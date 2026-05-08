Zelený diesel z USA prúdi do sveta 🌍 Kto na tom môže zarobiť? 💰

- USA v druhej polovici roka 2025 vyvážali takmer 50 000 barelov denne obnoviteľnej nafty a ďalších biopalív, teda približne 20 % produkcie.
- Najväčším odberateľom bola Kanada, nasledovaná Holandskom a ďalšími európskymi krajinami.
- Hlavným exportným regiónom bol Gulf Coast, ktorý výrazne prevyšoval západné pobrežie, Midwest aj Rocky Mountain.
- Na začiatku roka 2026 exporty klesli pod 35 000 barelov denne, najmä pre nižšiu produkciu a regulatornú neistotu.
- USA v druhej polovici roka 2025 vyvážali takmer 50 000 barelov denne obnoviteľnej nafty a ďalších biopalív, teda približne 20 % produkcie.
- Najväčším odberateľom bola Kanada, nasledovaná Holandskom a ďalšími európskymi krajinami.
- Hlavným exportným regiónom bol Gulf Coast, ktorý výrazne prevyšoval západné pobrežie, Midwest aj Rocky Mountain.
- Na začiatku roka 2026 exporty klesli pod 35 000 barelov denne, najmä pre nižšiu produkciu a regulatornú neistotu.
Spojené štáty v druhej polovici roka 2025 vyvážali takmer 50 000 barelov denne obnoviteľnej nafty a ďalších biopalív, medzi ktoré patrí aj udržateľné letecké palivo SAF. Tento objem predstavoval približne 20 % celkovej produkcie týchto palív. Z pohľadu trhu ide o významný údaj, pretože ukazuje, že americká produkcia obnoviteľných palív neslúži iba domácej spotrebe, ale čoraz výraznejšie sa zapája aj do medzinárodného obchodu.
Zdroj: EIA
Graf vývoja produkcie a exportov od júla do decembra 2025 ukazuje, že produkcia obnoviteľnej nafty a ďalších biopalív sa po slabšom auguste stabilizovala nad úrovňou 250 000 barelov denne. V júli sa výroba pohybovala okolo 245 000 barelov denne. V auguste klesla približne k 205 000 barelom denne, ale od septembra sa opäť vrátila k silnejším hodnotám. Najvyššiu úroveň dosiahla v novembri, keď sa priblížila k 260 000 barelom denne, zatiaľ čo v decembri mierne oslabila smerom k 250 000 barelom denne.
Exporty sa počas väčšiny sledovaného obdobia držali blízko hranice 50 000 barelov denne. V októbri a novembri sa pohybovali mierne nad touto úrovňou, no v decembri klesli približne k 40 000 barelom denne. Tento pokles sa prejavil aj na exportnom podiele, ktorý sa počas väčšiny druhej polovice roka držal okolo 20 %, ale v decembri sa prepadol približne k 16 %. Trh tak na konci roka naznačil slabší zahraničný dopyt alebo nižšiu dostupnosť exportovateľných objemov.
Zdroj: EIA
Z hľadiska destinácií bola hlavným odberateľom americkej obnoviteľnej nafty Kanada, kam smerovala viac než polovica exportov. Podľa grafu dosahoval vývoz do Kanady približne 27 000 barelov denne, čo z nej robí jednoznačne najdôležitejší exportný trh pre americké obnoviteľné palivo. Na druhom mieste bolo Holandsko s približne 16 000 barelmi denne, čo potvrdzuje význam európskeho trhu. Menšie objemy smerovali do Spojeného kráľovstva, Belgicka, Nórska a Švédska.
