Zhrnutie trhov: Európa oslabuje pre eskaláciu v Hormuzskom prielive, trh čaká na americké CPI

Nálada na európskych trhoch pred otvorením amerického akciového trhu zostáva mierne negatívna. Poklesy zasahujú väčšinu trhu, ale sú pomerne malé. Hlavným dôvodom je obnovená eskalácia v Hormuzskom prielive. Investori očakávajú vyššie inflačné tlaky a prísnejšie nastavenie menovej politiky v EÚ.
Najhoršie sa darí Veľkej Británii a Španielsku. Futures na indexy FTSE 100 a IBEX klesajú približne o 0,4–0,5 %.
Najlepšiu relatívnu výkonnosť vykazuje široký európsky index a Holandsko, kde sú straty obmedzené na úroveň blízku 0 %.
Firemné správy, Európa
- Európske letecké spoločnosti: Leteckí dopravcovia patria medzi prvé obete obnovených bojov v Perzskom zálive. Vysoké ceny leteckého paliva a uzavreté vzdušné koridory majú okamžitý a významný vplyv na ziskovosť sektora.
- Hapag-Lloyd (HLAG.DE): Nemecký prepravca zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2026. Ziskovosť prudko klesla a zisk na akciu sa dostal do straty -1,26 EUR. Tržby pozitívne prekvapili a vzrástli na 4,2 miliardy EUR. Akcie posilňujú o viac ako 6 %, pričom hlavným dôvodom nie sú samotné výsledky, ale výhľad. Vedenie očakáva celoročné výsledky výrazne nad predchádzajúcimi očakávaniami trhu.
- Evotec (EVO.DE): Akcie nemeckej farmaceutickej spoločnosti sa prepadajú približne o 25 %. Spoločnosť oznámila pokles tržieb v 2. štvrťroku 2026 a výrazne znížila svoj celoročný výhľad.
- Kongsberg (KOG.NO): Spoločnosť Kongsberg Maritime, ktorá je súčasťou Kongsberg Gruppen, zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026. Trh bol sklamaný. Napriek rekordnému objemu nevybavených objednávok a uisteniam o priaznivom výhľade sa investori sústreďujú na tlak na marže a obmedzenú schopnosť premieňať objednávky na tržby.
- AstraZeneca (AZN.UK): Britská farmaceutická skupina získala od čínskej spoločnosti Dizal exkluzívnu licenciu na liek proti rakovine pľúc. Počiatočná platba predstavuje 600 miliónov USD. Ďalších až 900 miliónov USD môže byť vyplatených v závislosti od dosiahnutia výskumných a predajných míľnikov.
Komodity
- Ropa zaznamenáva ďalší deň výrazného rastu. Dôvodom je nielen obnovenie bojov v Hormuzskom prielive, ale aj čoraz intenzívnejšie bombardovanie rafinérií v Rusku, ktoré ďalej obmedzuje ponuku na trhu. Brent už prekonal hranicu 87 USD.
FX
- Najvyššiu volatilitu na devízovom trhu vykazujú NZD a AUD. Voči USD posilňujú približne o 1 %, respektíve 0,5 %. Antipódske meny ťažia z výrazne lepších než očakávaných údajov o zahraničnom obchode Číny a z rastúcich očakávaní zvýšenia sadzieb zo strany RBA. USD pred zverejnením americkej inflácie mierne oslabuje.
- NZD posilňuje ešte výraznejšie po jastrabích komentároch hlavného ekonóma RBNZ Paula Conweya. Tie zvýšili presvedčenie, že pretrvávajúca inflácia si môže vyžiadať ďalšie sprísnenie menovej politiky.
Makro
- Pozornosť sa dnes sústreďuje na zverejnenie americkej inflácie. Trh očakáva, že jadrová inflácia zostane nezmenená na 2,9 %, zatiaľ čo celková inflácia medziročne klesne na 3,8 %. Výraznejšia odchýlka od očakávaní by mohla vyvolať prudké pohyby akciových indexov.
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