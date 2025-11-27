Wacker Chemie plánuje zrušiť 1 500 pracovných miest, aby znížila náklady

- Wacker Chemie plánuje zrušiť viac ako 1 500 pracovných miest, približne 9 percent pracovnej sily, väčšinu v Nemecku.
- Škrty majú priniesť viac ako 300 miliónov eur ročných úspor ako reakciu na drahú energiu, clá a slabý dopyt najmä z automobilového sektora.
- Firma znížila výhľad zisku a akcie sú od začiatku roka asi 4 percentá v mínuse, hoci po oznámení úspor krátko posilnili.
Nemecký chemický výrobca Wacker Chemie AG oznámil plán zrušenia 1 500 pracovných miest, aby znížil prevádzkové náklady v prostredí drahej energie, colných bariér a utlmeného dopytu v kľúčových odvetviach, ako je automobilový priemysel.
Rozsah prepúšťania a cieľ úspor
Plánované škrty zodpovedajú približne 9 % pracovnej sily Wacker Chemie a väčšina pozícií má byť zrušená v Nemecku. Firma počíta s tým, že opatrenia v budúcnosti prinesú úspory viac ako 300 miliónov eur ročne. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Christiana Hartela je cieľom dostať nákladovú základňu na úroveň, ktorá umožní firme zostať konkurencieschopnou.
Tlak na celý nemecký chemický sektor
Chemické podniky v Nemecku sa potýkajú s trvalo zvýšenými nákladmi na energie a rastúcimi obchodnými prekážkami, ktoré komplikujú export. Dopyt zo strany automobiliek je utlmený, výrobcovia ako Volkswagen a Stellantis obmedzujú produkciu. Podľa odborovej asociácie VCI bežali chemické závody v krajine v Q3 len na približne 70 % kapacity a produkcia klesla na úrovne polovice deväťdesiatych rokov, napriek tomu, že vláda sľubuje miliardové investície do infraštruktúry.
Výhľad zisku a reakcia akcií
Spoločnosť so sídlom v Mníchove vyrába širokú škálu silikónov, polymérov a biotechnologických produktov. Už v októbri znížila celoročný výhľad ziskovosti pre slabší dopyt v viacerých segmentoch. Oznámený program úspor vrátane prepúšťania preto zapadá do snahy stabilizovať hospodárenie. Na správu o opatreniach akcie reagovali rastom až o 4 %, ale za tento rok sú stále približne 4 % v mínuse.
Graf: WCH.DE (D1)
