Strategy predáva Bitcoiny a vydáva nové akcie. Firma upravuje financovanie ⚠️

Spoločnosť Strategy, vedená Michaelom Saylorom, pokračuje v prestavbe svojej kapitálovej štruktúry. Firma počas týždňa končiaceho 9. augusta predala Bitcoin za 108,6 milióna USD a zároveň umiestnila na trh približne 6,6 milióna kmeňových akcií v hodnote okolo 653 miliónov USD. Cieľom je posilniť hotovostnú rezervu a vytvoriť väčšiu finančnú flexibilitu.
Strategy zároveň odkúpila preferenčné akcie STRC v hodnote 108,6 milióna USD. Firma tak teraz pracuje s viacerými zdrojmi kapitálu a nespolieha sa už výhradne na stratégiu neustáleho zvyšovania bitcoinových rezerv.
Napriek tomu zostáva najväčším korporátnym držiteľom Bitcoinu a vlastní kryptomenu v hodnote približne 58 miliárd USD.
Strategy už predala Bitcoin za viac než 400 miliónov USD
- Od konca mája, keď Michael Saylor začal klásť väčší dôraz na riadenie kapitálovej štruktúry, predala spoločnosť Bitcoin v celkovej hodnote približne 432 miliónov USD.
- Pre Strategy ide o výraznú zmenu oproti predchádzajúcim rokom. Firma sa preslávila agresívnou akumuláciou Bitcoinu a Saylor dlhodobo vystupoval ako jeden z jeho najväčších zástancov.
- Súčasné predaje však ukazujú, že vedenie teraz venuje väčšiu pozornosť aj likvidite, nákladom na financovanie a riziku prílišnej závislosti od vydávania nových cenných papierov.
- Vďaka týmto krokom sa hotovostná rezerva spoločnosti zvýšila približne na 4,6 miliardy USD.
Predaj akcií znovu otvára otázku riedenia
- Strategy predala počas jediného týždňa kmeňové akcie za približne 653 miliónov USD. Práve vydávanie nových akcií bolo v minulosti jedným z hlavných zdrojov kapitálu na nákupy Bitcoinu.
- Pre akcionárov však tento model znamená riziko riedenia ich podielu. Čím viac nových akcií firma vydá, tým menší podiel na spoločnosti pripadá na každú existujúcu akciu.
- Saylor sa už skôr snažil tieto obavy zmierniť tým, že chcel ako hlavný zdroj kapitálu viac využívať preferenčné akcie STRC.
- Tento plán však zatiaľ naráža na obmedzenia trhu.
STRC sa obchodujú pod nominálnou hodnotou
- Preferenčné akcie STRC sa aktuálne obchodujú okolo 95 USD, teda pod ich nominálnou hodnotou 100 USD.
- Kým sa ich cena nedostane nad 100 USD, nie je pre Strategy ich nové vydávanie také atraktívne. Firma preto musí kombinovať viacero zdrojov financovania vrátane predaja kmeňových akcií a časti svojich bitcoinových rezerv.
- To vytvára zložitejšiu kapitálovú štruktúru, v ktorej musí vedenie balansovať medzi udržaním vysokej expozície voči Bitcoinu, ochranou existujúcich akcionárov pred riedením a zabezpečením dostatočnej hotovosti.
Saylor sa posúva od čistej akumulácie k riadeniu kapitálu
- Najväčšou zmenou je samotný prístup spoločnosti k Bitcoinu. Strategy už nie je iba agresívnym akumulátorom, ale začína Bitcoin aktívne využívať aj ako súčasť riadenia firemnej likvidity.
- To neznamená opustenie dlhodobej bitcoinovej stratégie. Hodnota držaného BTC stále výrazne prevyšuje hotovostnú rezervu a kryptomena zostáva dominantným aktívom v súvahe spoločnosti.
- Pre investorov je však dôležité sledovať, či sa predaje Bitcoinu nestanú pravidelnejšou súčasťou financovania firmy. Ak áno, mohol by sa zmeniť spôsob, akým trh Strategy oceňuje – z čistej bitcoinovej stávky smerom ku komplexnejšej finančnej štruktúre kombinujúcej BTC, kmeňové akcie, preferenčné akcie a hotovosť.
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