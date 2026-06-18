Zhrnutie trhov: Dolár najsilnejší od mája 2025, automobilové akcie pod tlakom (18.06.2026)

📈 Trhy (indexy, FX, komodity)
- Futures v eurozóne sa odrážajú, zatiaľ čo regionálne rozdiely sa prehlbujú: Široké európske indexové futures zaznamenávajú zmiešané oživenie, na čele s Euro Stoxx 50 (EU50: +0,82 %), popri solídnych ziskoch vo Francúzsku (FRA40: +0,63 %) a Nemecku (DE40: +0,52 %). Regionálne zaostávajúce trhy však výrazne zaťažujú perifériu. Španielsky IBEX 35 (SPA35: -0,66 %) a poľský WIG20 (W20: -1,30 %) klesajú najhlbšie do červených čísel.
- Euro Stoxx 50 sa štiepi pre výrazné sektorové rozdiely: Európske trhy sú silne roztrieštené. Priemysel a technológie vedú rastový blok vďaka silným ziskom spoločností Airbus (AIR.FR: +2,43 %), Schneider Electric (SU.FR: +2,18 %) a výrobcu čipov Infineon (IFX.DE: +3,57 %). Naopak silný predajný tlak dopadá na sektor zbytočnej spotreby a materiálov, ktoré ťahá nižšie výrazný prepad automobilového segmentu a chemický gigant BASF (BAS.DE: -3,29 %).
- FX – dolár prudko rastie po jastrabom obrate FOMC: Index amerického dolára prudko vzrástol (USDIDX: +0,3 %) na najvyššiu úroveň od mája 2025 po včerajšom nečakane jastrabom dot plote Fed a „zelenej“ od Donalda Trumpa pre možné zvyšovanie sadzieb. Škandinávske meny (USDSEK, USDNOK: +1,0 %) a švajčiarsky frank (USDCHF: +0,7 %) dnes patria medzi najslabšie. Libra prehĺbila straty po ponechaní sadzieb zo strany BoE (GBPUSD: -0,5 %), zatiaľ čo EURUSD klesol o 0,35 % na 1,1460.
- Energie – ropa stabilná, zemný plyn rastie: Ropa mierne prehĺbila nedávne straty. Futures na Brent (OIL) klesajú o 0,35 % na 74,70 USD za barel, keďže geopolitická prémia slabne. Naopak futures na zemný plyn (NATGAS) pridávajú 1,4 %.
- Drahé kovy – sila dolára tlačí na zlato aj striebro: Drahé kovy sa obchodujú v červených číslach a čelia silnému protivetru zo strany rastúcich reálnych výnosov a dominantného dolára. Zlato (GOLD) kleslo o 0,3 % na 4 244 USD za uncu, zatiaľ čo striebro (SILVER) sa prepadlo o 1,5 % na 66,91 USD za uncu.
USDIDX (týždenný interval) sa obchoduje na najvyššej úrovni od mája 2025. Podporuje ho jastrabí dot plot Fed, pričom takmer polovica tvorcov menovej politiky očakáva zvýšenie sadzieb pred koncom roka 2026. Sila dolára vytvára tlak na pokles zlata (GOLD, žltá, invertovaná). Zdroj: xStation5
🏢 Firemné správy
- Airbus odoláva makroekonomickému poklesu vďaka zvýšeniu odporúčania od Kepler: Akcie Airbus (AIR.FR) vzrástli o 2,8 % na 192,24 EUR po tom, čo Kepler Cheuvreux zvýšil odporúčanie na Buy s cieľovou cenou 212 EUR. Analytici uviedli, že zmiernenie geopolitického napätia a nižšie náklady na palivo podporia letecký priemysel. Dlhodobý sentiment navyše posilnilo využívanie lietadiel A350 spoločnosťou Qantas na ultradlhých trasách a kapitálová injekcia KKR vo výške 1,4 miliardy USD do lízingu lietadiel.
- Automobilové akcie ďalej prudko klesajú po varovaní BMW: Šokujúce varovanie pred poklesom zisku zo strany BMW (BMW.DE: -4,23 % na 59,61 EUR) pre prepad čínskeho trhu ďalej silno zasahuje automobilový sektor. Priamy prenos negatívneho sentimentu stiahol nižšie Mercedes-Benz Group (MBG.DE: -4,56 % na 44,62 EUR) a Stellantis NV (STLAM.IT: -3,65 % na 5,57 EUR). Volkswagen (VOW3.DE: -2,45 % na 84,42 EUR) klesol po tom, čo jeho virtuálne valné zhromaždenie nedokázalo upokojiť investorov.
- Carrefour padá po varovaní JPMorgan: Akcie Carrefour (CA.FR) sa prepadli o 6,5 % na 15,38 EUR po tom, čo JPMorgan zaradil francúzsky maloobchodný reťazec na zoznam Negative Catalyst Watch pred júlovými tržbami a ponechal odporúčanie Sell. Analytici z Wall Street ako hlavné faktory uvádzajú možné zníženie odhadov zisku za 1. polrok, silnú domácu konkurenciu a široký globálny risk-off sentiment.
