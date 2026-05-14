Zhrnutie trhov: Čo znamená Trumpova návšteva Pekingu pre trhy?

- Prvé správy z Pekingu sa zameriavajú na otázky týkajúce sa Taiwanu.
- Európske trhy sú v zelených číslach, kórejský KOSPI tiež pokračuje v raste.
- Dolár zostáva silný, pričom volatilita na menovom trhu je obmedzená.
- Politické problémy v Brazílii ťahajú nadol real aj index Ibovespa.
- Údaje o inflácii v USA vyšli nad očakávania, trhy však zostávajú pokojné.
- Prvé správy z Pekingu sa zameriavajú na otázky týkajúce sa Taiwanu.
- Európske trhy sú v zelených číslach, kórejský KOSPI tiež pokračuje v raste.
- Dolár zostáva silný, pričom volatilita na menovom trhu je obmedzená.
- Politické problémy v Brazílii ťahajú nadol real aj index Ibovespa.
- Údaje o inflácii v USA vyšli nad očakávania, trhy však zostávajú pokojné.
Prvých niekoľko hodín rokovaní medzi Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom prebieha pomerne pokojne. Trh zostáva optimistický a čaká na správy, ktoré by mohli viac naznačiť o budúcnosti čínsko-amerických vzťahov. Pozornosť sa zatiaľ sústreďuje na Taiwan. Čínsky líder varoval, že ak budú rokovania o tejto otázke „zle zvládnuté“, vzťahy so Spojenými štátmi by sa mohli výrazne zhoršiť. Podpora nezávislosti Taiwanu je pre Si Ťin-pchinga považovaná za červenú líniu.
Kľúčové európske akciové indexy zaznamenávajú výrazné zisky. Nemecký DAX vedie rast s posilnením o 1,2 %, podporený obnoveným rastom akcií Siemens o 3,2 %. Priemyselný gigant pokračoval v raste napriek mierne slabším než očakávaným výsledkom za posledný kvartál a medzimesačne dosiahol rast o viac než 15 %.
Graf 1: Víťazi a porazení v indexe Euro Stoxx 50 (14.05.2026)
Zdroj: XTB Research, 14/05/2026
Pohyby na ázijských trhoch sú menej jednoznačné. Šanghajská burza (-1,5 %) aj japonský NIKKEI 225 (-1 %) klesajú. Kórejský KOSPI (1,8 %) medzitým pokračuje v raste. Index od začiatku roka posilnil už takmer o 90 %. Technologický gigant Samsung si naďalej vedie dobre (4,2 %, 95 % YTD) a LG sa dnes drží blízko čela lokálneho prehľadu s rastom o 8,3 %.
Volatilita na menovom trhu zostáva výrazne obmedzená. Vyššie než očakávané údaje o inflácii podporujú dolár a tlačia pár EUR/USD nadol k úrovni 1,17. Sentiment však zostáva mierne pozitívny. Zisky zaznamenávajú aj meny najviac zaťažené vyhliadkou na vleklú energetickú krízu, teda juhoafrický rand, thajský baht a juhokórejský won.
Na konci globálneho prehľadu nájdeme brazílsky real, ktorý trpí pre správy spájajúce Flavia Bolsonara, syna bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, so škandálom okolo Banco Master SA. Správa oslabuje Flaviovu pozíciu pred októbrovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa má postaviť súčasnému ľavicovému lídrovi Lulovi. Tento vývoj trhy nevnímajú priaznivo. Výrazné poklesy zaznamenáva aj brazílsky akciový trh. Ibovespa za posledný mesiac oslabila o viac než 10 %.
Makroekonomické dáta
Včera sa pozornosť opäť sústredila na údaje o inflácii v USA, tentoraz však na výrobnú infláciu. Všetky ukazovatele, teda celková, jadrová aj takzvaná superjadrová inflácia, ktorá navyše vylučuje služby súvisiace s obchodom, nielen vzrástli, ale aj výrazne prekonali očakávania. Obzvlášť znepokojujúci je nárast jadrových cenových tlakov, ktorý by sa v nasledujúcich mesiacoch mohol prelievať do výrobnej inflácie.
Graf 2: Inflácia CPI a PPI v USA (2018 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 14/05/2026
- Inflácia PPI medziročne: 6,0 % oproti konsenzu 4,8 %
- Inflácia PPI medzimesačne: 1,4 % oproti 0,5 %
- Jadrová inflácia PPI* medziročne: 5,2 % oproti 4,3 %
- Jadrová inflácia PPI* medzimesačne: 1,0 % oproti 0,3 %
- Superjadrová inflácia PPI** medziročne: 5,2 % oproti 4,3 %
- Superjadrová inflácia PPI** medzimesačne: 1,0 % oproti 0,3 %
* Bez potravín a energií.
** Bez potravín, energií a služieb súvisiacich s obchodom.
Reakcia trhu bola prekvapivo utlmená. Zaznamenali sme síce nárast implikovanej pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb v USA do konca roka, tento pohyb však bol nielen veľmi mierny, ale dnes ráno sa aj čiastočne obrátil. Trhy tomuto scenáru pripisujú pravdepodobnosť približne 35 %. Rast výnosov amerických štátnych dlhopisov sa ukázal ako rovnako neudržateľný, pričom výnos 10-ročných dlhopisov sa vrátil k úrovni okolo 4,46 %.
Zverejnené boli aj dáta o raste HDP Poľska, ktoré v tomto smere patrí medzi európskych lídrov. Na kvartálnej báze išlo o najslabší výsledok od Q3 2024 (0,5 % QoQ), čo mohlo byť čiastočne spôsobené zlými poveternostnými podmienkami v prvých mesiacoch roka. Spomalenie je ťažké priamo pripísať narušeniam v energetickom sektore. Tie by mali byť výraznejšie až v Q2. Výhľad pre poľskú ekonomiku v roku 2026 však zostáva dobrý. Napriek miernym revíziám prognóz smerom nadol konsenzus stále počíta s ročným rastom o 3,5 %.
Trump a Si rokujú, Peking tlačí na Washington cez americké hovädzie 🐂
Ekonomický kalendár: Pozornosť sa sústreďuje na amerického spotrebiteľa 🇺🇸 (14.05.2026)
Denné zhrnutie: Horúca inflácia a čakanie na správy z Pekingu
Trump–Si: Kto zastupuje biznis a ako reagujú trhy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.