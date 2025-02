Warren Buffet plánuje navýšiť svoje investície v Japonsku ? Prečo to tak už neurobil ?

Investície spoločnosti Berkshire Hathaway do piatich najväčších japonských obchodných domov - Mitubishi Corp., Mitsui & Co, Sumitomo Corp, Itochu Corp. a Marubeni Corp - boli veľmi úspešné a zodpovedajú dlhodobej hodnotovej stratégii Warrena Buffetta. Napriek svojmu nadšeniu z týchto firiem sa Berkshire zatiaľ vyhla zvýšeniu svojho podielu nad 10 %. Prečo spoločnosť vzhľadom na svoje hlboké vrecká a dlhodobú víziu nezískala väčšiu pozíciu?

Odpoveď pravdepodobne spočíva v japonskom regulačnom prostredí, konkrétne v zákone o devízovom hospodárstve a zahraničnom obchode (FEFTA), ktorý ukladá obmedzenia zahraničným investorom nadobúdať viac ako 10 % podiel v určitých odvetviach. Keďže tieto obchodné domy pôsobia v odvetviach, ktoré sú pre japonskú ekonomiku kľúčové - ako napríklad energetika, infraštruktúra a komodity -, každý krok nad 10 % by si vyžadoval predchádzajúci súhlas vlády.

Regulačné prekážky: Prahová hodnota 10 %

Podľa FEFTA musí každý zahraničný investor, ktorý chce zvýšiť svoj podiel nad 10 % v obmedzených sektoroch, predložiť oznámenie a podrobiť sa vládnemu preskúmaniu. Cieľom tejto kontroly je chrániť národnú bezpečnosť a kľúčové dodávateľské reťazce pred nadmerným zahraničným vplyvom. Hoci sa Berkshire stavia do pozície dlhodobého pasívneho investora, regulačné orgány by mohli pozorne preskúmať akýkoľvek pokus o rozšírenie jej podielov, najmä ak by to signalizovalo aktívnejšiu úlohu v riadení spoločnosti.

Úvahy o národnej bezpečnosti

V posledných rokoch Japonsko posilnilo svoje mechanizmy kontroly investícií, najmä v prípade zahraničných investorov v odvetviach, ktoré sa považujú za strategicky dôležité. Vzhľadom na to, že tieto obchodné domy sú hlboko zapojené do komoditných trhov, dovozu energie a globálnych dodávateľských reťazcov, japonské orgány by sa mohli zdráhať schváliť výrazné zvýšenie vlastníctva spoločnosti Berkshire bez dôkladného posúdenia.

Status pasívneho a aktívneho investora

Ďalším faktorom, ktorý zohráva úlohu, je obmedzenie vplyvu spoločnosti Berkshire, ktoré si sama stanovila. Buffettov tím opakovane ubezpečil japonské regulačné orgány a vedúcich predstaviteľov podnikov, že sa považuje skôr za pasívneho, dlhodobého akcionára než za aktívneho investora. Ak by sa Berkshire usilovala o zastúpenie v správnej rade alebo o hlasovacie práva nad rámec pasívneho podielu, postoj vlády k schvaľovaniu ďalšieho vlastníctva by mohol byť ešte prísnejší.

Čo bude nasledovať pre Berkshire v Japonsku?

Mohla by Berkshire v budúcnosti presadzovať väčší podiel? Je to možné, ale vyžadovalo by si to dôkladnú orientáciu v japonskom regulačnom rámci. Spoločnosť by pravdepodobne potrebovala súhlas vlády, jasný záväzok zachovať pasívnu úlohu a možno aj hlbší dialóg s tvorcami politiky o svojich zámeroch.

Zdá sa, že 10 % strop je zatiaľ neviditeľnou, ale rozhodujúcou prekážkou ďalších investícií. To, či Berkshire nájde spôsob, ako ho obísť, alebo či sa rozhodne zostať v rámci súčasného limitu, bude závisieť od regulačných úvah aj od jej vyvíjajúcej sa stratégie na japonskom trhu. Vo svojom liste pre akcionárov však Warren Buffet zdôraznil, že má záujem o navýšenie podielov na Japonskom trhu.

Spoločnosť sa na nemeckej burze po víkendových výsledkoch obchoduje mierne vyššie. Zdroj: xStation5