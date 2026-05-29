SpaceX sa ocitla na čiernej listine penzijného fondu ⚠️

- AkademikerPension zaradil SpaceX na zoznam vylúčených investícií pre obavy v oblasti ESG a riadenia spoločnosti.
- SpaceX údajne pri IPO cieli na valuáciu najmenej 1,8 bilióna USD a chce získať až 75 mld. USD.
- Fond spravuje približne 25 mld. USD a SpaceX považuje za výrazne nadhodnotenú.
- Rozhodnutie môže zvýšiť tlak na transparentnosť a riadenie firmy pred potenciálne rekordným IPO.
- AkademikerPension zaradil SpaceX na zoznam vylúčených investícií pre obavy v oblasti ESG a riadenia spoločnosti.
- SpaceX údajne pri IPO cieli na valuáciu najmenej 1,8 bilióna USD a chce získať až 75 mld. USD.
- Fond spravuje približne 25 mld. USD a SpaceX považuje za výrazne nadhodnotenú.
- Rozhodnutie môže zvýšiť tlak na transparentnosť a riadenie firmy pred potenciálne rekordným IPO.
Dánsky penzijný fond AkademikerPension zaradil SpaceX na svoj zoznam vylúčených investícií. Ako hlavný dôvod uviedol obavy súvisiace s ESG, predovšetkým mimoriadne slabé hodnotenie spoločnosti v oblasti správy a riadenia firmy. Rozhodnutie prichádza v citlivom období, keď sa SpaceX pripravuje na možný vstup na burzu.
SpaceX podľa skorších informácií cieli pri IPO na valuáciu najmenej 1,8 bilióna USD a chce získať až 75 mld. USD. Ak by sa plán naplnil, išlo by o najväčší primárny úpis akcií v histórii. Práve veľkosť plánovanej emisie však zároveň priťahuje väčšiu pozornosť inštitucionálnych investorov, ktorí okrem rastového príbehu čoraz viac sledujú aj kvalitu riadenia spoločnosti.
AkademikerPension spravuje približne 25 mld. USD a v minulosti už pre udržateľnostné obavy vylúčil napríklad Teslu alebo americké štátne dlhopisy. V prípade SpaceX fond uviedol, že hlavným problémom je governance, teda nastavenie právomocí, kontroly, transparentnosti a zodpovednosti vedenia voči investorom.
Fond zároveň zdôraznil, že rozhodnutie by neobhájil iba z hľadiska udržateľnosti, ak by SpaceX považoval za atraktívnu investičnú príležitosť. Podľa jeho hodnotenia je však firma ako dlhodobá investícia tiež hrubo nadhodnotená. Kritika tak smeruje nielen na etickú a správnu stránku, ale aj na samotnú valuáciu spoločnosti.
Tento postoj môže byť pre SpaceX reputačne nepríjemný, hoci samotný dopad jedného fondu na IPO pravdepodobne nebude zásadný. Väčšou otázkou je, či podobný názor nezačnú zdieľať aj ďalší dlhodobí inštitucionálni investori. Tí môžu pri takom obrovskom úpise zohrať kľúčovú úlohu, pretože veľkosť ponuky si vyžaduje široký dopyt naprieč globálnym kapitálom.
SpaceX má pre investorov silný príbeh. Firma dominuje v oblasti komerčných štartov rakiet, prevádzkuje satelitný internet a čoraz viac sa prezentuje ako technologická platforma prepájajúca vesmír, dáta a umelú inteligenciu. Súčasne však vysoké ocenenie zvyšuje nároky na budúci rast a ponecháva menší priestor na chyby.
Governance riziká sú pri firmách silno spojených s výraznou osobnosťou zakladateľa pre investorov obzvlášť citlivé. V prípade SpaceX hrá Elon Musk zásadnú rolu nielen v samotnej stratégii, ale aj vo vnímaní značky na trhu. Pre časť investorov to môže byť výhoda, pre iných naopak riziko spojené s koncentráciou moci, transparentnosťou rozhodovania a závislosťou firmy od jednej osoby.
Rozhodnutie AkademikerPension tak ukazuje, že aj pri technologických lídroch s mimoriadnym rastovým príbehom budú veľkí investori dôkladne zvažovať cenu, štruktúru riadenia a udržateľnosť obchodného modelu. Pred prípadným IPO SpaceX preto nepôjde len o otázku dopytu po „Muskovej vesmírnej vízii“, ale aj o to, či investori prijmú kombináciu extrémne vysokej valuácie a zvýšených governance rizík.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie Gap a American Eagle prudko klesajú 📉
📈 Víťazi a porazení zo S&P 500 (28.5.2026)
EU50 blízko rekordných maxím: Európske akcie podporujú plošné zisky a spätné odkupy
🚗 Je Tesla 10× bezpečnejšia než človek?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.