- Akcie Edenred prudko rastú po špekuláciách o prevzatí: Akcie francúzskeho poskytovateľa zamestnaneckých benefitov vzrástli v Paríži o viac než 16 % na 24,07 EUR po správach, že britská private equity spoločnosť BC Partners zvažuje ponuku na prevzatie. Analytici uvádzajú, že silný cash flow a nízky dlh robia zo spoločnosti Edenred veľmi atraktívny cieľ napriek regulačným rizikám, čo naznačuje oportunistickú valuáciu.
- L'Oréal prehlbuje stávku na Indiu akvizíciou Innovist: Francúzsky kozmetický gigant L'Oréal (OR.FR) sa dohodol na kúpe väčšinového podielu v spoločnosti Innovist, digitálne orientovanej materskej firme populárnych indických značiek Bare Anatomy a Chemist at Play, ktoré stavajú na vedeckom prístupe. Innovist sa stane súčasťou divízie Consumer Products Division spoločnosti L'Oréal, čím nadnárodná firma získa priamy prístup na rýchlo rastúci indický kozmetický trh v hodnote 20 miliárd USD.
- Tesco klesá po slabších tržbách v Británii za 1. štvrťrok: Akcie Tesco Plc (TSCO.UK) klesli o viac než 2,5 % na 445,00 p po zverejnení slabšieho než očakávaného rastu porovnateľných tržieb v Spojenom kráľovstve o 1,8 %. Slabnúca inflácia potravín a zlé počasie zasiahli veľkoobchodnú divíziu Booker (-3,2 %). Management však ponechal výhľad prevádzkového zisku pre fiškálny rok 2026/2027 na úrovni 3,0–3,3 miliardy GBP, podporený silnými tržbami v Írsku (+3,3 %) a prudkým rastom online dopytu (+17,4 %).
Dnešná volatilita v sektoroch Stoxx 50 (EU50). Zdroj: XTB Research
🌍 Ekonomika a politika
- USA a Irán podpísali historickú predbežnú mierovú dohodu: Americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Pezeshkian podpísali 14-bodové memorandum o porozumení (MoU), ktoré zastavuje vojenské operácie a vytvára 60-dňový priestor na vyrokovanie konečnej dohody. Irán umožní okamžitý a bezpoplatkový prejazd komerčných lodí cez Hormuzský prieliv počas 60 dní výmenou za okamžité výnimky zo sankcií amerického ministerstva financií na vývoz ropy.
- BoE ponecháva bankovú sadzbu na 3,75 % napriek volatilite na Blízkom východe: MPC Bank of England hlasoval v pomere 7 ku 2 za ponechanie úrokových sadzieb na 3,75 %. Dvaja jastrabí členovia však presadzovali zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. Hoci celková inflácia CPI klesla na 2,8 %, výbor varoval, že inflácia pravdepodobne neskôr v tomto roku vzrastie pre volatilné energetické trhy a možné sekundárne efekty pri vyjednávaní miezd.
- SNB ponecháva sadzbu na 0 % a mierne zvyšuje inflačný výhľad: Swiss National Bank ponechala svoju štvrťročnú úrokovú sadzbu na 0,0 %, čo znamená celý rok bez zmeny menovej politiky. Hoci energetický šok z Blízkeho východu zvýšil májovú infláciu CPI na 0,6 %, inflácia zostáva pohodlne v rámci cieľového pásma 0–2 %. SNB mierne zvýšila svoje inflačné prognózy na 0,6 % pre roky 2026/2027 a 0,7 % pre rok 2028, zatiaľ čo odhad rastu HDP pre rok 2026 ponechala na 1,0 %.
- Schlegel sľubuje devízové intervencie proti sile franku: Predseda SNB Martin Schlegel zľahčil sekundárne inflačné efekty, ale vyjadril zvýšenú pripravenosť intervenovať na devízovom trhu s cieľom obmedziť rýchle posilňovanie švajčiarskeho franku. Členovia bankovej rady uviedli, že domáce oživenie zostáva solídne a ekonomiku chráni vodná a jadrová energetika pred energetickými šokmi. Krehký globálny rast a napätie na Blízkom východe však pretrvávajú ako kľúčové vonkajšie riziká.
- Norges Bank volí jastrabie ponechanie sadzieb na 4,25 %: Nórska centrálna banka ponechala svoju základnú sadzbu bez zmeny na 4,25 %, ale spresnila explicitný výhľad na ďalšie zvýšenie sadzieb na niektorom z nadchádzajúcich zasadnutí. Aktualizovaná trajektória sadzieb bola revidovaná smerom nahor a teraz predpokladá vrchol sadzby na 4,55 % do konca roka, oproti 4,35 % v marci, s cieľom skrotiť pretrvávajúcu infláciu.
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