Zdroj: EIA
Regionálny pohľad ukazuje, že najväčším vývozným centrom bol americký Gulf Coast, odkiaľ odchádzalo približne 28 000 barelov denne. Druhým najvýznamnejším regiónom bolo západné pobrežie s objemom okolo 11 000 barelov denne. Vývozy z týchto dvoch regiónov smerovali hlavne do Európy a čiastočne do Kanady. Z Midwestu a regiónu Rocky Mountain odchádzali menšie objemy, pričom tieto dodávky smerovali výhradne do Kanady. To ukazuje, že exportná infraštruktúra je výrazne koncentrovaná najmä v pobrežných oblastiach.
Dôležitým metodickým bodom je skutočnosť, že exportné dáta sú evidované pod colným kódom, ktorý okrem obnoviteľnej nafty zahŕňa aj SAF. To znamená, že časť exportov môže byť v štatistikách priradená k obnoviteľnej nafte, aj keď v skutočnosti ide o iné pokročilé biopalivo. Vzhľadom na to, že produkcia SAF v USA je zatiaľ relatívne nízka, väčšina exportov pravdepodobne skutočne pripadá na obnoviteľnú naftu. Napriek tomu tento detail môže mierne skresľovať presné rozdelenie medzi jednotlivé typy palív.
Zahrnutie exportov do štatistík je pre trh dôležité aj preto, že spresňuje odhad domácej spotreby. Pred sledovaním exportných dát mohli byť niektoré objemy považované za spotrebované v USA, hoci v skutočnosti odišli do zahraničia. Nové dáta tak pomáhajú lepšie pochopiť, koľko obnoviteľnej nafty skutočne zostáva na americkom trhu a koľko jej podporuje dopyt v Kanade a Európe.
V porovnaní s ostatnými biopalivami je exportný význam obnoviteľnej nafty a ďalších súvisiacich palív mimoriadne vysoký. V druhej polovici roka 2025 išlo na export približne 20 % produkcie, zatiaľ čo pri palivovom etanole to bolo 13 % a pri biodieseli iba 7 %. Obnoviteľná nafta a SAF tak patria medzi najviac exportne orientované segmenty amerického biopalivového trhu.
Začiatok roka 2026 však priniesol ochladenie. V prvých dvoch mesiacoch roka exporty obnoviteľnej nafty a ďalších biopalív klesli pod 35 000 barelov denne, zatiaľ čo v druhej polovici roka 2025 sa pohybovali takmer pri 50 000 bareloch denne. Hlavným dôvodom bola nižšia produkcia, keďže časť výrobcov obmedzila alebo dočasne zastavila kapacity pri čakaní na finálne ciele pre rok 2026 v rámci programu Renewable Fuel Standard.
Z investičného pohľadu dáta ukazujú, že obnoviteľná nafta zostáva atraktívnym, no zároveň výrazne regulačne citlivým trhom. Silný exportný dopyt z Kanady a Európy môže podporovať spoločnosti napojené na výrobu a distribúciu nízkouhlíkových palív, ako sú Valero Energy, Aemetis, Gevo alebo Marathon Petroleum. Zatiaľ čo väčší hráči typu Valero Energy a Marathon Petroleum môžu ťažiť z rozsiahlej rafinérskej infraštruktúry a schopnosti pružne reagovať na dopyt, menšie špecializované firmy ako Aemetis a Gevo sú viac naviazané na rastový príbeh pokročilých biopalív a udržateľného leteckého paliva SAF. Neistota okolo blendingových cieľov a regulatorných pravidiel však môže viesť ku krátkodobým výkyvom produkcie aj marží. Investori by preto mali sledovať nielen objemy výroby, ale aj exportné toky, regionálnu distribúciu a vývoj americkej biopalivovej politiky.
Graf dňa: Striebro sa nevzdáva 📈 Kapitál sa vracia na trh 🔍
Pašovanie čipov Nvidia do Číny cez Thajsko? 🤖 Podozrenie siaha až k Alibabe ⚠️
Ranné zhrnutie: Indexy rastú napriek streľbe v Hormuzskom prielive 📈 💥
Denné zhrnutie: Zmena sentimentu na konci dňa 💥⬇️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.