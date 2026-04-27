Wall Street stráca dynamiku? 🚩 Hlavné body výsledkovej sezóny S&P 500

Futures na S&P 500 (US500) v pondelňajšej seansii zaznamenávajú mierne straty, čo prirodzene vedie investorov k otázkam o kondícii spoločností, ktoré zverejňujú výsledky. Výsledková sezóna na Wall Street prináša ďalšiu sériu solídnych dát a potvrdzuje odolnosť amerických korporácií napriek náročnému makroekonomickému prostrediu. Dáta poukazujú na široké zlepšenie tak na úrovni ziskov, ako aj tržieb, čo podporuje naratív pokračujúcej dynamiky podnikania v USA. Investori zároveň stále intenzívnejšie preverujú valuácie a signály plynúce z výhľadu na nadchádzajúce štvrťroky. Kľúčovou otázkou je, či možno súčasné tempo rastu ziskov udržať aj zoči-voči vysokej porovnávacej základni a možným zmenám menovej politiky.
Podľa FactSet vykazuje súčasná výsledková sezóna niekoľko silných signálov:
- 84 % spoločností z indexu S&P 500, ktoré zverejnili výsledky za 1Q 2026 (predstavujú 28 % indexu), prekonalo očakávania ohľadom zisku na akciu (EPS).
- 81 % prekonalo očakávania tržieb.
- Celkové medziročné tempo rastu ziskov S&P 500 za 1Q 2026 dosahuje 15,1 %, čo – ak bude udržané – znamená šiesty štvrťrok v rade s dvojciferným rastom.
- Na konci marca sa očakával rast ziskov 13,1 %, ale pozitívne prekvapenia a revízie smerom nahor viedli k tomu, že deväť sektorov reportuje lepšie výsledky, než sa čakalo.
- Pokiaľ ide o výhľad na 2Q 2026, 11 spoločností zverejnilo negatívny výhľad EPS, zatiaľ čo 9 spoločností poskytlo pozitívny výhľad.
- Forward P/E pomer indexu S&P 500 aktuálne dosahuje 20,9, čo je nad 5-ročným priemerom 19,9 aj 10-ročným priemerom 18,9.
Rekordné ziskové marže?
Spoločne so silným rastom ziskov venuje trh zvýšenú pozornosť ziskovosti firiem, ktorá dosahuje historické maximá napriek nákladovým tlakom vrátane vyšších cien energií. Dáta za 1Q naznačujú, že americké spoločnosti nielen zvyšujú tržby, ale aj efektívne chránia svoje marže. Tento jav môže byť kľúčový pre udržanie súčasných valuácií, ktoré už teraz ležia nad dlhodobými priemermi. Sektorová divergencia zároveň ukazuje, že nie všetky odvetvia ťažia zo súčasných podmienok rovnakou mierou.
Súhrnná čistá zisková marža indexu S&P 500 za 1Q 2026 podľa FactSet predstavuje 13,4 %, čo – ak bude udržaná – by znamenalo najvyššiu úroveň od chvíle, keď FactSet tento ukazovateľ začal sledovať v roku 2009. Predchádzajúci rekord 13,2 % padol v predchádzajúcom štvrťroku.
Na úrovni sektorov sú trendy marží zmiešané:
- Päť sektorov reportuje medziročnú expanziu marží, na čele s informačnými technológiami na 29,1 % oproti 25,4 %.
- Šesť sektorov zaznamenáva pokles marží, pričom najväčší tlak je badateľný v komunikačných službách na 14,1 % oproti 16,0 %.
- Šesť sektorov sa nachádza nad 5-ročnými priemernými maržami, opäť vedie technologický sektor s 29,2 % oproti 25,3 %.
- Päť sektorov zostáva pod 5-ročnými priemermi, najviac zaostáva energetika na 6,6 % oproti 9,6 %.
- V medzikvartálnom porovnaní zlepšilo marže päť sektorov oproti 4Q 2025, na čele s utilitami na 15,1 % oproti 12,1 %.
- Šesť sektorov zaznamenalo medzikvartálny pokles, najmä energetika na 6,6 % oproti 7,9 % a priemysel na 11,1 % oproti 12,3 %.
Analytici očakávajú ďalšiu expanziu marží v nadchádzajúcich štvrťrokoch roku 2026, s prognózovanými maržami 14,1 % v 2Q a 14,6 % v 3Q aj 4Q. Najmä stojí za pozornosť, že marže technologického sektora zostávajú výrazne nad 5-ročným priemerom, a to aj napriek tomu, že valuácie prešli výraznou kompresiou.
Zdroj: FactSet
Pôsobivý rast tržieb a ziskov
Tretím pilierom súčasnej výsledkovej sezóny je široko založená sila v dynamike tržieb a ziskov, ktorá potvrdzuje pokračujúcu fundamentálnu odolnosť amerických spoločností. Dáta ukazujú nielen vysoký podiel pozitívnych prekvapení, ale aj ich nadpriemerný rozsah v porovnaní s historickými normami. Rastúce revízie odhadov smerom nahor a široká účasť sektorov zároveň posilňujú obraz stabilného rastu. Trh však stále intenzívnejšie započítava budúcnosť, v ktorej sa tempo expanzie môže spolu s ekonomickým cyklom zmeniť.
