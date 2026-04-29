Zhrnutie trhov: Európske akcie klesajú v očakávaní rozhodnutia Fedu a zverejnenia výsledkov veľkých technologických spoločností 📉

Európske indexy klesajú, pričom index DAX zaznamenal pokles o viac ako 0,2 %. Investori vyhodnocujú sezónu zverejňovania výsledkov a čakajú na dnešné rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách, ako aj na výsledky hlavných amerických technologických spoločností po uzavretí trhu. Futures na americké indexy takisto mierne klesajú. Sezóna zverejňovania výsledkov v Európe začala nerovnomerne, pričom investori hľadajú signály o tom, ako môžu vyššie ceny energií v dôsledku konfliktu s Iránom ovplyvniť infláciu a marže spoločností. Európa zostáva citlivejšia na rastúce ceny ropy a plynu ako USA kvôli nižšej domácej ponuke energie. Trh očakáva, že silnejší inflačný tlak v Európe by mohol zvýšiť pravdepodobnosť opatrnejšej reakcie centrálnych bánk v najbližších dňoch.
Index Stoxx 600 bol v úvode obchodovania vo všeobecnosti bez zmeny, čo odzrkadľuje opatrný tón trhu pred kľúčovými rozhodnutiami centrálnych bánk. Akcie UBS rastú po zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok, podporené silnou aktivitou v oblasti investičného bankovníctva, čo posilňuje očakávania týkajúce sa výplaty dividend akcionárom. Deutsche Bank oslabila v dôsledku obáv súvisiacich s jej expozíciou voči komerčným nehnuteľnostiam, čo investorom pripomína riziká v bankovom sektore.
Adidas výrazne posilňuje po lepších než očakávaných kvartálnych výsledkoch a potvrdení celoročného výhľadu, podporených dopytom po futbalových, bežeckých a tréningových produktoch. Investori zvažujú riziko predĺženého konfliktu medzi USA a Iránom oproti rozhodnutiu Spojených arabských emirátov vystúpiť z OPEC+, čo by mohlo postupne zvýšiť ponuku ropy, hoci je nepravdepodobné, že by to rýchlo vyriešilo napätie v dodávkach. Medzi najslabšie sektory v dnešnej európskej seansy patria luxusný tovar, maloobchod, priemysel a verejné služby.
DE40 (D1)
Pri pohľade na nemecké futures DAX (DE40) sa ceny stiahli pod hranicu 4100 bodov a opäť testujú 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200, červená čiara).
Ropa, inflácia a centrálne banky
Ceny ropy zostávajú na vysokej úrovni, keďže trh naďalej zohľadňuje riziko dlhodobej blokády týkajúcej sa Iránu a potenciálne narušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu. Riziko inflácie zostáva kľúčovým faktorom pre dlhopisové trhy, keďže vyššie ceny energií môžu vyvíjať tlak na výnosy a sťažovať snahy centrálnych bánk o uvoľnenie menovej politiky. Očakáva sa, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené, hoci trh naďalej diskutuje o možnosti budúcich zvýšení, ak sa ukáže, že inflácia poháňaná cenami energií pretrváva.
Mena a dlhopisy
Americký dolár posilňuje v dôsledku vysokých cien ropy, zatiaľ čo euro zostáva voči doláru slabšie. Devízový trh vníma úroveň 1,17 pri páre EUR/USD ako kľúčový ukazovateľ sentimentu súvisiaceho s vývojom na Blízkom východe. Výnosy dlhopisov eurozóny mierne vzrástli pred zasadnutím Európskej centrálnej banky a nadchádzajúce makroekonomické údaje môžu ďalej ovplyvniť cenotvorbu na dlhopisovom trhu.
Komodity
Ropa zostáva v centre pozornosti mierových rokovaní, vývoja v Hormuzskom prielive a údajov o zásobách v USA, ktoré môžu naznačiť, ako rýchlo zásoby klesajú. Zlato mierne klesá, hoci pretrvávajúca geopolitická neistota naďalej podporuje investičný dopyt a nákupy centrálnych bánk. Goldman Sachs si zachoval pozitívny výhľad na zlato a poukázal na potenciál, že ceny do konca roka dosiahnu 5 400 USD za uncu.
Kľúčové udalosti v korporátnom sektore
Spoločnosť AstraZeneca hlási rast tržieb a ziskov vďaka silnému predaju liekov na onkologické ochorenia a liečbu zriedkavých chorôb. Spoločnosť Kone súhlasila s akvizíciou spoločnosti TK Elevator za približne 24 miliárd USD, čo by mohlo vytvoriť najväčšieho výrobcu výťahov na svete z hľadiska tržieb. Spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK) zlepšila výsledky vďaka silnému predaju špecializovaných liekov a oznámila vyššiu dividendu na rok 2026. Spoločnosť TotalEnergies zvyšuje výnosy pre akcionárov, podporené silnejšími ziskami spojenými s konfliktom na Blízkom východe.
Santander, Lloyds a Deutsche Bank hlásia zlepšené výsledky, hoci investori sa naďalej sústreďujú na kvalitu úverov a makroekonomické riziká v bankovom sektore.
Deutsche Bank (DBK.DE), časový rámec D1
