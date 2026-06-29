Zhrnutie trhov: Európska opatrnosť, krehké prímerie v Hormuze a korekcia trhu so zlatom

📊 Akciový trh / akcie
- Európske akciové trhy dnes zaznamenávajú mierne poklesy alebo sa pohybujú do strany. Odráža to opatrný sentiment investorov v reakcii na napätie na Blízkom východe.
- Pohyby na trhu sú mierne. Obchodné seansy sa vyznačujú pohybom do strany alebo mierne klesajúcimi trendmi. To naznačuje absenciu paniky alebo masových výpredajov.
- Najdôležitejšie európske indexy sa obchodujú mierne pod referenčnými úrovňami z piatka.
- Tlak na európske indexy pramení z napätia medzi USA a Iránom, výkyvov cien ropy a neistoty okolo stability dodávok energií. To zodpovedá typickej reakcii „risk-off light“ – teda opatrnosti bez úteku z trhu.
🌍 Makroekonomika a geopolitika
- USA a Irán oznámili zastavenie vzájomných útokov a návrat k rokovaniam. Situácia však zostáva mimoriadne volatilná.
- Podľa správ sa strany dohodli na zastavení ostreľovania a pokračovaní rokovaní, vrátane rozhovorov v Dauhe. Cieľom je zaistiť bezpečnosť plavby v oblasti Hormuzského prielivu.
- Predchádzajúce dohody sú opisované ako „krehké“ a boli opakovane porušené. Dokladajú to skoršie útoky na plavidlá aj vojenské odvety.
- Kľúčovým sporným bodom zostáva kontrola a bezpečnosť lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, ktorý je strategickou trasou pre globálny obchod s ropou.
- Hoci bola formálne oznámená „deeskalácia“, v praxi naďalej pretrváva trvalé riziko návratu k vojenským stretom.
- Globálne finančné trhy teraz fungujú v režime oceňovania rizika. Geopolitika drží indexy na mieste a bráni výraznejším ziskom.
🛢️ Komodity a drahé kovy
- Konflikt v oblasti Hormuzu spôsobuje silné výkyvy cien ropy. Táto komodita je teraz najcitlivejším barometrom situácie medzi USA a Iránom.
- V intradennom pohľade ropa najprv posilnila pre riziká spojené s eskaláciou konfliktu. Následne časť ziskov odovzdala po signáloch deeskalácie.
- Trh s drahými kovmi zaznamenáva ďalšie prehĺbenie korekcie. Kontrakty na zlato klesajú o viac než 1 % na 4 050 USD za uncu.
- Striebro nasleduje zlato. Klesá o viac než 0,5 % a testuje úroveň 58 USD za uncu.
🪙 Kryptomeny
- Kryptomenový trh vykazuje zmiešané, ale relatívne stabilné trendy pri nízkej volatilite.
- Hlavná kryptomena Bitcoin zaznamenáva symbolický pokles o 0,1 % na úroveň 60 100 USD.
- Naopak Ethereum, druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, ukazuje miernu prevahu kupujúcich. Rastie o 0,1 % a testuje hranicu 1 580 USD.
🏢 Spoločnosti a korporácie
- British American Tobacco (BAT) plánuje znížiť počet zamestnancov približne o 20 %.
- Hlavným dôvodom takej hlbokej reštrukturalizácie je zavádzanie technológií AI a automatizácia procesov.
- Krok spoločnosti BAT zapadá do širšieho trhového trendu. Firmy z oblasti FMCG a globálne korporácie znižujú personálne náklady a zároveň agresívne investujú do automatizácie a umelej inteligencie.
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