Viac než 25 % spoločností z indexu S&P 500 zverejnilo výsledky za 1Q 2026. Kľúčové údaje sú nasledujúce:
- 84 % prekonalo odhady EPS, čo je nad 5-ročným priemerom 78 % aj 10-ročným priemerom 76 %.
- Rozsah prekvapenia v EPS dosiahol 12,3 % oproti 5-ročnému priemeru 7,3 % a 10-ročnému priemeru 7,1 %.
- Historické výsledky vychádzajú z celej vzorky spoločností, zatiaľ čo aktuálne údaje odrážajú iba tie, ktoré už reportovali, čo ovplyvňuje interpretáciu.
- Najväčšie príspevky k rastu ziskov pochádzajú z priemyslu, IT, finančného sektora, komunikačných služieb a zdravotníctva.
- Energetický sektor zaťažil výsledky kvôli revíziám smerom nadol.
Celkové tempo rastu ziskov indexu teraz dosahuje 15,1 % medziročne, oproti 13,0 % pred týždňom a 13,1 % na konci marca, čo poukazuje na zreteľné zlepšenie v priebehu výsledkovej sezóny. Ak bude udržané, znamenalo by to šiesty štvrťrok v rade s dvojciferným rastom ziskov indexu S&P 500.
Údaje o tržbách taktiež zostávajú silné:
- 81 % spoločností reportuje tržby nad očakávaním, čo je nad 5-ročným priemerom 70 % aj 10-ročným priemerom 67 %.
- Rozsah prekvapenia v tržbách predstavuje 2,0 %, v súlade s 5-ročným priemerom a nad 10-ročným priemerom 1,5 %.
- Celkový rast tržieb dosahuje 10,3 % medziročne, oproti 10,0 % pred týždňom a 9,9 % na konci marca.
- Ak bude udržaný, znamenalo by to najrýchlejší rast tržieb od 2Q 2022, kedy predstavoval 11,0 %.
Všetkých 11 sektorov indexu reportuje medziročný rast tržieb, na čele s technologickým sektorom, komunikačnými službami a financiami. Čo sa týka výhľadu, analytici očakávajú rast ziskov 20,6 %, 22,7 % a 20,4 % v 2Q, 3Q a 4Q 2026. Za celý rok 2026 by zisky mali vzrásť o 18,6 %. Forward P/E pomer zostáva na 20,9, nad 5-ročným aj 10-ročným priemerom, a vyšší než úroveň 19,7 z konca marca. Vo zvyšku výsledkovej sezóny zverejní výsledky ešte približne 180 spoločností z indexu S&P 500, vrátane 11 z indexu Dow Jones.
Wall Street víta silné výsledky s miernym optimizmom
Napriek solídnym výsledkom zostáva odmena trhu pre spoločnosti mierna. Štruktúra prekvapení – ako v ziskoch, tak v tržbách – zároveň naznačuje pokračujúcu, avšak selektívnu fundamentálnu silu. Kľúčovou otázkou nie je len, či spoločnosti prekonávajú očakávania, ale o koľko a v akom makroekonomickom prostredí.
Reakcia trhu na výsledky
Trh odmeňuje pozitívne prekvapenia v EPS za 1Q 2026 o niečo menej, než predstavuje historický priemer, a zároveň menej tvrdo trestá negatívne prekvapenia:
- Spoločnosti, ktoré prekonali odhady, zaznamenali priemerný rast ceny akcie o +0,9 % v období od dvoch dní pred zverejnením do dvoch dní po ňom, oproti 5-ročnému priemeru +1,0 %.
- Spoločnosti s negatívnym prekvapením zaznamenali priemerný pokles o -2,6 %, miernejší než 5-ročný priemer -2,9 %.
Štruktúra prekvapení v tržbách
Štruktúra prekvapení v tržbách taktiež zostáva silnejšia než historické priemery:
- 81 % spoločností reportuje tržby nad očakávaním.
- 0 % je v súlade s konsenzom.
- 19 % je pod prognózami.
- Podiel pozitívnych prekvapení v tržbách prevyšuje 1-ročný priemer 73 %, 5-ročný priemer 70 % aj 10-ročný priemer 67 %.
- Najvyšší podiel spoločností prekonávajúcich očakávania pozorujeme v komunikačných službách, spotrebnom tovare dennej potreby, energetike a nehnuteľnostiach, všade na úrovni 100 %.
- Najnižšie hodnoty sú v utilitách na 67 % a v cyklickom spotrebnom tovare na 69 %.
Rozsah prekvapení a rozdiely medzi sektormi
Priemerné prekvapenie v tržbách predstavuje +2,0 %, v súlade s 5-ročným priemerom, vyššie než 1-ročný priemer +1,6 % a nad 10-ročným priemerom +1,5 %.
Najväčšie pozitívne odchýlky pozorujeme v:
- informačných technológiách: +5,8 %;
- materiáloch: +4,4 %.
Najslabšie pozitívne prekvapenie je v:
- cyklickom spotrebnom tovare: +0,4 %.
US500 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
