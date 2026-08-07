Kto budúci týždeň prekvapí svojimi výsledkami? (07.08.2026)

Výsledková sezóna za 2. štvrťrok 2026 sa už blíži ku koncu, stále však zostáva niekoľko zaujímavých spoločností, ktoré svoje výsledky zverejnia až teraz. Mnohé z nich patria medzi spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, pri ktorých zostáva výhľad, či už pozitívny alebo negatívny, neistý. Pochopenie ich špecifík môže pomôcť správne sa pripraviť pred zverejnením výsledkov a vyvodiť z nich lepšie závery.
Lumentum
Spoločnosť patrí medzi hlavných beneficientov prudkého rastu dopytu po výpočtovom výkone. Lumentum je lídrom v jednom z najzaujímavejších odvetví, ktoré ešte len začína naplno rozvíjať svoj potenciál a môže sa stať jedným zo základov ďalšej expanzie technologického sektora. Týmto odvetvím je fotonika.
- Spoločnosť je trhom pravidelne podceňovaná. Za posledných 8 výsledkových reportov prekonala trhové očakávania vo všetkých 8 prípadoch a po 6 z nich nasledoval rast ceny akcií.
- Tempo rastu zrýchľuje a zisky rastú exponenciálne. To naznačuje, že trhy nepodceňujú iba výsledky spoločnosti, ale ak bude súčasný trend pokračovať, rozdiel oproti očakávaniam sa môže ďalej zväčšovať. Aktuálny štvrťrok ukazuje práve týmto smerom.
- Rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie, je, že zisk rastie rýchlejšie ako tržby, čo poukazuje na vysokú efektivitu a výraznú prevádzkovú páku.
- Americká vláda a ministerstvo obchodu údajne pracujú na zákaze dovozu optických prepínačov z Číny s cieľom zabrániť závislosti od čínskych komponentov. Hoci je návrh stále v počiatočnej fáze príprav, vplyv na výsledky, aj keď nebude výrazný, by už mohol byť viditeľný.
- Aby spoločnosť skutočne prekonala trhové očakávania, musí udržať tempo rastu marží aj tržieb. Trh aktuálne očakáva tržby okolo 1 miliardy USD, EPS približne 3 USD a hrubú maržu minimálne 35 %. Skutočné prekvapenie by prišlo až pri tržbách nad 1,02 až 1,05 miliardy USD, EPS okolo 3,1 až 3,2 USD a hrubej marži minimálne 36 %.
Cardinal Health
Zdravotnícky sektor má za sebou silné obdobie z hľadiska ocenenia, to však zároveň spôsobilo, že rast, ktorý teraz trh od týchto spoločností očakáva, je menej realistický.Spoločnosť si do istej miery nastavila latku vysoko sama, keď zverejnila výhľad celoročného EPS vo výške 10,7 až 10,8 USD. Cardinal Health je však špecifickým príkladom, pri ktorom ziskovosť nie je všetko, pretože dôležité je aj tempo rastu. V predchádzajúcom štvrťroku akcie po zverejnení výsledkov klesli napriek silnému EPS, pretože spoločnosť sklamala v oblasti tržieb. Dôvodom bol veľmi slabý výkon segmentu Global Medical, ktorého zisk klesol o viac ako 30 %. Celkové výsledky spoločnosti závisia od výkonnosti segmentu špecializovaných liekov. Podmienky v tomto segmente sú v súčasnosti veľmi priaznivé, čo potvrdzujú aj analytické reporty, napríklad o spoločnosti McKesson. Ani to však nemusí stačiť na rast akcií celej skupiny. Dobré výsledky sú už započítané v cene. Spomínané EPS vo výške 10,8 USD predstavuje východiskový bod, nie cieľ. Trh očakáva rast tržieb, expanziu marží v rastových segmentoch a udržanie marží tam, kde sa trh zmenšuje. Pre jednoznačne pozitívne prijatie výsledkov bude navyše nevyhnutný optimistický výhľad na budúci rok.
