoločnosť oznámila novú emisiu akcií na financovanie svojich investícií. Objem ponuky môže dosiahnuť až 15 miliárd USD.
- Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovateľa softvéru po zverejnení výsledkov klesajú až o 9 %. Hoci firma výrazne prekonala trhový konsenzus (tržby: 364,6 mil. USD vs. 355 mil. USD; EPS: 1,48 USD vs. 1,11 USD), akcionárov znepokojil slabší výhlaď.
- HP (HPQ.US): Akcie rastú približne o 6 % po pozitívnom odporúčaní od investičnej spoločnosti. Analytici poukazujú na dodatočný dopyt podporený investíciami do AI.
- Barrick Mining (B.US): Akcie ťažobného konglomerátu klesajú približne o 4 % po uzavretí dohody so spoločnosťou Newmont Corp týkajúcej sa ich spoločného podniku v Nevade.
Technická analýza US100 (D1)
Cena sa približuje k rezistencii okolo 30 100 bodov. Rastové momentum po prudkom odraze od lokálnych miním okolo 27 700 bodov zreteľne oslabilo, kupujúci si však stále držia iniciatívu. Okrem prerazenia nad klesajúci kanál predstavuje krátkodobý býčí signál aj návrat EMA25 nad EMA50. Signálna línia MACD a normalizovaný RSI (14) by mali v najbližších dňoch podporovať kupujúcich s cieľom okolo 32 000 bodov. Kľúčovou podmienkou na udržanie krátkodobého rastového momenta je obrana oblasti 30 000 až 29 900 bodov. Zdroj: xStation5
Makroekonomické údaje:
- Hodinu pred zatvorením obchodovania na Wall Street sa začne vystúpenie Beth M. Hammack. Prezidentka Federálnej rezervnej banky v Clevelande bude hovoriť o menovej politike. Hammack dlhodobo presadzuje väčší dôraz na infláciu a inflačný cieľ a patrí medzi popredných „jastrabov“ vo Fede. Trh očakáva, že v tomto tóne bude pokračovať aj počas dnešnej konferencie.
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