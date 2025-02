Walmart hlási nižší výhľad zisku kvôli spomaľujúcemu rastu

Walmart Inc. oznámil výhľad zisku na celý rok, ktorý je pod očakávaniami analytikov. To naznačuje, že aj najväčší svetový maloobchodný reťazec čelí rizikám v širšom ekonomickom prostredí. Spoločnosť očakáva upravený zisk v rozmedzí 2,50 až 2,60 USD na akciu, čo je menej, než predpokladal Wall Street. Akcie Walmartu krátko po otvorení trhu v New Yorku klesli o 6,2 %.

Konzervatívny prístup a rast tržieb

Walmart historicky poskytuje konzervatívne prognózy, no investori očakávali viac, najmä po 77 % raste akcií za posledných 12 mesiacov. Spoločnosť volí opatrný prístup k spotrebiteľským trendom a krátkodobým investíciám, ako je nedávna akvizícia výrobcu inteligentných televízorov Vizio Holding Corp.

Walmart predpokladá rast celkových tržieb medzi 3 % až 4 %, čo je menej ako 5 % rast v predchádzajúcom fiškálnom roku.

Neistoty v ekonomike a spotrebiteľskom správaní

Finančný riaditeľ John David Rainey upozornil na neistoty v správaní spotrebiteľov a ekonomické aj geopolitické faktory. Do prognózy neboli zahrnuté možné dopady colných taríf, keďže ich vývoj je nejasný. Walmart dováža potraviny z Mexika a spotrebný tovar, ako napríklad mikrovlnné rúry, z Číny.

Silné výsledky za posledný štvrťrok

Napriek opatrnému výhľadu Walmart prekonal očakávania analytikov – jeho porovnateľné tržby v USA vzrástli o 4,6 % bez započítania paliva. Spoločnosť ťaží zo zamerania zákazníkov na základné potreby, ako sú potraviny, a získava podiel na trhu najmä medzi domácnosťami s ročným príjmom nad 100 000 USD.

Digitálny segment a online predaj

Walmart sa opiera o svoj digitálny obchod, ktorý priťahuje širšie spektrum zákazníkov vrátane tých s vyššími príjmami. Spoločnosť rozširuje ponuku o zberateľské predmety a luxusné značky, ako sú použité kabelky Chanel, ktoré nie sú dostupné v kamenných predajniach.

Neistoty v maloobchode

Medzi hlavné výzvy patria colné tarify, ktoré prezident Trump dočasne pozastavil pre Mexiko a Kanadu, no sprísnil voči Číne. Maloobchodné tržby v USA v januári mierne klesli, čo mohlo byť ovplyvnené nepriaznivým počasím, vrátane požiarov v Kalifornii a zimných búrok. Zároveň vzrástla jadrová inflácia, predovšetkým kvôli rastúcim cenám potravín a energií.

Walmart tradične prosperuje počas ekonomických neistôt. Vďaka silnej digitálnej stratégii a dôrazu na nízke ceny sa snaží prilákať aj prémiových zákazníkov a udržať rast aj v nestabilnom prostredí.