Brinker International
Brinker je skupina, ktorá vlastní viacero ikonických amerických značiek, ako sú Chipotle a Chili’s. Predchádzajúce štvrťroky boli z hľadiska výsledkov pomerne pozitívne, časť tohto rastu však vychádzala z relatívne nízkej porovnávacej základne. Dnes je už základňa pomerne vysoká a očakávania sú vyššie.Očakávania trhu a analytikov nezohľadňujú asymetriu rizika, ktorá je v súčasnosti jednoznačne v neprospech kupujúcich. Výsledky maloobchodných spoločností a ďalších cenovo dostupnejších reťazcov, ako je McDonald’s, ako aj makroekonomické údaje ukázali, že spotrebitelia s nižšími príjmami sú pod tlakom, zatiaľ čo bohatší spotrebitelia sa sústreďujú na podniky lepšie prispôsobené ich potrebám. Trh bude očakávať rast návštevnosti reštaurácií, čo nemusí byť možné. Chipotle je obzvlášť citlivé na ceny benzínu, hovädzieho mäsa a náklady na pracovnú silu, pričom má menej nástrojov a možností, ako tieto náklady riadiť. Konsenzus očakáva EPS približne 10 až 11 USD a v súčasnom prostredí bude veľmi náročné takýto výsledok dosiahnuť. Medzinárodné reťazce môžu riadiť marže, pracovnú silu a logistiku na globálnej úrovni, čo im poskytuje značnú flexibilitu. Menšie skupiny zamerané na USA túto možnosť nemajú.
Coherent
Coherent je takisto spoločnosťou zameranou na fotoniku a bude ťažiť z mnohých rovnakých podporných faktorov ako Lumentum, existujú však určité rozdiely. Coherent zatiaľ nemá takú silnú pozíciu. Fundamenty sú dobré, ale očakávania zatiaľ nie sú relatívne také vysoké ako pri Lumentum.Najväčší príspevok k rastu ziskovosti prináša produktový mix. Nejde iba o širší presun smerom k segmentu dátových centier, ale aj o zameranie na konkrétne produkty, pri ktorých spoločnosť dosahuje najvyššie marže. To je dôležité, pretože zatiaľ čo rast v segmente dátových centier dosahuje približne 40 %, rast v priemyselnom segmente sa pohybuje iba v nízkych jednotkách percent. Kľúčom pre reakciu trhu bude udržanie medziročnej dynamiky rastu tržieb nad 20 % pri zachovaní hrubej marže nad 40 %. Zároveň bude dôležité prekonať EPS vo výške 1,5 USD a predstaviť optimistický výhľad manažmentu. Bez toho môže byť reakcia na výsledky utlmená. Najväčším rizikom je príliš agresívne rozširovanie výrobných kapacít. Príliš rýchla alebo nákladná expanzia by mohla investorov odradiť pre CapEx, ktorý by vytváral tlak na voľný peňažný tok.
- Spoločnosť si do istej miery nastavila latku vysoko sama, keď zverejnila výhľad celoročného EPS vo výške 10,7 až 10,8 USD. Cardinal Health je však špecifickým príkladom, pri ktorom ziskovosť nie je všetko, pretože dôležité je aj tempo rastu. V predchádzajúcom štvrťroku akcie po zverejnení výsledkov klesli napriek silnému EPS, pretože spoločnosť sklamala v oblasti tržieb. Dôvodom bol veľmi slabý výkon segmentu Global Medical, ktorého zisk klesol o viac ako 30 %.
- Celkové výsledky spoločnosti závisia od výkonnosti segmentu špecializovaných liekov. Podmienky v tomto segmente sú v súčasnosti veľmi priaznivé, čo potvrdzujú aj analytické reporty, napríklad o spoločnosti McKesson. Ani to však nemusí stačiť na rast akcií celej skupiny.
- Dobré výsledky sú už započítané v cene. Spomínané EPS vo výške 10,8 USD predstavuje východiskový bod, nie cieľ. Trh očakáva rast tržieb, expanziu marží v rastových segmentoch a udržanie marží tam, kde sa trh zmenšuje. Pre jednoznačne pozitívne prijatie výsledkov bude navyše nevyhnutný optimistický výhľad na budúci rok.
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