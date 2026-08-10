Meta prináša AI priamo do počítačov. Nový model dokáže bežať na jedinej grafickej karte 🤖

Spoločnosť Meta Platforms predstavila nový model umelej inteligencie Muse Glimmer, ktorý je dostatočne úsporný na to, aby mohol bežať na jednom počítači s jedinou grafickou kartou. Firma tak pokračuje v snahe sprístupniť pokročilé AI nástroje širšiemu okruhu používateľov a vývojárov a zároveň posilniť svoju pozíciu v globálnych pretekoch v oblasti umelej inteligencie.
Muse Glimmer je zmenšenou a optimalizovanou verziou modelu Muse Spark 1.2. Má približne 30 miliárd parametrov a bol navrhnutý s dôrazom na nižšie nároky na výpočtový výkon.
Model sa má zameriavať predovšetkým na takzvané agentné úlohy, teda činnosti, pri ktorých AI samostatne vykonáva konkrétne kroky. Môže ísť napríklad o správu kalendára, organizáciu súborov alebo ďalšie automatizované úlohy na osobnom počítači.
Meta sprístupní parametre modelu
Dôležitým krokom je rozhodnutie spoločnosti zverejniť parametre modelu na platforme Hugging Face. Používatelia a vývojári tak budú môcť Muse Glimmer stiahnuť, upravovať a prispôsobovať vlastným potrebám.
Meta zároveň plánuje uvoľniť parametre aj pre jednu z výkonnejších verzií modelu Muse Spark.
Tento prístup zodpovedá rastúcej konkurencii z Číny, kde spoločnosti ako DeepSeek, Moonshot alebo Alibaba využívajú otvorenejšiu distribúciu AI modelov ako spôsob, ako rýchlo získať vývojárov, používateľov a širší ekosystém.
Pre Meta je dôležité, aby sa jej technológie dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Čím viac vývojárov na jej modeloch vytvára vlastné aplikácie, tým väčšia je šanca, že sa jej AI infraštruktúra stane dlhodobým štandardom.
AI nemusí bežať iba v dátových centrách
Muse Glimmer zároveň ukazuje širší trend smerom k menším a efektívnejším modelom. Kým najvýkonnejšie AI systémy stále vyžadujú rozsiahle dátové centrá a tisíce špecializovaných čipov, časť úloh možno presúvať priamo na zariadenie používateľa.
To môže priniesť nižšie prevádzkové náklady, rýchlejšiu odozvu a v niektorých prípadoch aj lepšiu ochranu súkromia, keďže údaje nemusia opustiť lokálne zariadenie.
Pre spotrebiteľov môže byť atraktívna najmä možnosť spúšťať prispôsobené AI nástroje bez potreby neustáleho pripojenia k vzdialenému cloudovému serveru.
Meta naďalej masívne investuje do AI
Predstavenie nového modelu prichádza v čase, keď Meta spolu s ďalšími technologickými gigantmi výrazne zvyšuje investície do dátových centier, čipov a AI infraštruktúry.
Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft sa v súhrne zaviazali investovať viac než 2 bilióny USD do rozširovania svojich schopností v oblasti umelej inteligencie a cloudových služieb.
Meta zároveň pripravuje vlastný cloudový biznis, ktorý by mal predávať prístup k výpočtovej kapacite aj AI modelom podobne ako Amazon Web Services. To by firme umožnilo lepšie monetizovať infraštruktúru, ktorú teraz buduje primárne pre vlastné potreby.
Firma chce zmierniť odpor voči dátovým centrám
Meta zároveň oznámila vznik fondu vo výške 1 miliardy USD, ktorý bude investovať do amerických komunít, kde spoločnosť vlastní alebo prevádzkuje dátové centrá.
Rozširovanie AI infraštruktúry totiž v mnohých regiónoch naráža na odpor miestnych obyvateľov. Veľké dátové centrá majú vysokú spotrebu elektriny, vody a ďalších zdrojov a môžu zvyšovať tlak na miestne energetické siete.
Nový fond má pomôcť zmierniť časť týchto obáv a zvýšiť podporu pre ďalšiu výstavbu.
Pre investorov bude kľúčové, či Meta dokáže obrovské investície do infraštruktúry postupne premeniť na nové príjmy. Muse Glimmer predstavuje jeden z krokov, ako rozšíriť využitie AI mimo samotných dátových centier a dostať technológiu bližšie k bežným používateľom.
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